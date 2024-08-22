ЛАСК
Стяуа
ЛАСК
Турнирное положение: ЛАСК благодаря третьей позиции в австрийском чемпионате прошлого сезона вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.
Команда на 10 очков отстала от ставшего чемпионом «Штурма» Грац, а также на восемь баллов от «Зальцбурга», который занял второе место.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в австрийской лиге, где клуб после трех туров занимает девятое место, он проиграл дома «Зальцбургу» (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Боатенг и Тибиди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, ЛАСК дважды потерпел поражения.
Эта неудачная мини-серия сменила беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков, которые были официальными и товарищескими, при пяти победах и трех ничьих.
Марин Любичич — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги с 12 голами.
«Стяуа»
Турнирное положение: «Стяуа» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, куда пробился благодаря чемпионскому титулу в прошлом сезоне.
Команда в главном еврокубке оступилась в третьем раунде квалификации, откуда ее выбила пражская «Спарта», после прохода «Виртуса» и «Маккаби» Тель-Авив.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура румынского первенства клуб из Бухареста на своем поле проиграл «Политехнике» (0:1).
По итогам пяти поединков, который провед коллектив в национальном чемпионате, он занимает лишь 13-ю — четвертую с конца позицию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах — Лиге чемпионов и румынской лиге — «Стяуа» проиграла.
Эта неудачная мини-серия сменила беспроигрышную серию коллектива в три поединка в разных турнирах при двух победах и одной ничьей.
Дариус Олару — лучший бомбардир команды в румынской лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей ЛАСКа забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей ЛАСК выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Стяуа» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Стяуа» — в 4.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87