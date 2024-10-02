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    Сотворит ли «Целе» сенсацию?

    «Витория» — «Целе». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Целе»
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    «Шэмрок Роверс» — «Целе»
    Португальская «Витория» дома сыграет против словенского «Целе» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 17:30 Целе

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 4 место, набрав 13 очков. От топ-3 Примейры-Лиги «завоевателей» отделяют три очка.

    Последние матчи: «Витория» изначально начала выступление в еврокубках с Лиги конференций. Так во втором раунде португальцы добились победы над мальтийским клубом «Флориана» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Витория Гимарайнш — Целе: коэффициенты букмекеров

    В третьем раунде «Гимарайнш» выиграл у швейцарского «Цюриха» (2:0 — дома, 3:0 — в гостях). В последней стадии квалификации «Витория» нанесла поражение боснийскому «Зриньски» (3:0 — дома, 4:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Витории» провели 4 матча в чемпионате Португалии, одержав две победы, сыграв одну встречу вничью и потерпев одно поражение.

    «Целе»

    Турнирное положение: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на шестой строчке. В активе команды 17 очков после 10 сыгранных матчей.

    Прогнозы на теннис

    Последние матчи: В еврокубках «Целе» стартовал с Лиги чемпионов, сыграв в двух раундах: победа над эстонской «Флорой» (2:1 — дома, 5:0 — в гостях) и поражение в поединке против «Слована» (1:1 — дома, 0:5 — в гостях).

    Из Лиги чемпионов словенцы перебрались в Лигу Европы, однако там долго не задержались, проиграв в двухматчевой дуэли ирландскому клубу «Шэмрок Роверс» (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).

    Из Лиги Европы «Целе» перешёл в третий по значимости еврокубок УЕФА — Лигу конференций. В заключительном квалификационном раунде этого турнира «Целе» выиграл у «Пюника» из Армении (4:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Шесть матчей провёл «Целе» в рамках чемпионата и Кубка Словении после проведённых встреч в еврокубках: 4 победы, 1 ничья и 1 поражения.

    Статистика для ставок

    • Год назад «Витория» и «Целе» встречались между собой в квалификации Лиги конференций

    • «Целе» выиграл у «Витории» со счётом 2:0

    • «Витория» переиграла «Целе» со счётом 4:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.69, а победа «Целе» — в 7.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: Команды хорошо знают друг друга, предыдущее противостояние «Витории» и «Целе» сыграли результативно. В среднем за игру клубы забивают 2-3 мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

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    «Витория» — «Целе»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Сотворит ли «Целе» сенсацию?
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