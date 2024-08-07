Славия П
Юнион
«Славия» Прага
Турнирное положение: «Славия» Прага вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур чешской лиги, клуб обыграл либерецкий «Слован» со счетом 1:0.
Этот успех стал для хозяев вторым кряду в поединках, которые пришлись на стартовавшее недавно чешское первенство.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Змрзли, Бужек, Чалоупек, Станек, Вичек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15-ти последних матчах в разных турнирах «Славия» Прага ни разу не проиграла при 11-ти победах и четырех ничьих.
С такой формой хозяева выглядят фаворитом дуэли, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.
Пять голов команды в чешской лиге нового сезона забивали разные игроки.
«Юнион»
Турнирное положение: «Юнион» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Бельгии прошлого сезона.
Это также позволило команде начать борьбу в турнире с нынешнего раунда отбора в рамках так называемого пути представителей лиг.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на второй тур бельгийской лиги, клуб обыграл «Беерсхот» со счетом 3:1.
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, а также Суперкубок, который он выиграл в дуэли с «Брюгге» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Амани, Берджесс и Сайкс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 16-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Юнион» ни разу не проиграл при 12 победах и четырех ничьих.
Три гола команды в бельгийской лиге нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла
- в семи из восьми последних матчей «Юниона» забивали больше 2,5 голов
- в 16-ти последних матчах «Юнион» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.60, победа «Юниона» — в 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.02 и 1.78.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в 16-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в 10-ти их последних выездных поединках.
И хотя в шести из семи последних матчей хозяева выиграли, их все же ожидает встреча с непростым соперником.
Ставка: «Юнион» не проиграет за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из восьми последних матчей «Юниона» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02