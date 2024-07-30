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    «Спарта» и во второй раз всухую обыграет «Шемрок Роверс»

    «Спарта» Прага — «Шемрок Роверс». Ставки (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2024 года

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    «Спарта» Прага
    Чешская «Спарта» из Праги на своем поле примет ирландский «Шемрок Роверс» в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 30 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» Прага — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2024 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 20:00 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
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    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: «Спарта» — самый титулованный клуб Чехии, выигравший 14 раз золотые медали чемпионата страны.

    В прошлом сезоне клуб из Праги стал чемпионом, опередив «Славию» на два пункта, а также стал победителем и Кубка страны.

    Последние матчи: «красные» в новом сезоне успели провести два официальных матча. Сперва они в рамках чемпионата Чехии на своем поле одолели «Пардубице» со счетом 2:1, а затем в первом поединке этих команд в Ирландии добыли уверенный выигрыш со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В евротурнирах пражский коллектив выступает вполне успешно и часто добирается до групповых этапов. В прошлом сезоне «Спарта» также начала в Лиге чемпионов, но в групповой раунд пробиться не смогла, довольствовавшись группой Лиги Европы, с которой вышли и остановились только на стадии 1/8 финала, дважды крупно уступив «Ливерпулю» — 1:5 и 1:6.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Ирландии, выиграв золото 21 раз, в том числе в последних четырех сезонах.

    В этом же чемпионате страны дублинцы пока идут на четвертой позиции и отстают от лидера первенства аж на 13 пунктов.

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    • Последние матчи: «Обручи» проиграли свои две предыдущие встречи. В них они уступили в домашнем матче предстоящему противнику 0:2, а также были повержены «Богемиансом» 0:1 в Кубке Ирландии и вылетели на стадии 1/16 финала.

    Не сыграют: Все основные футболисты в строю.

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    Состояние команды: В евротурнирах клуб из Дублина выступает с переменным успехом. Так в позапрошлом сезоне «Шемрок Роверс» добрался до групповой стадии Лиги конференций, но занял там последнее место. А в прошлом сезоне он выступил бесславно, уступив во всех четырех проведенных играх еще на ранних стадиях квалификации.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» выиграла обе официальных поединка в новом сезоне

    • «Шемрок Роверс» проиграл свои две предыдущие встречи и не забил в них

    • В первом поединке этих команд победу в Дублине праздновали чехи со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спарты» — 1.20, победа «Шемрок Роверс» — 14.50, ничья — 7.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.84 соответственно.

    Прогноз: В ответном поединке чехи также должны доказать свое превосходство над ирландцами и, скорее всего, вновь смогут выиграть с сухим счетом.

    Рекомендуемая ставка: «Спарта» победит и не пропустит за 1.88.

    Прогноз: Однако, как и в первом поединке данных команд, не ждем голевой феерии и ожидаем в матче не боле трех забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.85.

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    «Спарта» Прага — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Спарта» и во второй раз всухую обыграет «Шемрок Роверс»
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