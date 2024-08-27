27 августа в третьем туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Севилья». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» по итогам двух туров балансирует на грани вылета, набрав лишь один балл.

Команда набрала столько же баллов, сколько и «Алавес», у которого такая же разница мячей. Поэтому конкуренты делят 17-ю позицию, тогда как 18-е место — это уже зона вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на выезде потерпел поражение от «Осасуны» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один -товарищеским.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Хави Льябрес, Матеу Морей, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх (в двух контрольных и одном официальном), «Мальорка» ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме балеарцев даже на ничью. Тем не менее, в этой серии их единственный непроигрыш — домашняя мировая с «Реалом» (1:1).

Ведат Мурики — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после двух стартовых туров испанского первенства также набрала только один балл.

Команда набрала столько же очков, сколько и соперник, которого она опережает лишь из-за большего количества забитых мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» (1:2).

Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один -товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Сусо, Жоан Жордан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были товарищескими, «Севилья» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть, что грядущая игра пройдет на поле конкурента с похожими результатами на старте кампании.

Три гола команды на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Мальорики» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Севильи» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Севильи» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.15, победа «Севильи» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Севильи» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50