«Тобол» сохранит шансы на второй раунд Лиги Европы?

Ружомберок
Тобол
«Ружомберок»
Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов.
Последние матчи: Скоро стартует новый словацкий сезон, в 1-м туре чемпионата «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица», игра запланирована на 28 июля.
Ружомберок — Тобол: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.
«Тобол»
Турнирная таблица: «Тобол» сыграет в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Казахстана.
Последние матчи: На данный момент «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В 12 туре КПЛ костанайский клуб выиграл у «Актобе» (4:3).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках
- «Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно
- Ранее «Ружомберок» и «Тобол» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа «Тобол» — в 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.
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Прогноз: «Тобол» к поединку против словацкого соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.
Ставка: Победа «Тобола» с коэффициентом 2.88.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.