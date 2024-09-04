«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» нынче ходит в середняках японского чемпионата. На данный момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Кавасаки Фронтале» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 8 матчах из 28.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «Кавасаки Фронтале» потерпел поражение. Команда уступила «Саппоро» (0:2).
А вот до того «Кавасаки Фронтале» проиграл еще и «Йокогаме Ф-Маринос» (1:3). Зато ФК «Токио» был уверенно обыгран (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих матчах она забила 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних матчах команда уступила. При этом «Кавасаки Фронтале» до того победил трижды кряду.
Матчи против «Кофу» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кавасаки Фронтале» выиграл 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться в победную гавань. Да и «Вентфорет Кофу» команда не проигрывает уже почти 10 лет.
«Вентфорет Кофу»
Турнирное положение: «Вентфорет Кофу» нынче выступает во втором по рангу японском дивизионе. На текущий момент команда находится там на 10 месте.
Причем «Вентфорет Кофу» в 29 матчах чемпионата победил 10 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 41 мяч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она сумела одолеть «Кагосиму Юнайтед» (1:0).
До того команда смогла переиграть «Точиги» (2:1). Зато в поединке с «Касимой» она потерпела весьма досадную коллизию (1:2).
Вообще же, «Вентфорет Кофу» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Вентфорет Кофу» больше думает о борьбе за попадание в стыки.
Зато команда имеет не особенно надежные тылы. Пропускает «Вентфорет Кофу» в среднем больше гола за матч: 40 пропущенных мячей в 29 поединках.
Причем команда отстает от искомой 6 позиции на 9 зачетных баллов. Да и проиграла она уже в 11 матчах второго по рангу дивизиона.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. К тому же в 2 своих последних матчах команда победила.
Статистика для ставок
- «Кавасаки Фронтале» уступил в 2 своих последних поединках
- «Вентфорет Кофу» победил в 2 своих последних поединках
- «Кавасаки Фронтале» уже почти 10 лет не проигрывает «Кофу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.02 и 1.89.
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Прогноз: «Кавасаки Фронтале» на голову сильнее соперника, которому традиционно успешно противостоит.
Номинальные хозяева явно будут действовать с позиции силы, и должны быстро вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00