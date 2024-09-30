30 сентября в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Фаренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Фаренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АВС

Турнирное положение: АВС в текущем сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом АВС в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч. А вот забить команде удалось 6 раз в 6 турах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок со «Спортингом» завершился коллизией (0:3).

При этом АВС до того минимально одолел «Риу Аве». А вот встреча с «Санта Кларой» принесла разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Васку Лопеш — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АВС срочно необходимо набирать очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

В двух своих последних домашних матчах АВС победил. Да и вообще, в родных стенах команда выглядит весьма выгодно.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и соперник пропускает в среднем 2 гола за матч.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Фаренсе» сразу оказался в опасной зоне. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Фаренсе» в новом чемпионате еще не разжился очками. Забила команда 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Фаренсе» минимально уступил «Ароке».

При этом до того команда потерпела поражение от «Порту» (1:2). Да и «Насьоналю» она уступила по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фаренсе» проиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив аж 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фаренсе» проиграл в 6 своих последних поединках. Да и по игре команда выглядит слабее всех в лиге.

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и забила команда всего лишь 2 мяча в нынешнем чемпионате Португалии.

При этом «Фаренсе» явно не собирается сдаваться. Тем паче, имея неплохой подбор игроков, команда явно способна выбраться со дна таблицы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть свои первые очки в чемпионате. Тем более, лазарет команды пустеет.

Статистика для ставок

«Фаренсе» проиграл в 6 своих последних поединках

АВС в среднем забивает аккурат гол за матч

«Фаренсе» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АВС — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.85.

Прогноз: АСВ прекрасно играет в родных стенах, и явно начнет матч активно.

АВС смотрится сильнее аутсайдера, и уж точно проведет поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа АВС в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50