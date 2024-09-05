5 сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Азербайджан и Швеция. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Азербайджан

Положение команды: Азербайджан сыграет на групповом этапе Лиги наций, где в 1-й группе встретится с Эстонией, Словией и Швецией.

У сборной не получилось попасть в основной этап чемпионата Европы-2024. Азербайджан занял только 4-е место в своей группе квалификации Евро.

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Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече сборная обыграла Казахстан со счетом 3:2, забив победный гол на 73-й минуте. До этого Азербайджан проиграл Албании (1:3).

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграла вничью. За этот период Азербайджан забил 6 голов и 11 раз пропустил.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: В сборной выступает нападающий «Ахмата» Максим Самородов, который отметился 1 голом в последнем товарищеском поединке национальной команды.

В последней очной встрече Азербайджан обыграл Швецию со счетом 3:0 в 2023-м году. В том матче дублем отметился полузащитник сборной Эмин Махмудов.

Швеция

Положение команды: Швеция также не смогла пробиться в основной этап Евро-2024, заняв в своей группе отбора 3-е место с 10-ю очками в активе. Команда отстала от 2-й позиции на 9 баллов.

После квалификации Швеция провела несколько товарищеских матчей, в который сыграла не лучшим образом.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке Швеция проиграла Сербии (0:3), а до этого сборная также уступила Дании (1:2), пропустив решающий гол на 86-й минуте.

В последних 5-и товарищеских матчах Швеция трижды проиграла, а также дважды победила. За этот период сборная забила 6 голов при 11-и пропущенных.

Состояние команды: У сборной есть пара интересных футболистов, которые вполне способны дать результат. Нападающие Деян Кулусевски и Александр Исак являются лидерами в своих клубах, где регулярно отличаются результативными действиями.

Последний раз Швеция обыгрывала Азербайджан в марте 2023-го года в рамках квалификации Евро. В той встрече шведы одержали победу со счетом 5:0.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей Швеция пробивала тотал 2.5 больше

В последних 4-х встречах Азербайджан проиграл только 1 раз

Швеция трижды обыгрывала Азербайджан в последних 4-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа Азербайджана — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. Обе команды в последнее время выступают не лучшим образом.

Ставка: Обе забьют за 1.95.

Прогноз: Швеция точно будет доминировать в предстоящем матче. Прогнозируем убедительную победу гостей.

Ставка: Победа Швеции с форой (-1) за 1.90.