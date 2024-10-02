Португальская «Витория» дома сыграет против словенского «Целе» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: В чемпионате Португалии «Витория» занимает 4 место, набрав 13 очков. От топ-3 Примейры-Лиги «завоевателей» отделяют три очка.

Последние матчи: «Витория» изначально начала выступление в еврокубках с Лиги конференций. Так во втором раунде португальцы добились победы над мальтийским клубом «Флориана» (4:0 — дома, 1:0 — в гостях).

В третьем раунде «Гимарайнш» выиграл у швейцарского «Цюриха» (2:0 — дома, 3:0 — в гостях). В последней стадии квалификации «Витория» нанесла поражение боснийскому «Зриньски» (3:0 — дома, 4:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Витории» провели 4 матча в чемпионате Португалии, одержав две победы, сыграв одну встречу вничью и потерпев одно поражение.

«Целе»

Турнирное положение: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на шестой строчке. В активе команды 17 очков после 10 сыгранных матчей.

Прогнозы на теннис

Последние матчи: В еврокубках «Целе» стартовал с Лиги чемпионов, сыграв в двух раундах: победа над эстонской «Флорой» (2:1 — дома, 5:0 — в гостях) и поражение в поединке против «Слована» (1:1 — дома, 0:5 — в гостях).

Из Лиги чемпионов словенцы перебрались в Лигу Европы, однако там долго не задержались, проиграв в двухматчевой дуэли ирландскому клубу «Шэмрок Роверс» (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).

Из Лиги Европы «Целе» перешёл в третий по значимости еврокубок УЕФА — Лигу конференций. В заключительном квалификационном раунде этого турнира «Целе» выиграл у «Пюника» из Армении (4:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Шесть матчей провёл «Целе» в рамках чемпионата и Кубка Словении после проведённых встреч в еврокубках: 4 победы, 1 ничья и 1 поражения.

Статистика для ставок

Год назад «Витория» и «Целе» встречались между собой в квалификации Лиги конференций

«Целе» выиграл у «Витории» со счётом 2:0

«Витория» переиграла «Целе» со счётом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.69, а победа «Целе» — в 7.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.09 соответственно.

Прогноз: Команды хорошо знают друг друга, предыдущее противостояние «Витории» и «Целе» сыграли результативно. В среднем за игру клубы забивают 2-3 мяча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.