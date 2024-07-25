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    Сумеет ли «КуПС» справиться с норвежцами?

    «КуПС» — «Тромсе». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «КуПС» — «Тромсе»
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    «КуПС»
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «КуПС» и «Тромсе». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КуПС» — «Тромсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «КуПС»

    Турнирное положение: Финны сейчас пребывают в накате. В своем чемпионате команда 2 место в турнирной таблице.

    При этом «КуПС» в 16 матчах сумел добыть 9 викторий. Да и средняя результативность составляет чуть менее 2 голов за матч — 28 забитых мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «КуПС» переиграл «Лахти» (1:0).

    А вот до того команда прошла первый раунд квалификации Лиги конференций. Люксембургский «Страссен» был разгромлен (5:0) после гостевой ничьей (0:0).

    В 5 своих последних матчах «КуПС» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма неплохо. Да и в плане надежности тылов у финнов полный ажур.

    При этом «КуПС» традиционно является домашней командой. В трех своих последних своих поединках в родных стенах команда побеждала.

    Очевидно, что финны постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Команда нынче выглядит на голову сильнее оппонента.

    «Тромсе»

    Турнирное положение: «Тромсе» в своем чемпионате явно не преуспевает. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тромсе» в среднем забивает гол за матч: 18 мячей в 16 поединках. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 16.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей весьма проблематично.

    Последний поединок со «Стремсгодсетом» команда выиграла (1:0). А вот до того случилось обидное поражение от КФУМ «Осло» (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В них «Тромсе» отличился 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцам крайне натужно даются победы. Да и оборона команды ошибается слишком часто.

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    Норвежцы могут выдать отдельный качественный поединок. Да и из 3 последних выездных поединков команда выиграла 2 раза при одном паритете.

    При этом «Тромсе» имеет достаточно скромный даже по норвежским меркам состав. Да и стабильности результатов команда не демонстрирует.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только оборона норвежцев слишком часто совершает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «КуПС» выиграл в 3 своих последних домашних матчах

    • Норвежцы в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Тромсе» в 3 последних выездных поединках пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тромсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.90.

    Прогноз: Фактор своего поля и неплохой уровень реализации станут важными составляющими победы финнов.

    «КуПС» силен в родных стенах, да и норвежцы отнюдь не блещут в плане реализации.

    Ставка: Победа «КуПСа» за 3.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «КуПС» — «Тромсе»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «КуПС» справиться с норвежцами?
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