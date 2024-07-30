Спарта П
Шэмрок Роверс
«Спарта» Прага
Турнирное положение: «Спарта» — самый титулованный клуб Чехии, выигравший 14 раз золотые медали чемпионата страны.
В прошлом сезоне клуб из Праги стал чемпионом, опередив «Славию» на два пункта, а также стал победителем и Кубка страны.
Последние матчи: «красные» в новом сезоне успели провести два официальных матча. Сперва они в рамках чемпионата Чехии на своем поле одолели «Пардубице» со счетом 2:1, а затем в первом поединке этих команд в Ирландии добыли уверенный выигрыш со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В евротурнирах пражский коллектив выступает вполне успешно и часто добирается до групповых этапов. В прошлом сезоне «Спарта» также начала в Лиге чемпионов, но в групповой раунд пробиться не смогла, довольствовавшись группой Лиги Европы, с которой вышли и остановились только на стадии 1/8 финала, дважды крупно уступив «Ливерпулю» — 1:5 и 1:6.
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Ирландии, выиграв золото 21 раз, в том числе в последних четырех сезонах.
В этом же чемпионате страны дублинцы пока идут на четвертой позиции и отстают от лидера первенства аж на 13 пунктов.
Последние матчи: «Обручи» проиграли свои две предыдущие встречи. В них они уступили в домашнем матче предстоящему противнику 0:2, а также были повержены «Богемиансом» 0:1 в Кубке Ирландии и вылетели на стадии 1/16 финала.
Не сыграют: Все основные футболисты в строю.
Состояние команды: В евротурнирах клуб из Дублина выступает с переменным успехом. Так в позапрошлом сезоне «Шемрок Роверс» добрался до групповой стадии Лиги конференций, но занял там последнее место. А в прошлом сезоне он выступил бесславно, уступив во всех четырех проведенных играх еще на ранних стадиях квалификации.
Статистика для ставок
- «Спарта» выиграла обе официальных поединка в новом сезоне
- «Шемрок Роверс» проиграл свои две предыдущие встречи и не забил в них
- В первом поединке этих команд победу в Дублине праздновали чехи со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спарты» — 1.20, победа «Шемрок Роверс» — 14.50, ничья — 7.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.84 соответственно.
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Прогноз: В ответном поединке чехи также должны доказать свое превосходство над ирландцами и, скорее всего, вновь смогут выиграть с сухим счетом.
Рекомендуемая ставка: «Спарта» победит и не пропустит за 1.88.
Прогноз: Однако, как и в первом поединке данных команд, не ждем голевой феерии и ожидаем в матче не боле трех забитых мячей.
Ставка: ТМ 3,5 за 1.85.