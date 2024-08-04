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    Одолеет ли «Шанхай Шеньхуа» «Бэйцзин Гоань»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    4 августа в 21-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 04 Августа 2024 года

    Бэйцзин Гоань

  • Пекин
    •  Бэйцзин Гоань 14:35 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Бэйцзин Гоань»

    Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В его активе 38 забитых мячей, в пассиве — 26 пропущенных.

    Команда на семь баллов отстает от зоны Лиги чемпионов-2, так что для выхода в азиатский кубок попросту не может позволить себе терять очки.

    Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось спастись в дуэли с «Шэньчжэнь Пен Сити» (0:1).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Бэйцзин Гоань» трижды проиграл при двух победах.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому у соперника неплохие шансы увезти домой полновесные три очка.

    Фабио Абреу — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — восемь пропущенных.

    Команда Леонида Слуцкого лишь на два балла отстает от лидера «Шанхай Порт», так что в борьбе за титул попросту не может позволить себе терять очки.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле взял три очка. Ему удалось обыграть «Ухань Три Таунс» (6:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в последних 24-х поединках в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 19-ти победах и пяти ничьих.

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    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.

    Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Бэйцзин Гоань» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Шанхай Шеньхуа» хотя бы одна команда не забивала

    • в восьми последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, победа «Бэйцзин Гоань» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

    Прогноз: в восьми последних матчах гости выиграли. Так было и в семи их последних выездных поединках.

    В то же время, хозяева проиграли три из пяти своих последних матчей.

    Ставка: «Шанхай Шеньхуа» победит за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в семи из восьми последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13

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    «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Шанхай Шеньхуа» «Бэйцзин Гоань»?
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