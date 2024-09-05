Португалия
Хорватия
Португалия
Турнирное положение: команды только начинают турнир и проведут первый тур. На Евро-2024 Португалия добралась до четвертьфинала.
Последние матчи: там команда Роберто Мартинеса провела тяжелейший матч со сборной Франции, которой уступила лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0.
Португалия — Хорватия: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа по пенальти над Словенией и поражение от Грузии (0:2).
Не сыграют: все основные звезды в строю и готовятся к матчу.
Состояние команды: Португалия вызвала на этот сбор почти всех сильнейших игроков, снова под знаменами находится ветеран Роналду, есть и 17-летний дебютант Жеоване Квенда из «Спортинга».
Традиционно португальцы имеют один из сильнейших подборов игроков на планете и будут здесь явными фаворитами.
Хорватия
Турнирное положение: на последнем чемпионате Европы Хорватия не смогла выйти из группы впервые за долгое время.
Последние матчи: в матче со сборной Италией была ничья со счетом 1:1, именно она и не дала пробиться хорватам в плей-офф.
До этого был также ничейный исход с Албанией (2:2) и разгромное поражение от Испании (0:3).
Не сыграют: все ведущие футболисты вызваны на сбор.
Состояние команды: во главе сборной остался Златко Далич и ему предстоит продолжить смену поколений. Завершили карьеру в сборной Хорватии Модрич, Брозович и еще ряд ветеранов, а равноценной смены им и близко нет.
Есть и огромные проблемы в линии атаки, где нет ни одного юного таланта, а снова вызваны ветераны: Петкович, Крамарич и Будимир.
Статистика для ставок
- В июне 2024 года в товарищеском матче Хорватия победила со счетом 2:1 в гостях
- В 2020 году в Лиге нации на групповом турнире Португалии выиграла дома со счетом 4:1
- Матч в гостях также завершился победой Португалии (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,60, а на Хорватию — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.
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Прогноз: сейчас эти сборные находятся в абсолютно разной весовой категории. Хорватия после ухода звездного поколения постепенно превращается в середняка, зато Португалия постоянно подпитывается новыми талантами и продолжает считаться одной из сильнейших команд в мире.
Ставка: победа Португалии с форой -1 за 2,02.
Прогноз: также можно попробовать взять разгромную победу, при своих болельщиках Португалия вплоне способна поймать кураж и отгрузить кошелку мячей.
Ставка: победа Португалии с форой -2 за 4,4.