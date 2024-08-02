ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс1 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Габриэль Флорентин«Химки» — «Оренбург» 1:0. Онлайн
  • 23:00
    • «Ахмат» разгромил «Пари НН», «Краснодар» был сильнее ЦСКА
  • 23:55
    • Маршан выиграл 200 м брассом, а Чжаньлэ 100 м вольным стилем у мужчин на ОИ-24
  • 23:44
    • Киевское «Динамо» вышло в следующий круг в ЛЧ, а минское «Динамо» покидает турнир
  • 22:15
    • Надаль и Алькарас вылетели в парном разряде, Зверев пробился в четвертьфинал на Олимпиаде
  • 20:28
    • «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России
  • 19:14
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже
  • 19:08
    • Медведев покидает Олимпиаду в Париже
    Все новости спорта

    «Бенфика» преподаст урок «дачникам»

    «Бенфика» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Португалия Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Нерес
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2024 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Орлы» финишировали на 2 месте в Примейра-Лиге.

    При этом «Бенфика» в 34 матчах чемпионата Португалии настреляла 77 мячей. А вот пропускала команда в среднем менее гола за матч — 28 мячей.

    Последние матчи: Лиссабонцы уже провели 5 контрольных поединков. В них «орлы» добыли 3 победы при 2 паритетах.

    Причем «Бенфика» в предыдущем спарринге разгромила «Фейеноорд» (5:0). А вот до того команда расписала паритет с «Брентфордом» (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 виктории. Забила в них команда 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей лиссабонцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    С «дачниками» команда пересекалась всего один раз. Два года назад в спарринге «Бенфика» разгромила лондонцев (5:1).

    Наверняка «Бенфика» будет максимально активна в атаке. Да и новичок Вангелис Павлидис исправно штампует голы.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Лондонцы провели не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 13 место в АПЛ.

    При этом «Фулхэм» в 38 поединках пропустил 61 мяч. Зато забивала команда в среднем более гола за матч — 55 мячей.

  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
  • Хамес может вернуться в Европу, «ПСЖ» перехватывает Уильямса у «Барселоны», Мусиала заменит Де Брёйне в «Манчестер Сити».
  • 29/07/2024

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и состав лондонцев пока лишь приближается к оптимальному.

    При этом «Фулхэм» находится без полноценной игровой практики уже два с половиной месяца. Так что в этой встрече предстанет командой-загадкой.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 1 викторией. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно квалифицированный. Да и с реализацией у «дачников» полнейший порядок.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Да и вообще, «Фулхэм» не боится авторитетов. Не раз и не два «коттеджеры» давали знатный более куда более статусным оппонентам.

    В своем последнем на данный момент матче лондонцы победили. «Дачники» уложили на лопатки «Лутон Таун» (4:2).

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация не ударить в грязь лицом перед «орлами» у англичан имеется.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» выиграла в 3 из 5 своих контрольных матчей

    • «Фулхэм» не играл официальных матчей уже два с половиной года

    • Лиссабонцы не проигрывали в 7 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.71, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.84.

    Прогноз: «Бенфика» прекрасно атакует, да и Вангелис блестяще вписался в игровой ансамбль команды.

    Лиссабонцы явно сильнее «Фулхэма», к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.42

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Зимбру
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Урарту — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ордабасы — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Левадия — Осиек
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Полесье — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сабах — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трансинвест — Млада-Болеслав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Пафос — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Тобол — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Пайде — Стьярнан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бенфика» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» преподаст урок «дачникам»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры