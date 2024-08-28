«Славия» Прага на своем поле примет «Лилль» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага потерпела поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 0:2.

Таким образом, «Славия» выйдет в следующий круг, если на своем поле победит с разницей минимум в три гола, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубка клуб на своем поле в рамках чешского первенства обыграл «Теплице» (2:1).

Поражение от «Лилля» в первой игре прервало победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Змрзлый, Станек и Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага шесть раз выиграла при одном поражении.

Хотя такая форма говорит о неплохих шансах пражан на выход в основной раунд Лиги чемпионов, нынешний соперник все же рискует оказаться им не по зубам.

Томаш Хорый — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей с один гол, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лилль» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 2:0.

Таким образом, сейчас у коллектива победная серия в три встречи, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Исмаили, Гомес, Бенталеб и Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Лилль» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла

в четырех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Лилль» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Славия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.30, победа «Лилля» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали больше 1,5 голов.

При этом в первом поединке «Славия» не то, что не выиграла, а и вовсе проиграла.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в пяти из шести последних их матчей.

Ставка: «Лилль» победит за 2.95