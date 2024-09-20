20 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

Команда находится на седьмой позиции, уступая зоне еврокубков и зоне Лиги чемпионов только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на чужом поле проиграл «Лацио» (1:2).

Эта неудача стала для хозяев третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках чемпионата Италии и Кубка страны.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Фресе, Дуда, Суслов, Сердар и Хуан Крус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах в разных турнирах «Верона» проиграла трижды при семи победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива не лучшие результаты, поэтому «Мастифам» остается рассчитывать на фактор своего поля, где домашние трибуны могут помочь им хотя бы не проиграть.

Даниэль Москера и Каспер Тенгштедт — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков.

Команда находится на пятой позиции, уступая зоне еврокубков лишь по дополнительным показателям, а также опережая седьмую внееврокубковую строчку на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Лечче» со счетом 0:0.

Эта ничья прервала победную мини-серию «Быков» в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Коко, Влашич, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и товарищеских) «Торино» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Словом, у коллектива отличные результаты, и даже фактор чужого поля не мешает ему рассчитывать на три очка.

Пять голов команды на старте нового сезона Серии А забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вероны» забивала только одна команда

в пяти из восьми последних матчей «Торино» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Вероны» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один соперник. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в пяти из восьми их последних матчей.

Ставка: «Торино» победит за 2.65