5 сентября в групповом турнире Лиге наций по футболу сыграют Португалия и Хорватия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: команды только начинают турнир и проведут первый тур. На Евро-2024 Португалия добралась до четвертьфинала.

Последние матчи: там команда Роберто Мартинеса провела тяжелейший матч со сборной Франции, которой уступила лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0.

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Ранее была победа по пенальти над Словенией и поражение от Грузии (0:2).

Не сыграют: все основные звезды в строю и готовятся к матчу.

Состояние команды: Португалия вызвала на этот сбор почти всех сильнейших игроков, снова под знаменами находится ветеран Роналду, есть и 17-летний дебютант Жеоване Квенда из «Спортинга».

Традиционно португальцы имеют один из сильнейших подборов игроков на планете и будут здесь явными фаворитами.

Хорватия

Турнирное положение: на последнем чемпионате Европы Хорватия не смогла выйти из группы впервые за долгое время.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в матче со сборной Италией была ничья со счетом 1:1, именно она и не дала пробиться хорватам в плей-офф.

До этого был также ничейный исход с Албанией (2:2) и разгромное поражение от Испании (0:3).

Не сыграют: все ведущие футболисты вызваны на сбор.

Состояние команды: во главе сборной остался Златко Далич и ему предстоит продолжить смену поколений. Завершили карьеру в сборной Хорватии Модрич, Брозович и еще ряд ветеранов, а равноценной смены им и близко нет.

Есть и огромные проблемы в линии атаки, где нет ни одного юного таланта, а снова вызваны ветераны: Петкович, Крамарич и Будимир.

Статистика для ставок

В июне 2024 года в товарищеском матче Хорватия победила со счетом 2:1 в гостях

В 2020 году в Лиге нации на групповом турнире Португалии выиграла дома со счетом 4:1

Матч в гостях также завершился победой Португалии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1,60, а на Хорватию — 5,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

Прогноз: сейчас эти сборные находятся в абсолютно разной весовой категории. Хорватия после ухода звездного поколения постепенно превращается в середняка, зато Португалия постоянно подпитывается новыми талантами и продолжает считаться одной из сильнейших команд в мире.

Ставка: победа Португалии с форой -1 за 2,02.

Прогноз: также можно попробовать взять разгромную победу, при своих болельщиках Португалия вплоне способна поймать кураж и отгрузить кошелку мячей.

Ставка: победа Португалии с форой -2 за 4,4.