Верона
Торино
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.
Команда находится на седьмой позиции, уступая зоне еврокубков и зоне Лиги чемпионов только на один балл.
Верона — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на чужом поле проиграл «Лацио» (1:2).
Эта неудача стала для хозяев третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках чемпионата Италии и Кубка страны.
Не сыграют: травмированы — Фресе, Дуда, Суслов, Сердар и Хуан Крус, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах в разных турнирах «Верона» проиграла трижды при семи победах и двух ничьих.
Словом, у коллектива не лучшие результаты, поэтому «Мастифам» остается рассчитывать на фактор своего поля, где домашние трибуны могут помочь им хотя бы не проиграть.
Даниэль Москера и Каспер Тенгштедт — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков.
Команда находится на пятой позиции, уступая зоне еврокубков лишь по дополнительным показателям, а также опережая седьмую внееврокубковую строчку на один балл.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Лечче» со счетом 0:0.
Эта ничья прервала победную мини-серию «Быков» в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Коко, Влашич, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и товарищеских) «Торино» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.
Словом, у коллектива отличные результаты, и даже фактор чужого поля не мешает ему рассчитывать на три очка.
Пять голов команды на старте нового сезона Серии А забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вероны» забивала только одна команда
- в пяти из восьми последних матчей «Торино» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Вероны» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один соперник. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в пяти из восьми их последних матчей.
Ставка: «Торино» победит за 2.65