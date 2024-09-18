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    Ставим на голевое изобилие!

    «Манчестер Сити» — «Интер». Дерзкая ставка (к. 7.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 18 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Интер»
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    Эрлинг Холанн
    18 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 18 Сентября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: команда Хосепа Гвардиолы стартовала в АПЛ весьма уверенно. В 4 турах она добыла 12 очков.

    При этом «Манчестер Сити» в 4 матчах чемпионата Англии забил 11 мячей. А вот пропустила команда всего лишь 3 мяча в свои ворота.

    Манчестер Сити — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур АПЛ принес команде три очка. Подопечные Гвардиолы одолели «Брентфорд» (2:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Вест Хэмом» (3:1). Да и победа над «Ипсвичем» получилась полностью логичной (4:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Сити» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Натан Аке — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: подопечные Гвардиолы стали только сильнее. Да и Эрлинг Холанн продолжает колотить голы оптом и в розницу.

    Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных встреч «Манчестер Сити» выиграл 2 раза при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что англичане будут активно атаковать. Да и в двух последних очных встречах команда обыгрывала миланцев.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы начали новый сезон достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте в Серии А.

    Причем «Интер» в 4 турах итальянского чемпионата настрелял 9 мячей. А вот оборона миланцев дала результативный сбой всего 3 раза.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. «Интер» не смог одолеть «Монцу» (1:1).

    А вот поединок с «Аталантой» команда провела блестяще (4:0). Да и «Лечче» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Миланцы выглядят мощно, но стабильности команде не хватает. Подопечные Симоне Индзаги обязаны прибавлять.

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    Более того, «Интер» в 2 последних очных поединках не смог забить в ворота «Манчестер Сити». Притом, что в составе итальянцев всегда немало качественных форвардов.

    Миланцы не проигрывают в 5 своих последних матчах. Причем до последней ничьей команда Симоне Индзаги дважды кряду победила.

    Нет сомнений, что гости постараются навязать англичанам свою игру. Да и забивать в составе «Интера» уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Миланцы уступили «Манчестер Сити» в 2 последних очных поединках

    • «Интер» не проигрывает в 5 матчах кряду

    • «Манчестер Сити» выиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.67, а победа оппонента — в скромные 6.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах блестящих атакующих исполнителей.

    «Манчестер Сити» нынче выглядит великолепно, и уж точно намерен уверенно начать Лигу чемпионов.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят семь и более мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 17.00

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер» с коэффициентом для ставки за 1.82.

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    «Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз, ставка (7.80), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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