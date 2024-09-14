Сочи
Ротор
«Сочи»
Турнирное положение: команда из одноименного города пока что не совсем хорошо выступает в текущем сезоне.
Сочинцы смогли набрать только 14 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
Сочи — Ротор: коэффициенты букмекеров
«Сочи» смогли 14 раз поразить ворота соперников и 11 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Сочи сыграла вничью с «Аланией» (1:1).
До этого «барсы» смогли переиграть «Тюмень» (3:0) и «Уфу» (4:3).
Перед этим же коллектив, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, уступил «Енисею» (0:1).
Не сыграют: все футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Роберта Морено пока что не особо впечатляют и скорее расстраивают своих фанатов.
Перед началом сезона думалось, что «Сочи» будет главным претендентом на повышение в классе, но пока что это не так. Еще, конечно, все впереди.
«Ротор»
Турнирное положение: волгоградцы являются крепким середняком текущего сезона.
В настоящий момент волгоградский коллектив набрал 13 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Команда из Волгограда забила восемь мячей, а в свои ворота пропустила всего шесть.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив, который в прошлом сезоне выступал во Второй лиге, сыграл вничью с «Уралом» (1:1), «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).
До этого «Ротор» переиграл «Балтику» (2:0) и «Тюмень» (1:0).
Лишь перед этим подопечные Дениса Бояринцева уступили «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: пока что сезон для «Ротора» складывается довольно-таки неплохо.
Думается, что перед началом сезона задачей было закрепиться в Первой лиге. У команды это получилось. Теперь же «Ротор» может претендовать на большее.
Статистика для ставок
- «Ротор» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд
- «Сочи» проиграл только 1 из последних 6 матчей
- В прошлом очном матче «Сочи» победил «Ротор» со счетом 2:1 в 2021 году
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ротора» — в 6.10.
ТБ 2,5 оценивается в 2.18, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: сочинцы почти всегда не только забивают, но и пропускают, так что команды могут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: «Сочи» сильнее по составу и все же должен добывать победу в это игре.
Ставка: победа «Сочи» с форой-1 за 2.05.