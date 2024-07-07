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    Легенды России уверенно одолеют белорусов

    Легенды Белоруссии — Легенды России. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2024 года

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    Александр Филимонов
    7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют Легенды Белоруссии и Легенды России. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Легенды Белоруссии

    Турнирное положение: Белорусские ветераны собираются вместе не так часто. В этом плане тягаться с россиянами им будет непросто.

    При этом Легенды Белоруссии имеют потрясающий подбор игроков. Да и тренеры Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев явно настроят команду максимально.

    Последние матчи: белорусские легенды еще относительно молоды. Александру Глебу и Сергею Корниленко еще совсем чуть-чуть за сорок.

    Перед этим Легенды Белоруссии явно не собираются сдаваться на милость фаворитам. А такие парни как Сергей Гуренко и Тимофей Калачев обеспечат зрелище!

    Наверняка роль лидера возьмет на себя Глеб. Да и Корниленко не понаслышке знаком с российским футболом!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Глвной проблемой может стать нехватка сыгранности. Да и соперник куда чаще проводит выставочные поединки.

    Фактор своего поля должен помочь белорусским ветеранам. Да и задора в игре команды Байдачного и Малофеева с лихвой!

    Наверняка Легенды Белоруссии не собираются лишь обороняться. Глеб и компания будут действовать в расчете на контратаки.

    Легенды России

    Турнирное положение: Эта команда собирается вместе довольно часто. Легенды российского футбола выглядят еще очень даже симпатично.

    При этом Легенды России весьма выгодно выглядят в контрольных поединках. Команда постоянно обновляется, но и признанные лидеры на месте.

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    • Последние матчи: Состав команды буквально начинен звездами первой величины. Лидером можно считать Андрея Аршавина, как никто другой способного тряхнуть стариной.

    В отличных кондициях находится Павел Погребняк. Да и Дмитрий Аленичев всегда полезен в подобных поединках.

    Тренеры Юрий Семин и Валерий Газзаев должным образом настроят своих подопечных на этот матч. Да и вообще, по подбору игроков россияне выглядят мощнее.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В плане сыгранности россияне превосходят белорусов. Да и силу команды уже успели на себе испытать многие оппоненты.

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    Более того, российские легенды относительно часто тренируются. Да и признанных мастеров в составе команды уйма.

    Причем Легенды России уже не раз демонстрировалb свое умение играть с сильными оппонентами. Белорусов команда уж точно не боится.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Аршавин и компания наверняка сразу закрутят карусель у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Легенды России впервые играют за пределами страны

    • Белорусы крайне редко проводят выставочные матчи

    • Ряд игроков сборной Легенд России выступает в показательных матчах за ветеранов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Легенды России — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.

    Прогноз: Россияне имеют больше игровой практики, и уж точно будут активно атаковать.

    Легенды России имеют в своем составе атакующих исполнителей высокого уровня, плюс мотивированы впервые победить вне пределов страны.

    Ставка: Фора Легенд России -1.5 за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    Легенды Белоруссии — Легенды России: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Легенды России уверенно одолеют белорусов
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