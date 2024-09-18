«Манчестер Сити» дома сыграет против миланского «Интера» на старте нового розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок пройдет 18 сентября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Ман Сити» стал чемпионом Англии, выиграв таким образом уже свой десятый титул в истории.

В текущем розыгрыше АПЛ «небесно-голубые» пока идут без потерь, выиграв все четыре матча чемпионата, и находятся на вершине таблицы.

Последние матчи: Накануне этого поединка «горожане» в рамках Премьер-лиги на своем поле по-волелвому смогли обыграть «Брентфорд» со счетом 2:1. А до этого они дома разгромили «Ипсвич» 4:1, а также в гостях переиграли 2:0 «Челси» и 3:1 «Вест Хэм».

Не сыграют: Натан Аке и Оскар Бобб из-за травм пропустят данный поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Напомним, что новый сезон «Ман Сити» начал с завоевания Суперкубка Англии, одолев по пенальти «Ман Юнайтед».

После этого дружина Гвардиолы выиграла последующие четыре игры чемпионата, причем в трех случаях виктории были добыты с разницей в два и более мячей. А уступила она только в одном официальном поединке из 41 предыдущих во всех турнирах.

«Интер»

Турнирное положение: Миланский коллектив в прошлом сезоне выиграл золотые медали итальянской Серии А, которые стали 20-ми в его истории.

В новом же розыгрыше чемпионата Италии «Интер» после четырех туров находится в верхней части турнирки, дважды выиграв и дважды сыграв в ничью.

Последние матчи: «Змеи» в новом сезоне еще не знали горечи поражений. На выходных они расписали мировые на выезде с «Монцей» 1:1, уйдя от фиаско за несколько минут до финального свистка. До этого же они выиграли всухую два домашних матча чемпионата, переиграв 4:0 «Аталанту» и 2:0 «Лечче».

Не сыграют: Тайон Бьюкенен травмирован и не сыграет в предстоящем матче.

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Интер» имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в официальных поединках, выиграв три из них при четырех мировых исходах. Но только в трех поединках данного отрезка миланцы не пропускали.

Стоит отметить, что на выезде в текущем сезоне они еще не побеждали, сведя оба проведенных поединка вничью.

Статистика для ставок

Чуть более года тому назад в финале ЛЧ «горожане» обыграли миланцев со счетом 1:0

До того они провели только два поединка, обменявшись в них викториями по 3:0

В истории противостоянии данных команд каждый раз играла ставка обе забьют: нет

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ман Сити» — 1.57, победа «Интера» — 5.70, ничья — 4.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.32 соответственно.

Прогноз: На этот раз ожидаем, что коллективы наконец-то произведут обмен голами, ведь у этих команд полный порядок с результативностью в новом сезоне и вряд ли они выдадут такой же скучный матч, как в финале позапрошлой ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию «горожан», ведь «Манчестер Сити» находится в более лучшей форме, чем миланцы, у которых уже две гостевые осечки в этом сезоне с весьма скромными командами.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.91.