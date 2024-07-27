ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024 Стивен СтэмкосМежсезонье НХЛ. Кто выиграл, кто проиграл? Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • 09:27
    • «Краснодар» может приобрести еще одного латиноамериканца
  • 09:11
    • Стало известно, почему Рыбакина пропустит олимпийский турнир в Париже
  • 08:50
    • «ПСЖ» отдаст «Бенфике» за Невеша 70 млн евро и как минимум одного игрока
  • 08:13
    • Довбик дал согласие на переход в «Рому»
  • 08:00
    • Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Французы продолжат победное шествие

    Франция (U23) — Гвинея (U23) . Прогноз и ставки (к. 2.00) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 27 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на Франция (U23) — Гвинея (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ляказетт
    27 июля в Ницце на «Альянц Ривьере» пройдет поединок второго тура группового раунда Олимпиады-2024, в котором сыграют молодежки Франции и Гвинеи. Ставка и прогноз на матч Франция (U23) — Гвинея (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа A 27 Июля 2024 года

    Франция U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа A
    •  Франция U23 22:00 Гвинея U23

    Гвинея U23

  • Конакри
    •

    Франция (U23)

    Турнирное положение: Сборная Франции — хозяева Олимпиады, поэтому никакого отбора на турнир проходить не пришлось.

    На чемпионате Европы U-21, который и является квалификацией на Олимпиаду, Франция добралась до четвертьфинала, где проиграла Украине 1:3.

    Последние матчи: В подготовке к олимпийскому турниру команда провела много товарищеских встреч, не проигрывала ни разу, а непосредственно перед стартом турнира расписала ничью 1:1 с Японией.

    А в первом туре турнира «трехцветные» легко обыграли однолеток из США, разгромив их со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Главной звездой команды на Олимпиаде будет форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который уже успел забить один гол американцам. Среди молодых футболистов выделяются новичок «Баварии» Майкл Олисе и защитник «РБ Лейпциг» Кастело Лукеба.

    Гвинея (U23)

    Турнирное положение: Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с далекого 1968 года. На чемпионате Африки Гвинея добралась до полуфинала, где проиграла Египту со счетом 0:1.

    А в игре за третье место Гвинея лишь в серии пенальти проиграла Мали. В итоге путевку на Олимпиаду Гвинея выиграла в межконтинентальном плей-офф против Индонезии, переиграв ее со счетом 1:0.

  • Альварес, Олисе, Кубарси и еще семь звезд футбольного турнира на Олимпиаде
  • Во Франции все готово к старту олимпийского турнира по футболу
  • 24/07/2024

    • Последние матчи: Перед стартом турнира 19 июля был сыгран товарищеский матч, в котором гвинейские футболисты обыграли своих сверстников из Аргентины 1:0. А в первой игре на ОИ-2024 они проиграли Новой Зеландии со счетом 1:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Главный тренер олимпийской сборной Гвинеи Каба Диавара вызвал трех футболистов старше 23 года. На турнире мы увидим экс-полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, который провалил сезон за «Вердер», 27-летнего защитника «Андерлехта» Амаду Диавара и 30-летнего форварда «Гавра» Абдулайе Туре.

    Статистика для ставок

    • Франция единожды выигрывала золотые медали на олимпийском футбольном турнире. Произошло это в далеком 1986 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

    • Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с 1968 года

    • Сборные Франции и Гвинеи играли на Олимпиаде в далеком 1968 году и тогда победили французы 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: Франция — не только хозяева, но и одни из главных фаворитов в борьбе за золотые медали. Наверняка команда Анри обыграет Гвинею, но вряд ли поединок выйдет очень результативным.

    Ставка: победа Франции (U23) + ТМ 3,5 за 2.00.

    Прогноз: Однако ожидаем, что африканцы смогут размочить ворота фаворита.

    Ставка: обе забьют за 2.33

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Франция (U23) — Гвинея (U23) : прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Французы продолжат победное шествие
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры