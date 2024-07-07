Легенды России уверенно одолеют белорусов

Легенды Белоруссии
Турнирное положение: Белорусские ветераны собираются вместе не так часто. В этом плане тягаться с россиянами им будет непросто.
При этом Легенды Белоруссии имеют потрясающий подбор игроков. Да и тренеры Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев явно настроят команду максимально.
Последние матчи: белорусские легенды еще относительно молоды. Александру Глебу и Сергею Корниленко еще совсем чуть-чуть за сорок.
Перед этим Легенды Белоруссии явно не собираются сдаваться на милость фаворитам. А такие парни как Сергей Гуренко и Тимофей Калачев обеспечат зрелище!
Наверняка роль лидера возьмет на себя Глеб. Да и Корниленко не понаслышке знаком с российским футболом!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Глвной проблемой может стать нехватка сыгранности. Да и соперник куда чаще проводит выставочные поединки.
Фактор своего поля должен помочь белорусским ветеранам. Да и задора в игре команды Байдачного и Малофеева с лихвой!
Наверняка Легенды Белоруссии не собираются лишь обороняться. Глеб и компания будут действовать в расчете на контратаки.
Легенды России
Турнирное положение: Эта команда собирается вместе довольно часто. Легенды российского футбола выглядят еще очень даже симпатично.
При этом Легенды России весьма выгодно выглядят в контрольных поединках. Команда постоянно обновляется, но и признанные лидеры на месте.
Последние матчи: Состав команды буквально начинен звездами первой величины. Лидером можно считать Андрея Аршавина, как никто другой способного тряхнуть стариной.
В отличных кондициях находится Павел Погребняк. Да и Дмитрий Аленичев всегда полезен в подобных поединках.
Тренеры Юрий Семин и Валерий Газзаев должным образом настроят своих подопечных на этот матч. Да и вообще, по подбору игроков россияне выглядят мощнее.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В плане сыгранности россияне превосходят белорусов. Да и силу команды уже успели на себе испытать многие оппоненты.
Более того, российские легенды относительно часто тренируются. Да и признанных мастеров в составе команды уйма.
Причем Легенды России уже не раз демонстрировалb свое умение играть с сильными оппонентами. Белорусов команда уж точно не боится.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Аршавин и компания наверняка сразу закрутят карусель у ворот соперника.
Статистика для ставок
- Легенды России впервые играют за пределами страны
- Белорусы крайне редко проводят выставочные матчи
- Ряд игроков сборной Легенд России выступает в показательных матчах за ветеранов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Легенды России — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.03.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Колумбия — Панама: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Прогноз: Россияне имеют больше игровой практики, и уж точно будут активно атаковать.
Легенды России имеют в своем составе атакующих исполнителей высокого уровня, плюс мотивированы впервые победить вне пределов страны.
Ставка: Фора Легенд России -1.5 за 2.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16