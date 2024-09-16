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    Да будет голевое изобилие!

    «Эштрела» — «Боавишта». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 16 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Боавишта»
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    «Боавишта»
    16 сентября в 5-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Эштрела» и «Боавишта». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Боавишта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Сентября 2024 года

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •  Эштрела 22:15 Боавишта

    Боавишта

  • Порту
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    «Эштрела»

    Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма скромно. На данный момент она находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эштрела» в 4 матчах отличилась всего одним голом в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Эштрела» минимально уступила «Каса Пиа».

    А вот до того «Эштрела» дала бой «Бенфике», однако уступила «орлам» минимально. Да и «Фамаликану» команда проиграла с треском (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 3 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эштрела» вряд ли сможет избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Поединки против «Боавишты» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Эштрела» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и «Боавиште» команда не проигрывает уже 16 лет.

    «Боавишта»

    Турнирное положение: «Шахматные» начали чемпионат не столь успешно. Сейчас команда находится на 11 месте в таблице.

    Причем «Боавишта» в 4 стартовых турах Примейра-Лиги набрала 4 очка. Да и забили «пантеры» всего лишь один мяч.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться тремя очками. «Боавишта» дома подписал мировую с «Эшторилом» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Фамаликана» (0:1). Да и поединок с «Брагой» завершился для «пантер» неудачей (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боавишта» победила всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Луиш Мораеш, Жоао Гонсалвеш — травмированы.

    Состояние команды: «Боавишта» явно стартовал не так, как планировал. Да и потеря из-за травм обеих первых вратарей не может не сказываться.

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    При этом «Боавишта» в четырех первых турах чемпионата пропустила всего 2 мяча. Правда, проблемы в плане созидания никуда не делись.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. «Шахматные» явно способны побороться за попадание в топ-6.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент имеет огромные проблемы в организации атак.

    Статистика для ставок

    • «Эштрела» в среднем пропускает более гола за матч

    • Обе команды забили лишь по голу в 4 стартовых матчах чемпионата

    • «Боавишта» уже 16 лет не обыгрывает «Эштрелу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Обе команды явно намерены поднатореть в плане реализации.

    У «Боавишты» огромные проблемы на последнем рубеже, да и «Эштрела» обороняется явно не лучшим образом.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.09

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    «Эштрела» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
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