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    Манкунианцы сметут «Барнсли»

    Манчестер Юнайтед — Барнсли: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.89. 17/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Барнсли»
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    Кобби Майну
    17 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Барнсли». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барнсли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 17 Сентября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Барнсли

    Барнсли

  • Англия. Кубок Лиги
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы в новом сезоне стартовали не столь уверенно. Команда на данный момент находится на скромном 10 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в 4 матчах настрелял лишь 5 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 5 раз.

    Манчестер Юнайтед — Барнсли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Дьяволы» разгромили «Саутгемптон» (3:0).

    А вот до того «Манчестер Юнайтед» по всем статьям уступил «Ливерпулю» (0:3). Да и «Брайтону» команда уступила весьма досадным образом (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «дьяволы» отличились 6 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Мейсон Маунт, Расмус Хейлунн — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Манкунианцы вряд ли будут бороться за самые высокие места в чемпионате. Команде Эрика тен Хага явно не хватает пресловутой монолитности.

    Поединки против «Барнсли» для команды традиционно складываются удачно. Во всех трех очных встречах «Манчестер Юнайтед» добыл победы.

    Очевидно, что «дьяволы» будут максимально активны в атаке. Даже при некоторой кадровой ротации команда тен Хага не должна испытать проблемы в матче со столь скромным оппонентом.

    «Барнсли»

    Турнирное положение: «Дворняки» ныне представляют третий по рангу английский дивизион. Там команда сражается за повышение в классе.

    Причем «Барнсли» в 6 стартовых турах набрал 10 зачетных баллов. При этом «дворняги» осели на 7 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Барнсли» был разгромлен «Стивенейджем» (0:3).

    До того команда нанесли поражение «Бристоль Роверс» (2:1). Да и победа над «Кроули Таун» получилась уверенной (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барнсли» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «бродяги» по игре выглядят вполне прилично. Да и до последней коллизии команда выиграла трижды кряду.

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    При этом «Барнсли» в шести первых поединках чемпионата пропустил в ворота 9 мячей. Да и состав у команды по именам достаточно скромный.

    Нет сомнений, гости постараются дать бой полпреду АПЛ. Вот только «дворняги» за 3 очных встречи ни разу не забили в ворота манкунианцев.

    Очевидно, что в этом матче номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы команда может отыскать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает гол за матч

    • «Барнсли» в трех очных поединках с «дьяволами» не забил ни разу

    • «Манчестер Юнайтед» до последней виктории уступил 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.30.

    Прогноз: «Дьяволы» явно постараются реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате.

    Манкунианцы традиционно успешно противостоят «дворнягам», и наверняка привычно уверенно одолеют их.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5 за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.06

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    «Манчестер Юнайтед» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Манкунианцы сметут «Барнсли»
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