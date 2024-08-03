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    «Ювентус» — «Брест». Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Брест»
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    Душан Влахович
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ювентус» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Брест

    Брест

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. Туринцы финишировали на 3 месте в Серии А.

    При этом «Ювентус» в 38 матчах чемпионата Италии настрелял 54 мяча. А вот пропускала команда в среднем менее гола за матч — 31 мяч.

    Последние матчи: Туринцы провели лишь один контрольный поединок. «Ювентус» в нем разгромно уступил «Нюрнбергу» (0:3).

    Причем «Ювентус» до того выиграл у «Монцы» (2:0) еще в рамках прошлого чемпионата. Да и Кубок Италии туринцам покорился.

    В 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 7 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей туринцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    Наверняка кое-кто из лидеров сможет сыграть в этом поединке. Однако первый спарринг с «Нюрнбергом» оставил массу вопросов.

    Наверняка «Ювентус» будет максимально активен в атаке. Да и молодые игроки туринцев намерены проявить себя и исправиться за последний провал.

    «Брест»

    Турнирное положение: Эта команда провела продуктивный минувший сезон. «Брест» занял итоговое 3 место в Лиге 1.

    При этом «Брест» в 34 поединках пропустил 34 мяча. Зато забивала команда в среднем более гола за матч — 53 мяча.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды проходит активно. В 4 спаррингах она выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    При этом «Брест» в последней матче минимально уступил «Наполи». До того команда проиграла еще и «Лавалю» (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно скромный. Да и с реализацией у «Бреста» не все так весело.

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    Вообще, «Брест» не боится авторитетов. Не раз и не два команда давала знатный более куда более статусным оппонентам.

    Правда, в спарринге команда пока одолела лишь «Авранш» (2:0). А вот с «Лорьяном» была подписана мировая (1:1).

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация не ударить в грязь лицом перед «Старой Сеньорой» у французов имеется.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» в своем первом спарринге уступил «Нюрнбергу» (0:3)

    • «Брест» выиграл лишь 1 из 4 своих контрольных поединков

    • «Брест» в двух своих последних поединках не забил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Ювентус» весьма неплохо атакует, да и пора бы туринцам начать побеждать в спаррингах.

    Итальянцы явно сильнее «Бреста», к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «Ювентус» — «Брест»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» не заметит французов
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