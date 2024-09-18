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    Одни забьют, другие — нет?!

    Брайтон — Вулверхэмптон: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 18/09/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
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    Крэйг Доусон
    18 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 18 Сентября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 21:45 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» в новом сезоне стартовали весьма успешно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брайтон» в 4 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой всего дважды.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Чайки» не сумели одолеть «Ипсвич» (0:0).

    А вот до того «Брайтон» не дал себя обыграть «Арсеналу» (1:1). Зато «Манчестер Юнайтед» был обыгран (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 10 мячами при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чайки» в нынешнем сезоне еще не познали горечи поражения. Да и по игре команда выглядит достаточно симпатично.

    Поединки против «Вулверхэмптона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «чайки» будут максимально активны в атаке. Тем паче, «Брайтон» не пропускал в двух своих последних домашних поединках.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волкам» явно уготована роль борца за выживание в элите английского футбола. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.

    Причем «Вулверхэмптон» в 4 стартовых турах АПЛ сумел набрать всего один зачетный балл. При этом «вулвз» осели на 18 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Вулверхэмптон» дома уступил «Ньюкаслу» (1:2).

    До того «волки» подписали мировую с «Ноттингем Форест» (1:1). Да и поражение от «Челси» вышло весьма болезненным (2:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «святые» по игре выглядят бледновато. Да и забила команда всего 1 мяч в 4 матчах чемпионата.

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    При этом «Вулверхэмптон» в четырех первых турах АПЛ пропустил в ворота 11 мячей. Да и состав у команды по именам достаточно скромный.

    Нет сомнений, гости постараются прибавить в плане реализации. «Вулвз» в среднем забивают гол за матч.

    Очевидно, что в этом матче номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» привычно неплохо выглядят в кубковых турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Вулверхэмптон» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Брайтон» не может забить «волкам» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.13.

    Прогноз: «Чайки» выглядят сильнее «вулвз», и наверняка быстро помчатся в атаку.

    «Волки» не блещут стабильностью результатов, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.32

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    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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