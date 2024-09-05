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    Португалия порадует своих болельщиков

    Португалия — Хорватия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Португалия — Хорватия
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    Бернарду Силва
    5 сентября в групповом турнире Лиге наций по футболу сыграют Португалия и Хорватия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 05 Сентября 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Португалия

    Турнирное положение: команды только начинают турнир и проведут первый тур. На Евро-2024 Португалия добралась до четвертьфинала.

    Последние матчи: там команда Роберто Мартинеса провела тяжелейший матч со сборной Франции, которой уступила лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0.

    Португалия — Хорватия: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа по пенальти над Словенией и поражение от Грузии (0:2).

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    • Не сыграют: все основные звезды в строю и готовятся к матчу.

    Состояние команды: Португалия вызвала на этот сбор почти всех сильнейших игроков, снова под знаменами находится ветеран Роналду, есть и 17-летний дебютант Жеоване Квенда из «Спортинга».

    Традиционно португальцы имеют один из сильнейших подборов игроков на планете и будут здесь явными фаворитами.

    Хорватия

    Турнирное положение: на последнем чемпионате Европы Хорватия не смогла выйти из группы впервые за долгое время.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче со сборной Италией была ничья со счетом 1:1, именно она и не дала пробиться хорватам в плей-офф.

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    До этого был также ничейный исход с Албанией (2:2) и разгромное поражение от Испании (0:3).

    Не сыграют: все ведущие футболисты вызваны на сбор.

    Состояние команды: во главе сборной остался Златко Далич и ему предстоит продолжить смену поколений. Завершили карьеру в сборной Хорватии Модрич, Брозович и еще ряд ветеранов, а равноценной смены им и близко нет.

    Есть и огромные проблемы в линии атаки, где нет ни одного юного таланта, а снова вызваны ветераны: Петкович, Крамарич и Будимир.

    Статистика для ставок

    • В июне 2024 года в товарищеском матче Хорватия победила со счетом 2:1 в гостях

    • В 2020 году в Лиге нации на групповом турнире Португалии выиграла дома со счетом 4:1

    • Матч в гостях также завершился победой Португалии (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,60, а на Хорватию — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

    Прогноз: сейчас эти сборные находятся в абсолютно разной весовой категории. Хорватия после ухода звездного поколения постепенно превращается в середняка, зато Португалия постоянно подпитывается новыми талантами и продолжает считаться одной из сильнейших команд в мире.

    Ставка: победа Португалии с форой -1 за 2,02.

    Прогноз: также можно попробовать взять разгромную победу, при своих болельщиках Португалия вплоне способна поймать кураж и отгрузить кошелку мячей.

    Ставка: победа Португалии с форой -2 за 4,4.

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