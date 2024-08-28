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    Есть ли у «Славии» шансы пройти «Лилль»?

    Славия Прага — Лилль: прогноз и ставка

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    Джонатан Дэвид
    «Славия» Прага на своем поле примет «Лилль» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 28 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 28 Августа 2024 года

    Славия П

  • Прага
    •  Славия П 22:00 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага потерпела поражение в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде со счетом 0:2.

    Таким образом, «Славия» выйдет в следующий круг, если на своем поле победит с разницей минимум в три гола, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Славия П — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре вне еврокубка клуб на своем поле в рамках чешского первенства обыграл «Теплице» (2:1).

    Поражение от «Лилля» в первой игре прервало победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на внутренний чемпионат и Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Змрзлый, Станек и Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага шесть раз выиграла при одном поражении.

    Хотя такая форма говорит о неплохих шансах пражан на выход в основной раунд Лиги чемпионов, нынешний соперник все же рискует оказаться им не по зубам.

    Томаш Хорый — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» одержал победу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей с один гол, тогда как победа с разницей в два мяча оставляет шансы на успех в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лилль» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 2:0.

    Таким образом, сейчас у коллектива победная серия в три встречи, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Гомес, Бенталеб и Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Лилль» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

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    Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла

    • в четырех последних матчах «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Лилль» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.30, победа «Лилля» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в этих поединках забивали больше 1,5 голов.

    При этом в первом поединке «Славия» не то, что не выиграла, а и вовсе проиграла.

    Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в пяти из шести последних их матчей.

    Ставка: «Лилль» победит за 2.95

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    «Славия» Прага — «Лилль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Славии» шансы пройти «Лилль»?
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