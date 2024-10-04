В пятницу, 4 октября, в 8-м туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Кадиса». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Кадис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уэска»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

В текущем же чемпионате «оскенцы» после семи туров идет пятыми с 12 очками. У них четыре виктории и три фиаско, разница мячей 10:6.

Последние матчи: В прошлом туре арагонцы уступили на выезде 0:1 «Мирандесу», а игровым днем ранее в родных стенах разгромили «Кардову» со счетом 4:1, прервав на тот момент серию из двух фиаско кряду, проиграв по 0:1 в гостях «Малаге» и дома «Бургосу».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сине-гранатовые» не совсем удачно отыграли свои предыдущие четыре поединка чемпионата, добыв за это время одну викторию и потерпев аж три проигрыша, но все со счетом 0:1. До этого же «Уэска» не проигрывала в рамках Сегунды на протяжении пяти матчей.

За этот промежуток времени она отпраздновала четыре виктории и расписала одну мировую.

«Кадис»

Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в Примере, но финишировал там третьим с конца и понизился в классе.

В Сегунде «Кадис» на данный момент разместился во второй части таблицы, набрав девять баллов. У команды два выигрыша, три мировые и два фиаско, разница мячей — 9:11.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем своем поединке «желто-синие» потерпели на своем поле поражение от «Эльденсе» со счетом 1:2. И данной неудачей они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали три мировых исхода и добились двух выигрышей.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Кадис» проигрышем от «Эльденсе» в прошлом своем проведенном поединке прервал свою длительную серию без фиаско, которая состояла на тот момент из пяти встреч. В этот удачный для себя период команда дважды победила и три поединка завершила ничьей.

Отметим, что в новом сезоне «подводники» не забивали в двух случаях из семи, а свои ворота на замке сохранили пока только раз.

Статистика для ставок

«Кадис» выиграл у «Уэски» в трех из четырех предыдущих очных матчах при одной мировой

В трех из пяти предыдущих очных играх этих клубов забивали обе стороны

А в четырех из этих матчей было забито 2-3 мяча

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Кадиса» букмекеры дают коэффициент 2.80. Ничья оценена в 2.80, а победа «Уэски» оценена в 2.94.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.90 и 1.40 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать хотя бы пару забитых мячей, ведь между собой, как правило, эти команды сухие матчи не выдают.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.14.

Прогноз: И также еще рискнем здесь поставить победу гостей с 0 форой, так как они выиграли у предстоящего оппонента в трех из четырех предыдущих очных противостояниях.

Ставка: победа «Кадиса» с форой 0 за 1.90.