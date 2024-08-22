Австрийский ЛАСК на своем поле примет румынский «Стяуа» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Стяуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЛАСК

Турнирное положение: ЛАСК благодаря третьей позиции в австрийском чемпионате прошлого сезона вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

Команда на 10 очков отстала от ставшего чемпионом «Штурма» Грац, а также на восемь баллов от «Зальцбурга», который занял второе место.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в австрийской лиге, где клуб после трех туров занимает девятое место, он проиграл дома «Зальцбургу» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Боатенг и Тибиди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, ЛАСК дважды потерпел поражения.

Эта неудачная мини-серия сменила беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков, которые были официальными и товарищескими, при пяти победах и трех ничьих.

Марин Любичич — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги с 12 голами.

«Стяуа»

Турнирное положение: «Стяуа» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, куда пробился благодаря чемпионскому титулу в прошлом сезоне.

Команда в главном еврокубке оступилась в третьем раунде квалификации, откуда ее выбила пражская «Спарта», после прохода «Виртуса» и «Маккаби» Тель-Авив.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура румынского первенства клуб из Бухареста на своем поле проиграл «Политехнике» (0:1).

По итогам пяти поединков, который провед коллектив в национальном чемпионате, он занимает лишь 13-ю — четвертую с конца позицию.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах — Лиге чемпионов и румынской лиге — «Стяуа» проиграла.

Эта неудачная мини-серия сменила беспроигрышную серию коллектива в три поединка в разных турнирах при двух победах и одной ничьей.

Дариус Олару — лучший бомбардир команды в румынской лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей ЛАСКа забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей ЛАСК выиграл

в трех из четырех последних матчей «Стяуа» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Стяуа» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87