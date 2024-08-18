ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:0. Онлайн
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 23:49
    • «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» в Лиге 1
    Все новости спорта

    Как «Болонья» начнет сезон с новым тренером?

    «Болонья» — «Удинезе». Прогноз и ставки (к. 1.90) на футбол, чемпионат Италии, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ремо Фройлер («Болонья»)
    В матче первого тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле примет «Удинезе». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Августа 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 19:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам прошлой кампании Серии А заняла пятое место, что позволило ей выйти в Лигу чемпионов.

    Команда после 38-ми туров первенства на пять очков опередила «Рому», которая финишировала на шестой строчке — в зоне Лиги Европы.

    Болонья — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле обыграл по пенальти испанскую «Мальорку» (1:2).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые были контрольными. Все они прошли нынешним летом.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Эль Аззузи, Урбаньски, Хольм, Эбишер, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые были товарищескими, «Болонья» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем более что на своем поле ему будет легче продолжить свою беспроигрышную серию.

    Джошуа Зиркзее, который перешел в «Манчестер Юнайтед», — лучший бомбардир клуба в Серии А прошлого сезона с 11-ю голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» в прошлом сезоне Серии А занял 15-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элите.

    Команда после 38-ми туров национального первенства опередила зону вылета только на два балла. Между ней и «трясиной» остались «Кальяри» и «Эмполи», которые также не вылетели.

  • Трансферный дайджест. 6-12 августа
  • Стерлинг не против перебраться в «Ювентус», на Даку есть спрос в Серии А, Эндрик может уйти из «Реала» в аренду
  • 12/08/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках Кубка Италии, клуб на своем поле разгромила «Авелино» (4:0).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным.

    Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках (товарищеских и официальных) «Удинезе» проиграл лишь дважды при семи победах и четырех ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя форма и класс соперника не сулит им легкой жизни.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А прошлого сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Болонья» выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Удинезе» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли, нужно отметить, что в этих поединках их соперниками были команды ниже классом, чем нынешний оппонент.

    Ставка: «Болонья» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Удинезе».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Как «Болонья» начнет сезон с новым тренером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры