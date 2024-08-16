16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Алавес». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: По итогам минувшего сезона в Ла Лиге «Сельта» стала 13-й. Клуб набрал 41 очко в 38 встречах.

Последние матчи: «Сельта» летом провела немало контрольных матчей. В августе были сыграны два спарринга.

Ранее клуб из Виго одолел «Лутон Таун» со счетом 3:1, а также сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

Состояние команды: «Сельта» в минувшем сезоне хорошо играла дома. В родных стенах клуб не проигрывал с 17 февраля. Тогда команда из Виго на своем поле уступила «Барселоне» со счетом 1:2.

На финише прошлого сезона «Сельта» выдала серию из трех матчей без поражений (2 победы и 1 ничья). Это позволило набрать 41 балл. Клуб поднялся на 14-ю позицию и не вылетел в Сегунду.

Для «Сельты» серьезной потерей может стать уход Йоргена Ларсена. В минувшем сезоне футболист смог забить 13 мячей. Его призван заменить Борха Иглесиас.

«Алавес»

Турнирное положение: В минувшем сезоне «Алавес» финишировал на 10-м месте. Наставник Луис Гарсия смог сохранить свой пост и продолжить работу.

«Алавес» занял высокое место благодаря тому, что в семи последних матчах в чемпионате Испании-2023/24 одержал четыре победы при двух ничьих.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: «Алавес» неплохо показал себя в спаррингах. Из восьми товарищеских матчей была проиграна лишь одна.

2 августа «Алавес» встречался с «Эркулесом» и уступил со счетом 0:1.

Состояние команды: Летом «Алавес» в межсезонье усилился защитниками Уго Новоа и Муссой Диаррой и нападающим Асьером Вильялибре.

Из ушедших футболистов нужно выделить защитников Хави Лопеса, Алекса Солу, Рафу Марина и Андони Горосабеля, а также форварда Саму.

В минувшем сезоне команды играли друг с другом дважды. 28 сентября 2023 года в Виго была зафиксирована ничья 1:1. 27 апреля «Алавес» дома разгромил «Сельту» со счетом 3:0.

Статистика для ставок

«Алавес» в минувшем сезоне дома победил «Сельту» со счетом 3:0

В Виго в прошлом сезоне команды разошлись миром 1:1

Букмекеры в предстоящем матче считают фаворитом «Сельту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 2.04, а на «Алавес» — 4.00, ничью букмекеры оценивают в 3.40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.

Прогноз: в стартовом матче обе команды далеки от оптимальных кондиций. Будут ошибки как у одного клуба, так и другого. Может быть равный футбол.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: еще один прогноз, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.99.