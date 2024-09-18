18 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда Хосепа Гвардиолы стартовала в АПЛ весьма уверенно. В 4 турах она добыла 12 очков.

При этом «Манчестер Сити» в 4 матчах чемпионата Англии забил 11 мячей. А вот пропустила команда всего лишь 3 мяча в свои ворота.

Последние матчи: минувший тур АПЛ принес команде три очка. Подопечные Гвардиолы одолели «Брентфорд» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Вест Хэмом» (3:1). Да и победа над «Ипсвичем» получилась полностью логичной (4:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Сити» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Натан Аке — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Гвардиолы стали только сильнее. Да и Эрлинг Холанн продолжает колотить голы оптом и в розницу.

Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных встреч «Манчестер Сити» выиграл 2 раза при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что англичане будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах команда обыгрывала миланцев.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы начали новый сезон достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте в Серии А.

Причем «Интер» в 4 турах итальянского чемпионата настрелял 9 мячей. А вот оборона миланцев дала результативный сбой всего 3 раза.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Интер» не смог одолеть «Монцу» (1:1).

А вот поединок с «Аталантой» команда провела блестяще (4:0). Да и «Лечче» был обыгран весьма уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Миланцы выглядят мощно, но стабильности команде не хватает. Подопечные Симоне Индзаги обязаны прибавлять.

Более того, «Интер» в 2 последних очных поединках не смог забить в ворота «Манчестер Сити». Притом, что в составе итальянцев всегда немало качественных форвардов.

Миланцы не проигрывают в 5 своих последних матчах. Причем до последней ничьей команда Симоне Индзаги дважды кряду победила.

Нет сомнений, что гости постараются навязать англичанам свою игру. Да и забивать в составе «Интера» уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Миланцы уступили «Манчестер Сити» в 2 последних очных поединках

«Интер» не проигрывает в 5 матчах кряду

«Манчестер Сити» выиграл в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.67, а победа оппонента — в скромные 6.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей.

«Манчестер Сити» нынче выглядит великолепно, и уж точно намерен уверенно начать Лигу чемпионов.

Ставка: ТБ 5.5 за 7.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят семь и более мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 17.00