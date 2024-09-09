9 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Балтика» и «Тюмень». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: команда из Калининград подбирается к когорте команд, претендующих на повышение в классе.

В настоящий момент калининградский коллектив имеет в своем активе 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Калининградцы смогли 8 раз поразить ворота соперника и 6 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ, победила «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).

До этого балтийцы уступили «Ротору» и сыграли вничью с «Соколом» (1:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: в составе «Балтики» нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: среди недели в «Балтике» произошла тренерская рокировка. На смену Александру Грищенко пришел Андрей Талалаев.

Если говорить о задачах команды, то это, безусловно, возвращение в РПЛ. По-другому и быть не может.

«Тюмень»

Турнирное положение: команду из одноименного города пока что можно отнести к аутсайдерам лиги.

В настоящий момент тюменцы смогли набрать только пять очков и идут на 17-й строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Тюмени забил только пять мячей, а в свои ворота пропустил целых 12.

Последние матчи: в прошлом туре тюменская команда проиграла «Сочи» (0:3).

До этого же «Тюмень» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), но проиграла «Черноморцу» (1:2) и «Ротору» (0:1).

Не сыграют: в команде Игоря Меньщикова все готовы к игре.

Состояние команды: пока что «Тюмень показывает слабенький футбол, поэтому и результаты нельзя назвать хорошо.

Думается, что могут подняться и наверстать упущенное, однако все равно будут во второй половине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

"Балтика" проиграла только 1 из последних 8 матчей

"Тюмень" выиграл только 1 из последних 9 матчей

В последний раз команды встречались между собой в 2019 году и сыграли 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Балтика" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа "Тюмени" — в 6.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: "Балтика", по идее, сильнее своего соперника и должна добывать победу.

Ставка: победа "Балтики" с форой-1 за 2.05.

Прогноз: поставим на то, что команды смогут выдать результативный матч и забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.