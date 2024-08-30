Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Шляпники» в новом сезоне стартовали крайне слабо. Команда на данный момент находится на 23 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Лутон Таун» в 3 стартовых турах английского чемпионата набрал всего 1 зачетный балл. Да и забила команда всего 1 мяч.
Последние матчи: из Кубка английской лиги команда вылетела. В серии послематчевых пенальти она уступила как раз КПР.
А вот до того команда уступила «Престону» (0:1). Да и в поединке с «Портсмутом» недавний полпред АПЛ не смог победить (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 коллизии. В этих поединках «Лутон Таун» настрелял 3 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «шляпники» крайне озабочены неудачным стартом во втором по рангу дивизионе. Так что «Лутон Тауну» срочно нужно набирать очки.
Поединки против «рейнджеров» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Лутон Таун» выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются несколько реабилитироваться за провальный старт в чемпионате. Тем паче, оппонент нынче также не блещет.
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» все никак не могут вернуться в АПЛ. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно — 19 место на текущий момент.
Причем КПР в 3 первых турах Чемпионшипа набрал всего 2 очка. Да и пропустила команда уже 6 мячей в собственные ворота.
Последние матчи: в своем последнем матче команда переиграла «Лутон Таун». Правда, победа пришла лишь в серии пенальти.
Вот только встреча с «Плимутом» принесла неприятный ничейный результат (1:1). А вот в матче с «Шеффилд Юнайдед» добытый паритет был в радость (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах КПР выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Андерсен — травмирован.
Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая достаточно приличным подбором игроков, КПР, похоже, вряд ли потянет борьбу за попадание в стыки.
При этом КПР уже более 2 лет не может одолеть «шляпников». При этом в двух последних очных встречах в рамках Чемпионшипа команда уступила.
И уж точно гости постараются зацепиться за зачетные баллы. Вот только проблемы с надежностью тылов могут им в этом серьезно помешать.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Рейнджеры» наверняка постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Лутон Таун» уже более 2 лет не проигрывает «рейнджерам»
- Обе команды еще не побеждали в новом чемпионате
- «Лутон Таун» не побеждал в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.
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Прогноз: Хозяева, несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.
«Лутон Таун» наверняка постарается оперативно реабилитироваться за свои последние неудачи.
Ставка: Победа «Лутон Тауна» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00