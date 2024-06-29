29 июня в Берлине на Олимпийском стадионе пройдет поединок 1/8 финала Евро-2024, в котором сыграют сборные Швейцарии и Италии. Начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: На групповом этапе данного соревнования сборная Швейцария с пятью очками заняла второе место.

Швейцарцы смогли выиграть один поединок и расписать две мировые, забили пять голов при трех пропущенных.

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Последние матчи: Стартовали «нати» на Евро-2024 с уверенной победы над сборной Венгрии со счетом 3:1. Во втором туре они поделили очки с командой Шотландии 1:1, пропустив первыми. А в заключительном игровом дне они расписали ничью с Германией 1:1, причем упустив победу уже в компенсированное время.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет..

Ориентировочный состав Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер; Ндой, Эмболо, Ридер﻿.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Сейчас у сборной Швейцарии 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период она расписала четыре мировые и трижды победила. А проиграла она только один поединок из 11 последних.

В шести же предыдущих своих поединках швейцарцы неизменно забивали хоть гол в ворота соперников.

Италия

Турнирное положение: Действующий чемпион Европы с четырьмя зачетными пунктами также финишировал на втором месте в своей группе.

Сборная Италии на данном турнире добилась одной виктории, раз уступила и расписала одну мировую, забила и пропустила по три гола.

Последние матчи: В первом туре Евро-2024 «Скуадра Адзурра» с большим трудом переиграла скромную Албанию со счетом 2:1, пропустив от соперника уже на первой минуте поединка. А после этого она потерпела минимальное фиаско от Испании 0:1, а в заключительном туре расписала мировую 1:1 с Хорватией, уйдя от фиаско на последних секундах матча.

Не сыграют: Проблем с составом у команды пока нет.

Ориентировочный состав Доннарумма; Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан; Барелла, Жоржиньо; Распадори, Пеллегрини, Димарко; Ретеги.

Состояние команды: Сборная Италии проиграла только один поединок из девяти последних. Также в этот период она смогла добыть пять викторий и расписала три мировые. Причем в четырех случаях данного отрезка итальянцы сохранили свои ворота на замке.

И за этот период итальянцы в трех случаях уходили с поля без результативных действий. И в шести случаях поединки носили низовой характер.

Статистика для ставок

Пять из шести предыдущих очных встреч этих сборных завершились вничью

Только один матч из шести минувших этих команд носил верховой характер

В четырех из семи последних игр между собой данных сборных играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 2.40, победа Швейцарии — 3.25, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.61 и 1.52 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния ждем в первую очередь низового исхода. И вот почему. Во-первых, зачастую между собой эти сборные играют крайне нерезультативно, а во-вторых, на этой стадии обе команды рисковать точно не будут и отыграют строго в защите.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.92.

Прогноз: И также ожидаем, что первый тайм может завершится и вовсе без забитых мячей и ставим на тотал меньше 0,5.

Ставка: тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.40.