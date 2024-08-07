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    Огорчит ли «Славия» Прага «Юнион»?

    «Славия» Прага — «Юнион». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Юнион»
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    Деннис Экерт («Юнион»)
    «Славия» Прага на своем поле примет «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Славия П

  • Прага
    •  Славия П 20:00 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: «Славия» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур чешской лиги, клуб обыграл либерецкий «Слован» со счетом 1:0.

    Этот успех стал для хозяев вторым кряду в поединках, которые пришлись на стартовавшее недавно чешское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Змрзли, Бужек, Чалоупек, Станек, Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15-ти последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага ни разу не проиграла при 11-ти победах и четырех ничьих.

    С такой формой хозяева выглядят фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.

    Пять голов команды в чешской лиге нового сезона забивали разные игроки.

    «Юнион»

    Турнирное положение: «Юнион» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Бельгии прошлого сезона.

    Это также позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на второй тур бельгийской лиги, клуб обыграл «Беерсхот» со счетом 3:1.

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, а также Суперкубок, который он выиграл в дуэли с «Брюгге» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Амани, Берджесс и Сайкс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 16-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Юнион» ни разу не проиграл при 12 победах и четырех ничьих.

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    Три гола команды в бельгийской лиге нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла

    • в семи из восьми последних матчей «Юниона» забивали больше 2,5 голов

    • в 16-ти последних матчах «Юнион» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Юниона» — в 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

    Прогноз: в 16-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в 10-ти их последних выездных поединках.

    И хотя в шести из семи последних матчей хозяева выиграли, их все же ожидает встреча с непростым соперником.

    Ставка: «Юнион» не проиграет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из восьми последних матчей «Юниона» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02

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    «Славия» Прага — «Юнион»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Славия» Прага «Юнион»?
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