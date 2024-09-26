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    Сможет ли «Наполи» разгромить сицилийцев?

    Наполи — Палермо: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.79. 26.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Палермо»
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    Хвича Кварацхелия
    26 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Палермо». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Палермо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 26 Сентября 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Палермо

    Палермо

  • Италия. Кубок
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Наполи» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 9 результативными выстрелами.

    Наполи — Палермо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Наполи» не сумел переиграть «Ювентус» (0:0).

    При этом чуть ранее команда учинила разгром «Кальяри» (4:0). Да и колючая «Парма» была обыграна, хоть и натужно (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Наполи» намерен побороться за триумф на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок у команды Антонио Конте самый серьезный.

    Матчи против «Палермо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Наполи» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не пропускают неаполитанцы уже в 2 матчах кряду.

    «Палермо»

    Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела бледно. Нынче она находится на 12 месте турнирной таблицы второго по рангу итальянского дивизиона.

    Причем «Палермо» в 6 матчах чемпионата набрал всего 8 очков. Да и забила команда всего 5 мячей при 5 же пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась всего одним зачетным баллом. «Палермо» не сумел одолеть «Чезену» (0:0).

    А вот несколько раньше команда по всем статьям переиграла «Стабию» (3:1). Правда, до того сицилийцы расписали паритет с «Козенцей» (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Палермо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Палермо» чередует откровенно слабые поединки с достаточно качественными. Да и дать бой одному из грандов итальянского футбола команда мотивирована максимально.

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    При этом «Палермо» в среднем пропускает фактически гол за матч. Правда, отрыв от опасной зоны Серии В составляет всего 2 очка.

    Вот только наполитанцев команда не может обыграть уже 9 лет. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент явно предстанет не в самом оптимальном сочетании.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Палермо» не проигрывает 4 матча кряду

    • Неаполитанцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.

    Прогноз: «Наполи» явно намерен уверенно прошагать в следующий раунд Кубка, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Неаполитанцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Наполи» -2.5 за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Наполи» — «Палермо»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» разгромить сицилийцев?
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