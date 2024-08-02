2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Орлы» финишировали на 2 месте в Примейра-Лиге.

При этом «Бенфика» в 34 матчах чемпионата Португалии настреляла 77 мячей. А вот пропускала команда в среднем менее гола за матч — 28 мячей.

Последние матчи: Лиссабонцы уже провели 5 контрольных поединков. В них «орлы» добыли 3 победы при 2 паритетах.

Причем «Бенфика» в предыдущем спарринге разгромила «Фейеноорд» (5:0). А вот до того команда расписала паритет с «Брентфордом» (1:1).

В 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 виктории. Забила в них команда 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей лиссабонцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

С «дачниками» команда пересекалась всего один раз. Два года назад в спарринге «Бенфика» разгромила лондонцев (5:1).

Наверняка «Бенфика» будет максимально активна в атаке. Да и новичок Вангелис Павлидис исправно штампует голы.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Лондонцы провели не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 13 место в АПЛ.

При этом «Фулхэм» в 38 поединках пропустил 61 мяч. Зато забивала команда в среднем более гола за матч — 55 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и состав лондонцев пока лишь приближается к оптимальному.

При этом «Фулхэм» находится без полноценной игровой практики уже два с половиной месяца. Так что в этой встрече предстанет командой-загадкой.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 1 викторией. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно квалифицированный. Да и с реализацией у «дачников» полнейший порядок.

Да и вообще, «Фулхэм» не боится авторитетов. Не раз и не два «коттеджеры» давали знатный более куда более статусным оппонентам.

В своем последнем на данный момент матче лондонцы победили. «Дачники» уложили на лопатки «Лутон Таун» (4:2).

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и мотивация не ударить в грязь лицом перед «орлами» у англичан имеется.

Статистика для ставок

«Бенфика» выиграла в 3 из 5 своих контрольных матчей

«Фулхэм» не играл официальных матчей уже два с половиной года

Лиссабонцы не проигрывали в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.71, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.84.

Прогноз: «Бенфика» прекрасно атакует, да и Вангелис блестяще вписался в игровой ансамбль команды.

Лиссабонцы явно сильнее «Фулхэма», к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.42