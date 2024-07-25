«КуПС»
Турнирное положение: Финны сейчас пребывают в накате. В своем чемпионате команда 2 место в турнирной таблице.
При этом «КуПС» в 16 матчах сумел добыть 9 викторий. Да и средняя результативность составляет чуть менее 2 голов за матч — 28 забитых мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «КуПС» переиграл «Лахти» (1:0).
А вот до того команда прошла первый раунд квалификации Лиги конференций. Люксембургский «Страссен» был разгромлен (5:0) после гостевой ничьей (0:0).
В 5 своих последних матчах «КуПС» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма неплохо. Да и в плане надежности тылов у финнов полный ажур.
При этом «КуПС» традиционно является домашней командой. В трех своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.
Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Команда нынче выглядит на голову сильнее оппонента.
«Тромсе»
Турнирное положение: «Тромсе» в своем чемпионате явно не преуспевает. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Тромсе» в среднем забивает гол за матч: 18 мячей в 16 поединках. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 16.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей весьма проблематично.
Последний поединок со «Стремсгодсетом» команда выиграла (1:0). А вот до того случилось обидное поражение от КФУМ «Осло» (1:2).
В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Тромсе» отличился 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Норвежцам крайне натужно даются победы. Да и оборона команды ошибается слишком часто.
Норвежцы могут выдать отдельный качественный поединок. Да и из 3 последних выездных поединков команда выиграла 2 раза при одном паритете.
При этом «Тромсе» имеет достаточно скромный даже по норвежским меркам состав. Да и стабильности результатов команда не демонстрирует.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только оборона норвежцев слишком часто совершает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «КуПС» выиграл в 3 своих последних домашних матчах
- Норвежцы в среднем забивают примерно гол за матч
- «Тромсе» в 3 последних выездных поединках пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.90.
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Прогноз: Фактор своего поля и неплохой уровень реализации станут важными составляющими победы финнов.
«КуПС» силен в родных стенах, да и норвежцы отнюдь не блещут в плане реализации.
Ставка: Победа «КуПСа» за 3.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11