26 сентября в 1/16 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Палермо». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Палермо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Наполи» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Наполи» не сумел переиграть «Ювентус» (0:0).

При этом чуть ранее команда учинила разгром «Кальяри» (4:0). Да и колючая «Парма» была обыграна, хоть и натужно (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Наполи» намерен побороться за триумф на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок у команды Антонио Конте самый серьезный.

Матчи против «Палермо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Наполи» выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не пропускают неаполитанцы уже в 2 матчах кряду.

«Палермо»

Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела бледно. Нынче она находится на 12 месте турнирной таблицы второго по рангу итальянского дивизиона.

Причем «Палермо» в 6 матчах чемпионата набрал всего 8 очков. Да и забила команда всего 5 мячей при 5 же пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась всего одним зачетным баллом. «Палермо» не сумел одолеть «Чезену» (0:0).

А вот несколько раньше команда по всем статьям переиграла «Стабию» (3:1). Правда, до того сицилийцы расписали паритет с «Козенцей» (1:1).

В 5 своих последних матчах «Палермо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Палермо» чередует откровенно слабые поединки с достаточно качественными. Да и дать бой одному из грандов итальянского футбола команда мотивирована максимально.

При этом «Палермо» в среднем пропускает фактически гол за матч. Правда, отрыв от опасной зоны Серии В составляет всего 2 очка.

Вот только наполитанцев команда не может обыграть уже 9 лет. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент явно предстанет не в самом оптимальном сочетании.

Статистика для ставок

«Наполи» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Палермо» не проигрывает 4 матча кряду

Неаполитанцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.

Прогноз: «Наполи» явно намерен уверенно прошагать в следующий раунд Кубка, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Неаполитанцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

Ставка: Фора «Наполи» -2.5 за 2.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50