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    «Кызылжар» попадет под горячую руку «Астаны»

    «Кызылжар» — «Астана». Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 22 июня 2024 года

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    «Кызылжар»
    22 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. «Кызылжар» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Июня 2024 года

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Астана

    Астана

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» в нынешнем сезоне не блещет высокими результатами. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылжар» всего на 3 очка опережает зону вылета. Да и забила команда лишь 10 мячей в 10 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела добыть три очка. «Кызылжар» расписал мировую с «Елимаем» (1:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Таразу» (2:1). А вот встреча с «Жетысу» завершилась без забитых мячей.

    В 5 своих последних матчах команда победила dсего лишь один раз. В этих поединках «Кызылжар» забил 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не лучшим образом. Да и выиграть ей удалось всего в 2 матчах чемпионата.

    Матчи против «Астаны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кызылжар» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Более того, «Кызылжар» переиграл астанинцев в последней очной встрече (1:0). Да и нынче команда мотивирована оторваться от опасной зоны.

    «Астана»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Астана» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Астана» выиграла всего в 3 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 10 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она минимально уступила «Ордабасам».

    При том, что до того команда проиграла еще и «Жетысу» (1:2). Да и встреча с «Атырау» завершилась коллизией (0:1).

    На нынешнем турнирном отрезке «Астана» откровенно удручает. Три поражения кряду и уже 6 матчей без побед — с такими показателями борьба за высокие места не светит.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: последние неудачи явно больно ударили по психологии игроков. Да и забивает команда с заметным скрипом.

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    При этом лидер атак Марин Томасов отличился всего 2 голами в текущем чемпионате. Да и вообще, «Астана» явно непохожа на себя…

    В 5 своих последних матчах астанинцы проиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Астана» постарается добыть долгожданную викторию. Томасов и компания явно будут агрессивно атаковать!

    Статистика для ставок

    • «Кызылжар» не проигрывает 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем пропускают чуть меньше гола за матч

    • «Астана» побеждала в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.77. Ничья оценена в 2.77, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

    Прогноз: Астанинцы явно способны улучшить свои результаты, да и в атаке должны поднатореть.

    Номинальные гости потенциально обязаны бороться за высокие места, плюс явно мотивированы прервать столь затянувшийся безвыигрышный сериал.

    Ставка: Победа «Астаны» за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    «Кызылжар» — «Астана». 22 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Астана» с коэффициентом 2.92.
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