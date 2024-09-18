Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в новом сезоне стартовали весьма успешно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брайтон» в 4 матчах настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой всего дважды.
Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Чайки» не сумели одолеть «Ипсвич» (0:0).
А вот до того «Брайтон» не дал себя обыграть «Арсеналу» (1:1). Зато «Манчестер Юнайтед» был обыгран (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «чайки» отличились 10 мячами при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайки» в нынешнем сезоне еще не познали горечи поражения. Да и по игре команда выглядит достаточно симпатично.
Поединки против «Вулверхэмптона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что «чайки» будут максимально активны в атаке. Тем паче, «Брайтон» не пропускал в двух своих последних домашних поединках.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волкам» явно уготована роль борца за выживание в элите английского футбола. Вот и нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.
Причем «Вулверхэмптон» в 4 стартовых турах АПЛ сумел набрать всего один зачетный балл. При этом «вулвз» осели на 18 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Вулверхэмптон» дома уступил «Ньюкаслу» (1:2).
До того «волки» подписали мировую с «Ноттингем Форест» (1:1). Да и поражение от «Челси» вышло весьма болезненным (2:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «святые» по игре выглядят бледновато. Да и забила команда всего 1 мяч в 4 матчах чемпионата.
При этом «Вулверхэмптон» в четырех первых турах АПЛ пропустил в ворота 11 мячей. Да и состав у команды по именам достаточно скромный.
Нет сомнений, гости постараются прибавить в плане реализации. «Вулвз» в среднем забивают гол за матч.
Очевидно, что в этом матче номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» привычно неплохо выглядят в кубковых турнирах.
Статистика для ставок
- «Брайтон» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Вулверхэмптон» в среднем пропускает почти 3 гола за матч
- «Брайтон» не может забить «волкам» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.13.
- 3.75Милан — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Чайки» выглядят сильнее «вулвз», и наверняка быстро помчатся в атаку.
«Волки» не блещут стабильностью результатов, да и в созидательном плане явно не преуспевают.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.32