Болонья
Удинезе
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам прошлой кампании Серии А заняла пятое место, что позволило ей выйти в Лигу чемпионов.
Команда после 38-ми туров первенства на пять очков опередила «Рому», которая финишировала на шестой строчке — в зоне Лиги Европы.
Болонья — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле обыграл по пенальти испанскую «Мальорку» (1:2).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые были контрольными. Все они прошли нынешним летом.
Не сыграют: травмированы — Эль Аззузи, Урбаньски, Хольм, Эбишер, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые были товарищескими, «Болонья» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем более что на своем поле ему будет легче продолжить свою беспроигрышную серию.
Джошуа Зиркзее, который перешел в «Манчестер Юнайтед», — лучший бомбардир клуба в Серии А прошлого сезона с 11-ю голами.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» в прошлом сезоне Серии А занял 15-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элите.
Команда после 38-ми туров национального первенства опередила зону вылета только на два балла. Между ней и «трясиной» остались «Кальяри» и «Эмполи», которые также не вылетели.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках Кубка Италии, клуб на своем поле разгромила «Авелино» (4:0).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.
Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13 последних поединках (товарищеских и официальных) «Удинезе» проиграл лишь дважды при семи победах и четырех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя форма и класс соперника не сулит им легкой жизни.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А прошлого сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Болонья» выиграла
- в трех из четырех последних матчей «Удинезе» не проиграл
- в четырех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 4.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли, нужно отметить, что в этих поединках их соперниками были команды ниже классом, чем нынешний оппонент.
Ставка: «Болонья» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Удинезе».
Ставка: только одна команда забьет за 2.25