22 августа в первом поединке четвертого отборочного раунда Лиги Европы венгерский «Ференцварош» на своем поле примет боснийский «Борац» из Баня-Луки. Начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Борац» Баня-Лука, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Клуб из Будапешта в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом Венгрии, выиграв таким образом уже свой 35 титул в истории.

В новом же розыгрыше первенства страны «Ференцварош» выиграл все три проведенные встречи и идет среди лидеров.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «фради» смогли на своем поле одолеть «Уйпешт» со счетом 1:0 в рамках чемпионата Венгрии. А перед этим они дома сыграли вничью 1:1 с датским «Мидтьюлланном» в квалификации ЛЧ и вылетели оттуда, так как в гостях уступили 0:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ференцварош» в текущем евросезоне стартовал со второго раунд отбора Лиги чемпионов, где без проблем одолел валлийский «Нью-Сейнтс» — 5:0 и 2:1. Но затем был выбит датским «Мидтьюлланном». Всего же в этом сезоне «зелено-белые» провели семь игр в различных турнирах, выиграв пять из них при одной ничьей и одном фиаско.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: Клуб из Бани-Луки в прошлом сезоне стал чемпионом Боснии, выиграв национальное золото третий раз в своей истории.

В итоговой таблице минувшего первенства «Борац» опередил «Зринськи» всего лишь на два очка и проиграл ему еще в Кубке Боснии в финале 0:1.

Последние матчи: «Красно-синие» накануне в матче чемпионата Боснии переиграли на своем поле «Слободу» из Тузлы 2:0. Перед этим они имели противостояние с фарерским «КИ Клаксвик» в отборе ЛЕ. В гостях боснийцы проиграли 1:2, но дома взяли реванш, выиграв 3:1 по итогам овертайма.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Отметим, что «Борац» стартовал в этом евросезоне с первого раунда отбора Лиги чемпионов, в котором с большим трудом прошли албанскую «Эгнатию», обыграв ее дома 1:0, но проиграв в гостях 1:2 и вырвав победу только по пенальти. Затем он дважды уступил греческому «ПАОКу» (0:1 и 2:3) во втором этапе отбора ЛЧ, а перебравшись в ЛЕ одолел фарерский «КИ Клаксвик».

Статистика для ставок

«Ференцварош» в текущем евросезоне выиграл две игры из четырех, а также по разу уступал и играл вничью

«Борац» в этом евросезоне отыграл шесть встреч, выиграв две из них и четыре раза проиграв

Ранее между собой эти клубы не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ференцвароша» — 1.24, победа «Бораца» — 12.00, ничья — 6.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.306 соответственно.

Прогноз: Более опытный и обладающий более сильным составом чемпион Венгрии на своем поле просто обязан с хорошим гандикапом обыгрывать столь скромного оппонента.

Рекомендуемая ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-2) за 2.20.

Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, ведь обе команды, как показали их предыдущие матчи, имеют довольно-таки неплохую результативность.

Ставка: ТБ 3,0 1.91.