«Тобол» сохранит шансы на второй раунд Лиги Европы?

В первом отборочном раунде Лиги Европы 11 июля пройдет матч «Ружомберок» — «Тобол». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ружомберок»

Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов.

Последние матчи: Скоро стартует новый словацкий сезон, в 1-м туре чемпионата «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица», игра запланирована на 28 июля.

Ружомберок — Тобол: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.513.292.75Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.

«Тобол»

Турнирная таблица: «Тобол» сыграет в Лиге Европы на правах обладателя Кубка Казахстана.

Последние матчи: На данный момент «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В 12 туре КПЛ костанайский клуб выиграл у «Актобе» (4:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках

«Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно

Ранее «Ружомберок» и «Тобол» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ружомберок» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа «Тобол» — в 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Тобол» к поединку против словацкого соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

Ставка: Победа «Тобола» с коэффициентом 2.88.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.