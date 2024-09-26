Наполи
Палермо
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Серии А.
При этом «Наполи» достаточно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 9 результативными выстрелами.
Наполи — Палермо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Наполи» не сумел переиграть «Ювентус» (0:0).
При этом чуть ранее команда учинила разгром «Кальяри» (4:0). Да и колючая «Парма» была обыграна, хоть и натужно (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Наполи» намерен побороться за триумф на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок у команды Антонио Конте самый серьезный.
Матчи против «Палермо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Наполи» выиграл 3 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и не пропускают неаполитанцы уже в 2 матчах кряду.
«Палермо»
Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела бледно. Нынче она находится на 12 месте турнирной таблицы второго по рангу итальянского дивизиона.
Причем «Палермо» в 6 матчах чемпионата набрал всего 8 очков. Да и забила команда всего 5 мячей при 5 же пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась всего одним зачетным баллом. «Палермо» не сумел одолеть «Чезену» (0:0).
А вот несколько раньше команда по всем статьям переиграла «Стабию» (3:1). Правда, до того сицилийцы расписали паритет с «Козенцей» (1:1).
В 5 своих последних матчах «Палермо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Палермо» чередует откровенно слабые поединки с достаточно качественными. Да и дать бой одному из грандов итальянского футбола команда мотивирована максимально.
При этом «Палермо» в среднем пропускает фактически гол за матч. Правда, отрыв от опасной зоны Серии В составляет всего 2 очка.
Вот только наполитанцев команда не может обыграть уже 9 лет. Да и проблемы в плане реализации никуда не делись.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент явно предстанет не в самом оптимальном сочетании.
Статистика для ставок
- «Наполи» не пропускал в 2 своих последних поединках
- «Палермо» не проигрывает 4 матча кряду
- Неаполитанцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.
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- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Наполи» явно намерен уверенно прошагать в следующий раунд Кубка, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Неаполитанцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.
Ставка: Фора «Наполи» -2.5 за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50