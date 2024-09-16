Эштрела
Боавишта
«Эштрела»
Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма скромно. На данный момент она находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Эштрела» в 4 матчах отличилась всего одним голом в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Эштрела» минимально уступила «Каса Пиа».
А вот до того «Эштрела» дала бой «Бенфике», однако уступила «орлам» минимально. Да и «Фамаликану» команда проиграла с треском (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 3 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эштрела» вряд ли сможет избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Поединки против «Боавишты» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Эштрела» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и «Боавиште» команда не проигрывает уже 16 лет.
«Боавишта»
Турнирное положение: «Шахматные» начали чемпионат не столь успешно. Сейчас команда находится на 11 месте в таблице.
Причем «Боавишта» в 4 стартовых турах Примейра-Лиги набрала 4 очка. Да и забили «пантеры» всего лишь один мяч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться тремя очками. «Боавишта» дома подписал мировую с «Эшторилом» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Фамаликана» (0:1). Да и поединок с «Брагой» завершился для «пантер» неудачей (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боавишта» победила всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.
Не сыграют: Луиш Мораеш, Жоао Гонсалвеш — травмированы.
Состояние команды: «Боавишта» явно стартовал не так, как планировал. Да и потеря из-за травм обеих первых вратарей не может не сказываться.
При этом «Боавишта» в четырех первых турах чемпионата пропустила всего 2 мяча. Правда, проблемы в плане созидания никуда не делись.
Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. «Шахматные» явно способны побороться за попадание в топ-6.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент имеет огромные проблемы в организации атак.
Статистика для ставок
- «Эштрела» в среднем пропускает более гола за матч
- Обе команды забили лишь по голу в 4 стартовых матчах чемпионата
- «Боавишта» уже 16 лет не обыгрывает «Эштрелу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.04Динамо — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:15
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Обе команды явно намерены поднатореть в плане реализации.
У «Боавишты» огромные проблемы на последнем рубеже, да и «Эштрела» обороняется явно не лучшим образом.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.09