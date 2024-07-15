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    «Спартак» уверенно расправится с узбеками

    «Спартак» — «Насаф». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Насаф»
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    Антон Зиньковский
    15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Насаф». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Деяну Станковичу предстоит большая работа по построению игры «Спартака». Москвичи заметно обновились в кадровом плане.

    При этом «Спартак» сыграл уже 4 контрольных поединка. В них железнодорожники выиграли 2 раза при 2 паритетах.

    Последние матчи: в битве с земляками динамовцами команда расписала мировую. Однако в серии послематчевых пенальти «красно-белые» уступили.

    До того «Спартак» сумел минимально справиться с «Уфой». А вот поединок с «Актобе» так и не выявил победителя (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Спартак» победил 2 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. Да и ситуация с ведущим форвардом Александром Соболевым явно не идет москвичам на пользу.

    Станкович на этот поединок явно произведет кадровую ротацию. Да и вообще, «Спартак» в любом сочетании обязан обыгрывать узбеков.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. «Красно-белые» постепенно привыкают к требованиям нового тренерского штаба.

    «Насаф»

    Турнирное положение: Эта команда сейчас находится в накате. «Насаф» лидирует в своем чемпионате.

    При этом «Насаф» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и проиграла команда всего в одном поединке чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла. «Насаф» сумел одолеть «Навбахор» (3:2).

    До того «Насаф» подписал мировое соглашение с «Металлургом» Бекабад (0:0). А вот встреча с ферганским «Нефтчи» вышла более успешной (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Узбеки уж точно не боятся никого. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

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    С игровой практикой у узбекского клуба полный порядок. Да и оборона команды надежна, дав результативный сбой лишь 9 раз в 13 матчах чемпионата.

    При этом «Насаф» выиграл всего в 7 матчах чемпионата Узбекистана. Да и средняя результативность составляет чуть больше гола за матч — 18 забитых мячей.

    Очевидно, что узбеки не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник нынче явно не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл в 2 из 4 спаррингов текущего межсезонья

    • «Насаф» не проигрывает 3 матча кряду

    • Узбеки в среднем пропускают меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.64.

    Прогноз: «Спартак» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Москвичи превосходят оппонента в классе, и явно проведут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Спартак» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» уверенно расправится с узбеками
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