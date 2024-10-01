1 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов австрийский «РБ Зальцбург» на своем поле сыграет против французского «Бреста». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Зальцбург»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив прервал свою гегемонию на внутренней арене и не стал чемпионом, заняв второе место.

И поэтому «РБ Зальцбург» пришлось стартовать с квалификации ЛЧ, где он прошел нидерландский «Твенте» и киевское «Динамо».

Последние матчи: На старте же основного этапа самого главного евротурнира «быки» потерпели сокрушительное поражение от пражской «Спарты» на ее поле со счетом 0:3, пропусти дважды еще в первом тайме. После того поединка они сыграли 0:0 в гостях с «Тиролем» в чемпионате Австрии и разгромили 4:0 «Винер» в Кубке страны.

Не сыграют: Особых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: С начала этого сезона «РБ Зальцбург» провел 12 встреч в различных турнирах и проиграл только в двух из них, и оба раза в гостевых поединках. Еще за это время коллектив расписал три мировых исхода и отпраздновал семь викторий. И только в двух матчах данного отрезка «красно-белые» не смогли забить, а свои ворота на замке сохранили четыре раза.

«Брест»

Турнирное положение: Бретонцы в прошлом сезоне добились невероятного успеха, заняв третье место и получили билет в ЛЧ сразу в основную сетку.

В новом же розыгрыше Лиги 1 «Брест» в шести турах набрал шесть пунктов и разместился в середине таблицы. У коллектива два выигрыша и четыре фиаско, разница мячей — 8:13.

Последние матчи: На выходных «пираты» в рамках чемпионата страны на выезде потерпели крупное поражение от «Осера» со счетом 0:3. А ранее они на своем поле нанесли поражение «Тулузе» со счетом 2:0, и также дома одолели австрийский «Штурм» 2:1 в первом туре ЛЧ.

Не сыграют: Брэдли Локо и Пьер Леес-Мелу — травмированы.

Состояние команды: С начала сезона «Брест» провел семь встреч в различных турнирах. В первых четырех матчах коллектив трижды уступил и добыл одну викторию. После этого он добыл две виктории, которые били домашними, а накануне прервал эту удачную серию, проиграв скромному «Осеру» 0:3. Всего же в новом сезоне «красно-белые» смогли в двух случаях сохранить свои ворота на замке, а не забивали они то же в двух поединках.

Статистика для ставок

«Брест» проиграл все три гостевые встречи в новом сезоне

«РБ Зальцбург» в текущем сезоне дома еще не уступал, выиграв два матча из трех при одной ничьей

Ранее между собой эти команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Зальцбург» — 1.87, победа «Бреста» — 4.27, ничья — 4.04.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.14 соответственно.

Прогноз: В первую очередь ставим здесь на верховой исход, ведь обе команды в этом сезоне в большинстве выдают довольно-таки результативные поединки.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на победу «быков», ведь «пираты» в текущем сезоне отвратительно выступают в гостях.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» за 1.87.