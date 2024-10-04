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    «Кадис» разживется баллами в Уэске?

    «Уэска» — «Кадис». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Кадис»
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    «Кадис»
    В пятницу, 4 октября, в 8-м туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Кадиса». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Кадис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Октября 2024 года

    Уэска

  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 21:30 Кадис

    Кадис

  • Испания. Сегунда
    •

    «Уэска»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате «оскенцы» после семи туров идет пятыми с 12 очками. У них четыре виктории и три фиаско, разница мячей 10:6.

    Уэска — Кадис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре арагонцы уступили на выезде 0:1 «Мирандесу», а игровым днем ранее в родных стенах разгромили «Кардову» со счетом 4:1, прервав на тот момент серию из двух фиаско кряду, проиграв по 0:1 в гостях «Малаге» и дома «Бургосу».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Сине-гранатовые» не совсем удачно отыграли свои предыдущие четыре поединка чемпионата, добыв за это время одну викторию и потерпев аж три проигрыша, но все со счетом 0:1. До этого же «Уэска» не проигрывала в рамках Сегунды на протяжении пяти матчей.

    За этот промежуток времени она отпраздновала четыре виктории и расписала одну мировую.

    «Кадис»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в Примере, но финишировал там третьим с конца и понизился в классе.

    В Сегунде «Кадис» на данный момент разместился во второй части таблицы, набрав девять баллов. У команды два выигрыша, три мировые и два фиаско, разница мячей — 9:11.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем своем поединке «желто-синие» потерпели на своем поле поражение от «Эльденсе» со счетом 1:2. И данной неудачей они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали три мировых исхода и добились двух выигрышей.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Кадис» проигрышем от «Эльденсе» в прошлом своем проведенном поединке прервал свою длительную серию без фиаско, которая состояла на тот момент из пяти встреч. В этот удачный для себя период команда дважды победила и три поединка завершила ничьей.

    Отметим, что в новом сезоне «подводники» не забивали в двух случаях из семи, а свои ворота на замке сохранили пока только раз.

    Статистика для ставок

    • «Кадис» выиграл у «Уэски» в трех из четырех предыдущих очных матчах при одной мировой

    • В трех из пяти предыдущих очных играх этих клубов забивали обе стороны

    • А в четырех из этих матчей было забито 2-3 мяча

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Кадиса» букмекеры дают коэффициент 2.80. Ничья оценена в 2.80, а победа «Уэски» оценена в 2.94.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.90 и 1.40 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать хотя бы пару забитых мячей, ведь между собой, как правило, эти команды сухие матчи не выдают.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.14.

    Прогноз: И также еще рискнем здесь поставить победу гостей с 0 форой, так как они выиграли у предстоящего оппонента в трех из четырех предыдущих очных противостояниях.

    Ставка: победа «Кадиса» с форой 0 за 1.90.

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    «Уэска» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. «Кадис» разживется баллами в Уэске?
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