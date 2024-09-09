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    Выиграет ли «Балтика» в дебютном матче Талалаева?

    Балтика — Тюмень: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Тюмень»
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    Андрей Талалаев
    9 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Балтика» и «Тюмень». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 09 Сентября 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 21:15 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: команда из Калининград подбирается к когорте команд, претендующих на повышение в классе.

    В настоящий момент калининградский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Балтика — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Калининградцы смогли 8 раз поразить ворота соперника и 6 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ, победила «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).

    До этого балтийцы уступили «Ротору» и сыграли вничью с «Соколом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: в составе «Балтики» нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: среди недели в «Балтике» произошла тренерская рокировка. На смену Александру Грищенко пришел Андрей Талалаев.

    Если говорить о задачах команды, то это, безусловно, возвращение в РПЛ. По-другому и быть не может.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: команду из одноименного города пока что можно отнести к аутсайдерам лиги.

    В настоящий момент тюменцы смогли набрать только пять очков и идут на 17-й строчке в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Тюмени забил только пять мячей, а в свои ворота пропустил целых 12.

    Последние матчи: в прошлом туре тюменская команда проиграла «Сочи» (0:3).

    До этого же «Тюмень» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), но проиграла «Черноморцу» (1:2) и «Ротору» (0:1).

    Не сыграют: в команде Игоря Меньщикова все готовы к игре.

    Состояние команды: пока что «Тюмень показывает слабенький футбол, поэтому и результаты нельзя назвать хорошо.

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    Думается, что могут подняться и наверстать упущенное, однако все равно будут во второй половине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • "Балтика" проиграла только 1 из последних 8 матчей

    • "Тюмень" выиграл только 1 из последних 9 матчей

    • В последний раз команды встречались между собой в 2019 году и сыграли 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Балтика" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа "Тюмени" — в 6.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: "Балтика", по идее, сильнее своего соперника и должна добывать победу.

    Ставка: победа "Балтики" с форой-1 за 2.05.

    Прогноз: поставим на то, что команды смогут выдать результативный матч и забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.

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    «Балтика» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Балтика» в дебютном матче Талалаева?
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