ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТурне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС Федерико Кьеза Жест отчаяния. Почему трансфер Кьезы в «Ливерпуль» обречен на провал Микель МериноМикель Мерино: неоднозначный трансфер «Арсенала», который может стать судьбоносным
  • 00:39
    • «Атлетико» потерял очки в матче с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу»
  • 00:18
    • Соболенко легко вышла в третий круг US Open
    Все новости спорта

    «Шляпники» быстро добьются своего

    «Лутон Таун» — КПР. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 30 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — КПР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лутон Таун»
    30 августа в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лутон Таун» и КПР. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — КПР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Августа 2024 года

    Лутон Таун

  • Лутон
    •  Лутон Таун 22:00 Куинз Парк Рейнджерс

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Шляпники» в новом сезоне стартовали крайне слабо. Команда на данный момент находится на 23 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Лутон Таун» в 3 стартовых турах английского чемпионата набрал всего 1 зачетный балл. Да и забила команда всего 1 мяч.

    Последние матчи: из Кубка английской лиги команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила как раз КПР.

    А вот до того команда уступила «Престону» (0:1). Да и в поединке с «Портсмутом» недавний полпред АПЛ не смог победить (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 коллизии. В этих поединках «Лутон Таун» настрелял 3 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «шляпники» крайне озабочены неудачным стартом во втором по рангу дивизионе. Так что «Лутон Тауну» срочно нужно набирать очки.

    Поединки против «рейнджеров» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Лутон Таун» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются несколько реабилитироваться за провальный старт в чемпионате. Тем паче, оппонент нынче также не блещет.

    КПР

    Турнирное положение: «Рейнджеры» все никак не могут вернуться в АПЛ. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно — 19 место на текущий момент.

    Причем КПР в 3 первых турах Чемпионшипа набрал всего 2 очка. Да и пропустила команда уже 6 мячей в собственные ворота.

  • «Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом России и одним из лучших дриблеров не самого давнего прошлого
  • 27/08/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда переиграла «Лутон Таун». Правда, победа пришла лишь в серии пенальти.

    Вот только встреча с «Плимутом» принесла неприятный ничейный результат (1:1). А вот в матче с «Шеффилд Юнайдед» добытый паритет был в радость (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КПР выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Андерсен — травмирован.

    Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая достаточно приличным подбором игроков, КПР, похоже, вряд ли потянет борьбу за попадание в стыки.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом КПР уже более 2 лет не может одолеть «шляпников». При этом в двух последних очных встречах в рамках Чемпионшипа команда уступила.

    И уж точно гости постараются зацепиться за зачетные баллы. Вот только проблемы с надежностью тылов могут им в этом серьезно помешать.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Рейнджеры» наверняка постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лутон Таун» уже более 2 лет не проигрывает «рейнджерам»

    • Обе команды еще не побеждали в новом чемпионате

    • «Лутон Таун» не побеждал в 7 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: Хозяева, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

    «Лутон Таун» наверняка постарается оперативно реабилитироваться за свои последние неудачи.

    Ставка: Победа «Лутон Тауна» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лепченко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бултер — Бузас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Боузкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бондар — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кенин — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таусон — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Зиря — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ружомберок — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — КПР: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на футбол. «Шляпники» быстро добьются своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры