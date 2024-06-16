16 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. «Елимай» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» вполне способен побороться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Елимай» в 9 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую с «Кызылжаром» (1:1).

А вот до того команда в Кубке страны уступила «Актобе» (0:2). Зато скромный «Туран» удалось разгромить (3:0).

В 5 своих последних матчах команда победила всего дважды. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не особо стабильные результаты. Да и оборона результативно ошиблась уже 9 раз.

Отставание от лидера составляет всего 2 очка. Да и вообще, по игре «Елимай» явно не походит на дебютанта элиты.

Несомненно, хозяева постараются подтянуться поближе к лидерам. Да и проиграла команда всего один раз в нынешнем чемпионате.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Кайрат». Правда, алмаатинцы еще и сыграли на матч больше, чем действующий лидер.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» минимально переиграл «Туран».

А вот до того команда в Кубке Казахстана сумела одолеть «Елимай». В воротах соперника «Актобе» расписался 2 раза.

Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. Да и оборона дала результативный сбой всего 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и серия из 3 побед подряд психологически подстегивает игроков.

При этом «Актобе» не так давно переиграл «Елимай». Причем оба мяча в ворота соперника команда забила в середине первого тайма.

Прекрасный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний форвард отличился уже 4 голами в текущем чемпионате страны.

Нет сомнений, что «Актобе» понесется в атаку. Да и оборона команды — настоящий бетон. Не пропускает лидер уже в 5 поединках подряд.

Статистика для ставок

«Актобе» выиграл в 3 своих последних матчах

«Актобе» забивает чаще всех в лиге — 15 мячей

«Елимай» не побеждает в 2 матчах кряду

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, и явно будет действовать с позиции силы.

Номинальные гости наверняка постараются оторваться от конкурентов, к тому же в последних пяти матчей оставляли свои ворота на замке.

Ставка: Победа «Актобе» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

Ставка: Обе забьют за 2.21