Сельта
Алавес
«Сельта»
Турнирное положение: По итогам минувшего сезона в Ла Лиге «Сельта» стала 13-й. Клуб набрал 41 очко в 38 встречах.
Последние матчи: «Сельта» летом провела немало контрольных матчей. В августе были сыграны два спарринга.
Сельта — Алавес: коэффициенты букмекеров
Ранее клуб из Виго одолел «Лутон Таун» со счетом 3:1, а также сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).
Состояние команды: «Сельта» в минувшем сезоне хорошо играла дома. В родных стенах клуб не проигрывал с 17 февраля. Тогда команда из Виго на своем поле уступила «Барселоне» со счетом 1:2.
На финише прошлого сезона «Сельта» выдала серию из трех матчей без поражений (2 победы и 1 ничья). Это позволило набрать 41 балл. Клуб поднялся на 14-ю позицию и не вылетел в Сегунду.
Для «Сельты» серьезной потерей может стать уход Йоргена Ларсена. В минувшем сезоне футболист смог забить 13 мячей. Его призван заменить Борха Иглесиас.
«Алавес»
Турнирное положение: В минувшем сезоне «Алавес» финишировал на 10-м месте. Наставник Луис Гарсия смог сохранить свой пост и продолжить работу.
«Алавес» занял высокое место благодаря тому, что в семи последних матчах в чемпионате Испании-2023/24 одержал четыре победы при двух ничьих.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: «Алавес» неплохо показал себя в спаррингах. Из восьми товарищеских матчей была проиграна лишь одна.
2 августа «Алавес» встречался с «Эркулесом» и уступил со счетом 0:1.
Состояние команды: Летом «Алавес» в межсезонье усилился защитниками Уго Новоа и Муссой Диаррой и нападающим Асьером Вильялибре.
Из ушедших футболистов нужно выделить защитников Хави Лопеса, Алекса Солу, Рафу Марина и Андони Горосабеля, а также форварда Саму.
В минувшем сезоне команды играли друг с другом дважды. 28 сентября 2023 года в Виго была зафиксирована ничья 1:1. 27 апреля «Алавес» дома разгромил «Сельту» со счетом 3:0.
Статистика для ставок
- «Алавес» в минувшем сезоне дома победил «Сельту» со счетом 3:0
- В Виго в прошлом сезоне команды разошлись миром 1:1
- Букмекеры в предстоящем матче считают фаворитом «Сельту»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 2.04, а на «Алавес» — 4.00, ничью букмекеры оценивают в 3.40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.
- 2.23Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.00Бетис — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.35Атлетик — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: в стартовом матче обе команды далеки от оптимальных кондиций. Будут ошибки как у одного клуба, так и другого. Может быть равный футбол.
Ставка: ничья за 3.40.
Прогноз: еще один прогноз, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.99.