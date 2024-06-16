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    Продолжит ли «Актобе» свой победный сериал?

    «Елимай» — «Актобе». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Елимай» — «Актобе»
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    «Актобе»
    16 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. «Елимай» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Июня 2024 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 18:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» вполне способен побороться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Елимай» в 9 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 11 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую с «Кызылжаром» (1:1).

    А вот до того команда в Кубке страны уступила «Актобе» (0:2). Зато скромный «Туран» удалось разгромить (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего дважды. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не особо стабильные результаты. Да и оборона результативно ошиблась уже 9 раз.

    Отставание от лидера составляет всего 2 очка. Да и вообще, по игре «Елимай» явно не походит на дебютанта элиты.

    Несомненно, хозяева постараются подтянуться поближе к лидерам. Да и проиграла команда всего один раз в нынешнем чемпионате.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Кайрат». Правда, алмаатинцы еще и сыграли на матч больше, чем действующий лидер.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» минимально переиграл «Туран».

    А вот до того команда в Кубке Казахстана сумела одолеть «Елимай». В воротах соперника «Актобе» расписался 2 раза.

    Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. Да и оборона дала результативный сбой всего 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и серия из 3 побед подряд психологически подстегивает игроков.

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    При этом «Актобе» не так давно переиграл «Елимай». Причем оба мяча в ворота соперника команда забила в середине первого тайма.

    Прекрасный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний форвард отличился уже 4 голами в текущем чемпионате страны.

    Нет сомнений, что «Актобе» понесется в атаку. Да и оборона команды — настоящий бетон. Не пропускает лидер уже в 5 поединках подряд.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Актобе» забивает чаще всех в лиге — 15 мячей

    • «Елимай» не побеждает в 2 матчах кряду

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

    Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, и явно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные гости наверняка постараются оторваться от конкурентов, к тому же в последних пяти матчей оставляли свои ворота на замке.

    Ставка: Победа «Актобе» за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

    Ставка: Обе забьют за 2.21

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    «Елимай» — «Актобе». 16 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Актобе». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Елимай» — «Актобе» с коэффициентом 2.47.
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