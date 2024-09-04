4 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Кавасаки Фронтале» и «Вентфорет Кофу». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Вентфорет Кофу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» нынче ходит в середняках японского чемпионата. На данный момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Кавасаки Фронтале» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 28.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Кавасаки Фронтале» потерпел поражение. Команда уступила «Саппоро» (0:2).

А вот до того «Кавасаки Фронтале» проиграл еще и «Йокогаме Ф-Маринос» (1:3). Зато ФК «Токио» был уверенно обыгран (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих матчах она забила 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда уступила. При этом «Кавасаки Фронтале» до того победил трижды кряду.

Матчи против «Кофу» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кавасаки Фронтале» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться в победную гавань. Да и «Вентфорет Кофу» команда не проигрывает уже почти 10 лет.

«Вентфорет Кофу»

Турнирное положение: «Вентфорет Кофу» нынче выступает во втором по рангу японском дивизионе. На текущий момент команда находится там на 10 месте.

Причем «Вентфорет Кофу» в 29 матчах чемпионата победил 10 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 41 мяч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она сумела одолеть «Кагосиму Юнайтед» (1:0).

До того команда смогла переиграть «Точиги» (2:1). Зато в поединке с «Касимой» она потерпела весьма досадную коллизию (1:2).

Вообще же, «Вентфорет Кофу» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Вентфорет Кофу» больше думает о борьбе за попадание в стыки.

Зато команда имеет не особенно надежные тылы. Пропускает «Вентфорет Кофу» в среднем больше гола за матч: 40 пропущенных мячей в 29 поединках.

Причем команда отстает от искомой 6 позиции на 9 зачетных баллов. Да и проиграла она уже в 11 матчах второго по рангу дивизиона.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. К тому же в 2 своих последних матчах команда победила.

Статистика для ставок

«Кавасаки Фронтале» уступил в 2 своих последних поединках

«Вентфорет Кофу» победил в 2 своих последних поединках

«Кавасаки Фронтале» уже почти 10 лет не проигрывает «Кофу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.02 и 1.89.

Прогноз: «Кавасаки Фронтале» на голову сильнее соперника, которому традиционно успешно противостоит.

Номинальные хозяева явно будут действовать с позиции силы, и должны быстро вскрыть оборону соперника.

Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00