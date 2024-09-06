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    Молодые англичане не заметят североирландцев?

    Северная Ирландия (U21) — Англия (U21): прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Северная Ирландия (U21) — Англия (U21)
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    Харви Эллиотт
    6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Северная Ирландия (U21) и Англия (U21). Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия (U21) — Англия (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 06 Сентября 2024 года

    Северная Ирландия U21

  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Северная Ирландия U21 21:45 Англия U21

    Англия U21

  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Северная Ирландия (U21)

    Турнирное положение: Североирландцы находятся на 4 месте в группе. Команда уже не имеет шансов на 2 строчку.

    При этом Северная Ирландия (U21) в 6 матчах набрала всего 6 очков. Да и отличились молодые североирландцы всего 4 забитыми мячами.

    Северная Ирландия U21 — Англия U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Молодые североирландцы сенсационно одолели сербов (2:1).

    А вот до того Северная Ирландия (U21) в спарринге уступила чешским одногодкам (0:3). Да и поражение от англичан получилось показательным (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Североирландцы постараются дать бой одному из лидеров группы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

    С английскими сверстниками Северная Ирландия (U21) пересекалась всего дважды. Обе очных встречи завершились поражениями — 0:3, 0:2.

    Очевидно, что хозяева мотивированы дать бой фавориту группы. Даже ничья для команды станет чем-то вроде манны небесной.

    Англия (U21)

    Турнирное положение: Молодые англичане пока находятся на 2 месте в группе. В 7 матчах команда набрала 18 зачетных баллов.

    Причем Англия (U21) в 7 поединках настреляла аж 32 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 5 раз.

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    • Последние матчи: британцы в последних матчах выглядели мощно. Например, люксембуржцев команда буквально уничтожила (7:0).

    Победили англичане и молодых азербайджанцев (5:1). Да и североирландцы были биты абсолютно по делу (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Англия (U21) победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: молодые «львы» явно постараются догнать украинцев. Да и в плане реализации англичане выглядят превосходно.

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    При этом Англия (U21) в среднем забивает более 4 голов за матч. Да и оборонительные редуты команды ошибаются крайне редко.

    Англичане выиграли в 4 своих последних поединках. Причем все эти виктории получились разгромными: забивала команда не менее 3 мячей за матч.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально агрессивно атаковать. Да и Харви Эллиотт настрелял уже 7 мячей в текущей квалификации.

    Статистика для ставок

    • Северная Ирландия (U21) в среднем забивает менее гола за матч

    • Англия (U21) настреляла 32 мяча в текущей квалификации

    • Оба очных поединка соперников завершились победами английской молодежки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.15, а победа оппонента — в скромные 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.50.

    Прогноз: Молодые англичане на голову сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Англия (U21) наверняка будет действовать первым номером, да и с реализацией у номинальных гостей полный порядок.

    Ставка: Фора Англии (U21) -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    Северная Ирландия (U21) — Англия (U21): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Молодые англичане не заметят североирландцев?
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