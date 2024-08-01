Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Арарат-Армения» — «Зимбру». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Зимбру», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: В Премьер-лиге «Арарат-Армения» финишировал на третьем месте, набрав 75 очков. От чемпиона «Пюника», участник Лиги конференций отстал на 7 очков.

Новый сезон на внутренней арене стартует 4 августа, «Арарат-Армения» на выезде сыграет против команды «Ван».

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Последние матчи: Еврокубки для армянского клуба стартовали со знаком плюс. «Арарат-Армения» на выезде нанесла разгромное поражение «Зимбру» (3:0).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне армянский коллектив сыграл два раунда в Лиге конференций, обыграв «Эгнатию» из Албании (5:5 — по сумме двух встреч, 4:2 — победа по пенальти) и уступив греческому «Арису» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

«Зимбру»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Молдавии кишинёвский «Зимбру» финишировал на третьем месте, набрав 17 очков. «Зубры» отстали от чемпиона «Петрокуба» на 7 баллов и вице-чемпиона «Шерифа» на 1 пункт.

Новый сезон в молдвском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура «Зимбру» проведёт дома против «Бельц».

Последние матчи: «Зимбру» как бронзовый призер Суперлиги Молдавии миновал стадию первого отборочного раунда Лиги конференций. Однако дебют в еврокубке для «зубров» получился крайне неудачным. На своём поле кишиневский коллектив потерпел разгромное поражение от команды «Арарат-Армения» (0:3).

Перед стартом в Лиге конференций «Зимбру» провел одну контрольную встречу против румынского коллектива «Фарул» (3:5).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне кишинёвцы сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв « Ла Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и уступив турецкому «Фенербахче» (0:4 — дома, 0:5 — в гостях).

Статистика для ставок

«Зимбру» проиграл в четвёртом матче подряд

В прошлом еврокубковом сезоне «Зимбру» и «Арарат-Армения» не смогли пройти дальше 2 раунда

«Зимбру» и «Арарат-Армения» (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.20, а победа «Зимбру» — в 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.88.