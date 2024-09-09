Балтика
Тюмень
«Балтика»
Турнирное положение: команда из Калининград подбирается к когорте команд, претендующих на повышение в классе.
В настоящий момент калининградский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Балтика — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Калининградцы смогли 8 раз поразить ворота соперника и 6 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ, победила «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).
До этого балтийцы уступили «Ротору» и сыграли вничью с «Соколом» (1:1).
Не сыграют: в составе «Балтики» нет травмированных или дисквалифицированных.
Состояние команды: среди недели в «Балтике» произошла тренерская рокировка. На смену Александру Грищенко пришел Андрей Талалаев.
Если говорить о задачах команды, то это, безусловно, возвращение в РПЛ. По-другому и быть не может.
«Тюмень»
Турнирное положение: команду из одноименного города пока что можно отнести к аутсайдерам лиги.
В настоящий момент тюменцы смогли набрать только пять очков и идут на 17-й строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Тюмени забил только пять мячей, а в свои ворота пропустил целых 12.
Последние матчи: в прошлом туре тюменская команда проиграла «Сочи» (0:3).
До этого же «Тюмень» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), но проиграла «Черноморцу» (1:2) и «Ротору» (0:1).
Не сыграют: в команде Игоря Меньщикова все готовы к игре.
Состояние команды: пока что «Тюмень показывает слабенький футбол, поэтому и результаты нельзя назвать хорошо.
Думается, что могут подняться и наверстать упущенное, однако все равно будут во второй половине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- "Балтика" проиграла только 1 из последних 8 матчей
- "Тюмень" выиграл только 1 из последних 9 матчей
- В последний раз команды встречались между собой в 2019 году и сыграли 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Балтика" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа "Тюмени" — в 6.10.
ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.
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Прогноз: "Балтика", по идее, сильнее своего соперника и должна добывать победу.
Ставка: победа "Балтики" с форой-1 за 2.05.
Прогноз: поставим на то, что команды смогут выдать результативный матч и забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.