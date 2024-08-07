«Славия» Прага на своем поле примет «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур чешской лиги, клуб обыграл либерецкий «Слован» со счетом 1:0.

Этот успех стал для хозяев вторым кряду в поединках, которые пришлись на стартовавшее недавно чешское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Змрзли, Бужек, Чалоупек, Станек, Вичек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага ни разу не проиграла при 11-ти победах и четырех ничьих.

С такой формой хозяева выглядят фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.

Пять голов команды в чешской лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Юнион»

Турнирное положение: «Юнион» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Бельгии прошлого сезона.

Это также позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на второй тур бельгийской лиги, клуб обыграл «Беерсхот» со счетом 3:1.

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, а также Суперкубок, который он выиграл в дуэли с «Брюгге» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Амани, Берджесс и Сайкс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 16-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Юнион» ни разу не проиграл при 12 победах и четырех ничьих.

Три гола команды в бельгийской лиге нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла

в семи из восьми последних матчей «Юниона» забивали больше 2,5 голов

в 16-ти последних матчах «Юнион» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Юниона» — в 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

Прогноз: в 16-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в 10-ти их последних выездных поединках.

И хотя в шести из семи последних матчей хозяева выиграли, их все же ожидает встреча с непростым соперником.

Ставка: «Юнион» не проиграет за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из восьми последних матчей «Юниона» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02