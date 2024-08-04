Бэйцзин Гоань
Шанхай Шэньхуа
«Бэйцзин Гоань»
Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В его активе 38 забитых мячей, в пассиве — 26 пропущенных.
Команда на семь баллов отстает от зоны Лиги чемпионов-2, так что для выхода в азиатский кубок попросту не может позволить себе терять очки.
Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось спастись в дуэли с «Шэньчжэнь Пен Сити» (0:1).
Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Бэйцзин Гоань» трижды проиграл при двух победах.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому у соперника неплохие шансы увезти домой полновесные три очка.
Фабио Абреу — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — восемь пропущенных.
Команда Леонида Слуцкого лишь на два балла отстает от лидера «Шанхай Порт», так что в борьбе за титул попросту не может позволить себе терять очки.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле взял три очка. Ему удалось обыграть «Ухань Три Таунс» (6:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в последних 24-х поединках в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 19-ти победах и пяти ничьих.
Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.
Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 14 голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей «Бэйцзин Гоань» забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Шанхай Шеньхуа» хотя бы одна команда не забивала
- в восьми последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, победа «Бэйцзин Гоань» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.
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Прогноз: в восьми последних матчах гости выиграли. Так было и в семи их последних выездных поединках.
В то же время, хозяева проиграли три из пяти своих последних матчей.
Ставка: «Шанхай Шеньхуа» победит за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в семи из восьми последних матчей гостей.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13