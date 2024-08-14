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    РФШ шагнёт в следующий раунд Лиги Европы

    РФШ — «Санта-Колома». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 августа 2024 года

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    «Ларн» — РФШ
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 14 августа пройдет матч РФШ — «Санта-Колома». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч РФШ — «Санта-Колома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 19:00 УЭ Санта-Колома

    УЭ Санта-Колома

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ продолжает лидировать в чемпионате Латвии, после 25 туров чемпионы набрали 65 очков. В 26 туре внутреннего первенства футболисты рижской футбольной школы одержали крупную победу над клубом «Гробиня» (3:0).

    Последние матчи: На международной арене рижская футбольная школа начала выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

    РФШ — УЭ Санта-Колома: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Латвии с крупным счётом проиграла лучшему клубу Норвегии «Будё-Глимт» (1:3 — дома, 0:4 — в гостях).

    Теперь команда РФШ выступает в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В соперниках клуб из Андорры — «Санта-Колома», первый матч дуэли остался за коллективом из Латвии (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    «Санта-Колома»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Санта-Колома» одержала титул чемпиона Андорры, набрав 66 очков. Новый сезон в Примере стартует 15 сентября.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Санта-Колома» уверенно разобралась с чемпионом Косово — «Балкани» (1:2 — дома, 3:1 — в гостях).

    Во втором раунде андорский коллектив уступил датскому «Мидтьюлланну» (0:3 — дома, 0:1 — в гостях).

    «Санта-Колома» и проиграла в первой игре Лиги Европы против РФШ (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Санта-Колома» потерпела третье поражение подряд.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Санта-Коломы» состоит из трёх матчей

    • Победная серия РФШ состоит из трёх матчей

    • «Санта-Колома» — РФШ (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.95, а победа «Санта-Коломы» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.20.

    Прогноз: «Рижская футбольная школа» своего шанса не упустит, чтобы нанести поражение своему визави из Андорры.

    Ставка: Фора РФШ (-2) с коэффициентом 2.27.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от трёх голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.94.

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    РФШ — «Санта-Колома»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. РФШ шагнёт в следующий раунд Лиги Европы
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