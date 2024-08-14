РФШ
УЭ Санта-Колома
РФШ
Турнирная таблица: РФШ продолжает лидировать в чемпионате Латвии, после 25 туров чемпионы набрали 65 очков. В 26 туре внутреннего первенства футболисты рижской футбольной школы одержали крупную победу над клубом «Гробиня» (3:0).
Последние матчи: На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).
РФШ — УЭ Санта-Колома: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).
Теперь команда РФШ выступает в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В соперниках клуб из Андорры — «Санта-Колома», первый матч дуэли остался за коллективом из Латвии (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
«Санта-Колома»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Санта-Колома» одержала титул чемпиона Андорры, набрав 66 очков. Новый сезон в Примере стартует 15 сентября.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Санта-Колома» уверенно разобралась с чемпионом Косово — «Балкани» (1:2 — дома, 3:1 — в гостях).
Во втором раунде андорский коллектив уступил датскому «Мидтьюлланну» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).
«Санта-Колома» и проиграла в первой игре Лиги Европы против РФШ (0:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Санта-Колома» потерпела третье поражение подряд.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Санта-Коломы» состоит из трёх матчей
- Победная серия РФШ состоит из трёх матчей
- «Санта-Колома» — РФШ (0:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.95, а победа «Санта-Коломы» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.20.
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Прогноз: «Рижская футбольная школа» своего шанса не упустит, чтобы нанести поражение своему визави из Андорры.
Ставка: Фора РФШ (-2) с коэффициентом 2.27.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.94.