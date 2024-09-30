ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Матео Кассьерра — нападающий «Зенита» Дожали, додавили и вырвались в лидеры. «Краснодар» все еще непобедим Илья Самошников«Локомотив» просто переехал «Спартак»
    Все новости спорта

    У «Фаренсе» сразу будут проблемы?

    АВС — «Фаренсе». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на АВС — «Фаренсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фаренсе»
    30 сентября в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Фаренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч АВС — «Фаренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 30 Сентября 2024 года

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
    •  АВС 22:15 Фаренсе

    Фаренсе

  • Португалия. Примейра
    •

    АВС

    Турнирное положение: АВС в текущем сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом АВС в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч. А вот забить команде удалось 6 раз в 6 турах чемпионата.

    АВС — Фаренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Поединок со «Спортингом» завершился коллизией (0:3).

    При этом АВС до того минимально одолел «Риу Аве». А вот встреча с «Санта Кларой» принесла разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Васку Лопеш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АВС срочно необходимо набирать очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    В двух своих последних домашних матчах АВС победил. Да и вообще, в родных стенах команда выглядит весьма выгодно.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и соперник пропускает в среднем 2 гола за матч.

    «Фаренсе»

    Турнирное положение: «Фаренсе» сразу оказался в опасной зоне. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фаренсе» в новом чемпионате еще не разжился очками. Забила команда 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

  • Ставка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА
  • Вернет ли боснийский полузащитник былой блеск своей игре в рядах «армейцев»?
  • 26/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Фаренсе» минимально уступил «Ароке».

    При этом до того команда потерпела поражение от «Порту» (1:2). Да и «Насьоналю» она уступила по всем статьям (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фаренсе» проиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив аж 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фаренсе» проиграл в 6 своих последних поединках. Да и по игре команда выглядит слабее всех в лиге.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и забила команда всего лишь 2 мяча в нынешнем чемпионате Португалии.

    При этом «Фаренсе» явно не собирается сдаваться. Тем паче, имея неплохой подбор игроков, команда явно способна выбраться со дна таблицы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть свои первые очки в чемпионате. Тем более, лазарет команды пустеет.

    Статистика для ставок

    • «Фаренсе» проиграл в 6 своих последних поединках

    • АВС в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Фаренсе» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АВС — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.85.

    Прогноз: АСВ прекрасно играет в родных стенах, и явно начнет матч активно.

    АВС смотрится сильнее аутсайдера, и уж точно проведет поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Победа АВС в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Фис — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Гауфф — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ипсвич — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рома — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Хольштайн — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо М — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АВС — «Фаренсе»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. У «Фаренсе» сразу будут проблемы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры