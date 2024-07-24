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    «Фараоны» учинят разгром доминиканцам

    Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23): прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.50. 24.07.2024

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    Прогноз и ставки на Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23)
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    Египет (U23)
    24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Египет (U23) и Доминиканская Республика (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C 24 Июля 2024 года

    Египет U23

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    •  Египет U23 18:00 Доминиканская Республика U23

    Доминиканская Республика U23

  • Санто-Доминго
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    Египет (U23)

    Турнирное положение: Египтяне по африканским меркам являются весьма крепкой командой. Минувшую Олимпиаду «фараоны» провели весьма неплохо.

    При этом Египет (U23) уступил бразильцам в четвертьфинале. Африканцы проиграли лишь с минимальным счетом.

    Последние матчи: египетская олимпийская сборная давно не проводила официальных матчей. Именно пресловутое отсутствие сыгранности может помешать добиться нужного результата.

    На своей последней Олимпиаде команда сумела сотворить сенсацию. На групповом этапе она опередила аргентинцев.

    Игровую практику Египет (U23) получал лишь в полуофициальных контрольных поединках. А вот героическая ничья с испанцами на последней Олимпиаде до сих пор стоит перед глазами!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Однако техничные «фараоны» явно способны удивить!

    Очевидно, что египтяне поборются за 2 место в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

    Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Да и оппонента крайне затруднительно назвать крепким.

    Доминиканская Республика (U23)

    Турнирное положение: Эта команда крайне редко собирается в таком сочетании. Доминиканская Республика (U23) дебютирует на Олимпиаде.

    Притом, что Доминиканская Республика (U23) является полной загадкой для любого соперника. Да и звезд в составе команды нет.

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    • Последние матчи: Доминиканцы перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.

    Доминиканцы априори считаются андердогами группы. Даже взять один зачетный пункт для команды будет проблематично.

    При этом Доминиканская Республика (U23) уж точно постарается не ударить лицом в грязь. Да и со всеми оппонентами можно и нужно играть!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: новозеландцы имеют весьма скромный по именам состав. Состоит он из полных ноунеймов.

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    Причем Доминиканская Республика (U23) явно постарается добыть хотя бы балл на турнире. Впрочем, записные аутсайдеры ведь не раз показывали зубы!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Доминиканцы постараются пропустить как можно меньше.

    Статистика для ставок

    • Доминиканская Республика (U23) дебютирует на олимпийских турнирах

    • Египет (U23) на прошлой Олимпиаде дошел до четвертьфинала

    • Египет (U23) на групповом этапе минувшей Олимпиады пропустил всего 1 мяч в 3 поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.

    Прогноз: Египтяне в разы сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Фараоны» намерены побороться за выход в плей-офф, и уж точно постараются разгромить столь скромного оппонента.

    Ставка: Фора Египта (U23) -2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

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    Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23): прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. «Фараоны» учинят разгром доминиканцам
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