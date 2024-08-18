В матче первого тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле примет «Удинезе». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам прошлой кампании Серии А заняла пятое место, что позволило ей выйти в Лигу чемпионов.

Команда после 38-ми туров первенства на пять очков опередила «Рому», которая финишировала на шестой строчке — в зоне Лиги Европы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле обыграл по пенальти испанскую «Мальорку» (1:2).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые были контрольными. Все они прошли нынешним летом.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Эль Аззузи, Урбаньски, Хольм, Эбишер, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые были товарищескими, «Болонья» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем более что на своем поле ему будет легче продолжить свою беспроигрышную серию.

Джошуа Зиркзее, который перешел в «Манчестер Юнайтед», — лучший бомбардир клуба в Серии А прошлого сезона с 11-ю голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» в прошлом сезоне Серии А занял 15-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элите.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила зону вылета только на два балла. Между ней и «трясиной» остались «Кальяри» и «Эмполи», которые также не вылетели.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках Кубка Италии, клуб на своем поле разгромила «Авелино» (4:0).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13 последних поединках (товарищеских и официальных) «Удинезе» проиграл лишь дважды при семи победах и четырех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя форма и класс соперника не сулит им легкой жизни.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А прошлого сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Болонья» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Удинезе» не проиграл

в четырех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли, нужно отметить, что в этих поединках их соперниками были команды ниже классом, чем нынешний оппонент.

Ставка: «Болонья» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Удинезе».

Ставка: только одна команда забьет за 2.25