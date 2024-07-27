27 июля в Ницце на «Альянц Ривьере» пройдет поединок второго тура группового раунда Олимпиады-2024, в котором сыграют молодежки Франции и Гвинеи. Ставка и прогноз на матч Франция (U23) — Гвинея (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция (U23)

Турнирное положение: Сборная Франции — хозяева Олимпиады, поэтому никакого отбора на турнир проходить не пришлось.

На чемпионате Европы U-21, который и является квалификацией на Олимпиаду, Франция добралась до четвертьфинала, где проиграла Украине 1:3.

Последние матчи: В подготовке к олимпийскому турниру команда провела много товарищеских встреч, не проигрывала ни разу, а непосредственно перед стартом турнира расписала ничью 1:1 с Японией.

А в первом туре турнира «трехцветные» легко обыграли однолеток из США, разгромив их со счетом 3:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Главной звездой команды на Олимпиаде будет форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который уже успел забить один гол американцам. Среди молодых футболистов выделяются новичок «Баварии» Майкл Олисе и защитник «РБ Лейпциг» Кастело Лукеба.

Гвинея (U23)

Турнирное положение: Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с далекого 1968 года. На чемпионате Африки Гвинея добралась до полуфинала, где проиграла Египту со счетом 0:1.

А в игре за третье место Гвинея лишь в серии пенальти проиграла Мали. В итоге путевку на Олимпиаду Гвинея выиграла в межконтинентальном плей-офф против Индонезии, переиграв ее со счетом 1:0.

Последние матчи: Перед стартом турнира 19 июля был сыгран товарищеский матч, в котором гвинейские футболисты обыграли своих сверстников из Аргентины 1:0. А в первой игре на ОИ-2024 они проиграли Новой Зеландии со счетом 1:2.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Главный тренер олимпийской сборной Гвинеи Каба Диавара вызвал трех футболистов старше 23 года. На турнире мы увидим экс-полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, который провалил сезон за «Вердер», 27-летнего защитника «Андерлехта» Амаду Диавара и 30-летнего форварда «Гавра» Абдулайе Туре.

Статистика для ставок

Франция единожды выигрывала золотые медали на олимпийском футбольном турнире. Произошло это в далеком 1986 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Сборная Гвинеи U-23 пробилась на Олимпиаду впервые с 1968 года

Сборные Франции и Гвинеи играли на Олимпиаде в далеком 1968 году и тогда победили французы 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Франция — не только хозяева, но и одни из главных фаворитов в борьбе за золотые медали. Наверняка команда Анри обыграет Гвинею, но вряд ли поединок выйдет очень результативным.

Ставка: победа Франции (U23) + ТМ 3,5 за 2.00.

Прогноз: Однако ожидаем, что африканцы смогут размочить ворота фаворита.

Ставка: обе забьют за 2.33