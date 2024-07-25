25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «КуПС» и «Тромсе». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КуПС» — «Тромсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«КуПС»

Турнирное положение: Финны сейчас пребывают в накате. В своем чемпионате команда 2 место в турнирной таблице.

При этом «КуПС» в 16 матчах сумел добыть 9 викторий. Да и средняя результативность составляет чуть менее 2 голов за матч — 28 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «КуПС» переиграл «Лахти» (1:0).

А вот до того команда прошла первый раунд квалификации Лиги конференций. Люксембургский «Страссен» был разгромлен (5:0) после гостевой ничьей (0:0).

В 5 своих последних матчах «КуПС» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма неплохо. Да и в плане надежности тылов у финнов полный ажур.

При этом «КуПС» традиционно является домашней командой. В трех своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.

Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Команда нынче выглядит на голову сильнее оппонента.

«Тромсе»

Турнирное положение: «Тромсе» в своем чемпионате явно не преуспевает. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Тромсе» в среднем забивает гол за матч: 18 мячей в 16 поединках. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 16.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей весьма проблематично.

Последний поединок со «Стремсгодсетом» команда выиграла (1:0). А вот до того случилось обидное поражение от КФУМ «Осло» (1:2).

В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Тромсе» отличился 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцам крайне натужно даются победы. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

Норвежцы могут выдать отдельный качественный поединок. Да и из 3 последних выездных поединков команда выиграла 2 раза при одном паритете.

При этом «Тромсе» имеет достаточно скромный даже по норвежским меркам состав. Да и стабильности результатов команда не демонстрирует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только оборона норвежцев слишком часто совершает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«КуПС» выиграл в 3 своих последних домашних матчах

Норвежцы в среднем забивают примерно гол за матч

«Тромсе» в 3 последних выездных поединках пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.90.

Прогноз: Фактор своего поля и неплохой уровень реализации станут важными составляющими победы финнов.

«КуПС» силен в родных стенах, да и норвежцы отнюдь не блещут в плане реализации.

Ставка: Победа «КуПСа» за 3.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11