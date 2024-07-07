Легенды России уверенно одолеют белорусов

7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют Легенды Белоруссии и Легенды России. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Легенды Белоруссии

Турнирное положение: Белорусские ветераны собираются вместе не так часто. В этом плане тягаться с россиянами им будет непросто.

При этом Легенды Белоруссии имеют потрясающий подбор игроков. Да и тренеры Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев явно настроят команду максимально.

Последние матчи: белорусские легенды еще относительно молоды. Александру Глебу и Сергею Корниленко еще совсем чуть-чуть за сорок.

Перед этим Легенды Белоруссии явно не собираются сдаваться на милость фаворитам. А такие парни как Сергей Гуренко и Тимофей Калачев обеспечат зрелище!

Наверняка роль лидера возьмет на себя Глеб. Да и Корниленко не понаслышке знаком с российским футболом!

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Глвной проблемой может стать нехватка сыгранности. Да и соперник куда чаще проводит выставочные поединки.

Фактор своего поля должен помочь белорусским ветеранам. Да и задора в игре команды Байдачного и Малофеева с лихвой!

Наверняка Легенды Белоруссии не собираются лишь обороняться. Глеб и компания будут действовать в расчете на контратаки.

Легенды России

Турнирное положение: Эта команда собирается вместе довольно часто. Легенды российского футбола выглядят еще очень даже симпатично.

При этом Легенды России весьма выгодно выглядят в контрольных поединках. Команда постоянно обновляется, но и признанные лидеры на месте.

Последние матчи: Состав команды буквально начинен звездами первой величины. Лидером можно считать Андрея Аршавина, как никто другой способного тряхнуть стариной.

В отличных кондициях находится Павел Погребняк. Да и Дмитрий Аленичев всегда полезен в подобных поединках.

Тренеры Юрий Семин и Валерий Газзаев должным образом настроят своих подопечных на этот матч. Да и вообще, по подбору игроков россияне выглядят мощнее.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В плане сыгранности россияне превосходят белорусов. Да и силу команды уже успели на себе испытать многие оппоненты.

Более того, российские легенды относительно часто тренируются. Да и признанных мастеров в составе команды уйма.

Причем Легенды России уже не раз демонстрировалb свое умение играть с сильными оппонентами. Белорусов команда уж точно не боится.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Аршавин и компания наверняка сразу закрутят карусель у ворот соперника.

Статистика для ставок

Легенды России впервые играют за пределами страны

Белорусы крайне редко проводят выставочные матчи

Ряд игроков сборной Легенд России выступает в показательных матчах за ветеранов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Легенды России — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.

Прогноз: Россияне имеют больше игровой практики, и уж точно будут активно атаковать.

Легенды России имеют в своем составе атакующих исполнителей высокого уровня, плюс мотивированы впервые победить вне пределов страны.

Ставка: Фора Легенд России -1.5 за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.16