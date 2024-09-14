«Сочи» дома сыграет против «Ротора» в 10-м туре Первой лиги России. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что не совсем хорошо выступает в текущем сезоне.

Сочинцы смогли набрать только 14 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

«Сочи» смогли 14 раз поразить ворота соперников и 11 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Сочи сыграла вничью с «Аланией» (1:1).

До этого «барсы» смогли переиграть «Тюмень» (3:0) и «Уфу» (4:3).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Перед этим же коллектив, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, уступил «Енисею» (0:1).

Не сыграют: все футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Роберта Морено пока что не особо впечатляют и скорее расстраивают своих фанатов.

Перед началом сезона думалось, что «Сочи» будет главным претендентом на повышение в классе, но пока что это не так. Еще, конечно, все впереди.

«Ротор»

Турнирное положение: волгоградцы являются крепким середняком текущего сезона.

В настоящий момент волгоградский коллектив набрал 13 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Команда из Волгограда забила восемь мячей, а в свои ворота пропустила всего шесть.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив, который в прошлом сезоне выступал во Второй лиге, сыграл вничью с «Уралом» (1:1), «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).

До этого «Ротор» переиграл «Балтику» (2:0) и «Тюмень» (1:0).

Лишь перед этим подопечные Дениса Бояринцева уступили «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: пока что сезон для «Ротора» складывается довольно-таки неплохо.

Думается, что перед началом сезона задачей было закрепиться в Первой лиге. У команды это получилось. Теперь же «Ротор» может претендовать на большее.

Статистика для ставок

«Ротор» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд

«Сочи» проиграл только 1 из последних 6 матчей

В прошлом очном матче «Сочи» победил «Ротор» со счетом 2:1 в 2021 году

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ротора» — в 6.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.18, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.

Прогноз: сочинцы почти всегда не только забивают, но и пропускают, так что команды могут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Сочи» сильнее по составу и все же должен добывать победу в это игре.

Ставка: победа «Сочи» с форой-1 за 2.05.