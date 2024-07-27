Франция U23
Гвинея U23
Франция (U23)
Турнирное положение: Сборная Франции — хозяева Олимпиады, поэтому никакого отбора на турнир проходить не пришлось.
На чемпионате Европы U-21, который и является квалификацией на Олимпиаду, Франция добралась до четвертьфинала, где проиграла Украине 1:3.
Последние матчи: В подготовке к олимпийскому турниру команда провела много товарищеских встреч, не проигрывала ни разу, а непосредственно перед стартом турнира расписала ничью 1:1 с Японией.
А в первом туре турнира «трехцветные» легко обыграли однолеток из США, разгромив их со счетом 3:0.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Главной звездой команды на Олимпиаде будет форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который уже успел забить один гол американцам. Среди молодых футболистов выделяются новичок «Баварии» Майкл Олисе и защитник «РБ Лейпциг» Кастело Лукеба.
Гвинея (U23)
Турнирное положение: Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с далекого 1968 года. На чемпионате Африки Гвинея добралась до полуфинала, где проиграла Египту со счетом 0:1.
А в игре за третье место Гвинея лишь в серии пенальти проиграла Мали. В итоге путевку на Олимпиаду Гвинея выиграла в межконтинентальном плей-офф против Индонезии, переиграв ее со счетом 1:0.
Последние матчи: Перед стартом турнира 19 июля был сыгран товарищеский матч, в котором гвинейские футболисты обыграли своих сверстников из Аргентины 1:0. А в первой игре на ОИ-2024 они проиграли Новой Зеландии со счетом 1:2.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Главный тренер олимпийской сборной Гвинеи Каба Диавара вызвал трех футболистов старше 23 года. На турнире мы увидим экс-полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, который провалил сезон за «Вердер», 27-летнего защитника «Андерлехта» Амаду Диавара и 30-летнего форварда «Гавра» Абдулайе Туре.
Статистика для ставок
- Франция единожды выигрывала золотые медали на олимпийском футбольном турнире. Произошло это в далеком 1986 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
- Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с 1968 года
- Сборные Франции и Гвинеи играли на Олимпиаде в далеком 1968 году и тогда победили французы 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Франция — не только хозяева, но и одни из главных фаворитов в борьбе за золотые медали. Наверняка команда Анри обыграет Гвинею, но вряд ли поединок выйдет очень результативным.
Ставка: победа Франции (U23) + ТМ 3,5 за 2.00.
Прогноз: Однако ожидаем, что африканцы смогут размочить ворота фаворита.
Ставка: обе забьют за 2.33