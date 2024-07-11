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    «Тобол» сохранит шансы на второй раунд Лиги Европы?

    «Ружомберок» — «Тобол». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Лига Европы, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ружомберок» — «Тобол»
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    «Дерри Сити» — «Тобол»
    В первом отборочном раунде Лиги Европы 11 июля пройдет матч «Ружомберок» — «Тобол». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Ружомберок

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ружомберок 20:00 Тобол

    Тобол

  • Костанай
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    «Ружомберок»

    Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов.

    Последние матчи: Скоро стартует новый словацкий сезон, в 1-м туре чемпионата «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица», игра запланирована на 28 июля.

    Ружомберок — Тобол: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.513.292.75Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.

    «Тобол»

    Турнирная таблица: «Тобол» сыграет в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Казахстана.

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    • Последние матчи: На данный момент «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В 12 туре КПЛ костанайский клуб выиграл у «Актобе» (4:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках

    • «Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно

    • Ранее «Ружомберок» и «Тобол» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа «Тобол» — в 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: «Тобол» к поединку против словацкого соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

    Ставка: Победа «Тобола» с коэффициентом 2.88.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.

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    «Ружомберок» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Тобол» сохранит шансы на второй раунд Лиги Европы?
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