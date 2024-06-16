Елимай
Актобе
«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» вполне способен побороться за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Елимай» в 9 матчах выиграл лишь 4 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 11 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться одним баллом. «Елимай» расписал мировую с «Кызылжаром» (1:1).
А вот до того команда в Кубке страны уступила «Актобе» (0:2). Зато скромный «Туран» удалось разгромить (3:0).
В 5 своих последних матчах команда победила всего дважды. В этих поединках игроки клуба забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не особо стабильные результаты. Да и оборона результативно ошиблась уже 9 раз.
Отставание от лидера составляет всего 2 очка. Да и вообще, по игре «Елимай» явно не походит на дебютанта элиты.
Несомненно, хозяева постараются подтянуться поближе к лидерам. Да и проиграла команда всего один раз в нынешнем чемпионате.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных фаворитов чемпионата Казахстана. Ныне команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Актобе» лишь по дополнительным показателям опережает «Кайрат». Правда, алмаатинцы еще и сыграли на матч больше, чем действующий лидер.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Актобе» минимально переиграл «Туран».
А вот до того команда в Кубке Казахстана сумела одолеть «Елимай». В воротах соперника «Актобе» расписался 2 раза.
Забивает команда в среднем чуть меньше двух голов за матч. Да и оборона дала результативный сбой всего 6 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Актобе» смотрится весьма грозно. Да и серия из 3 побед подряд психологически подстегивает игроков.
При этом «Актобе» не так давно переиграл «Елимай». Причем оба мяча в ворота соперника команда забила в середине первого тайма.
Прекрасный сезон выдает Максим Самородов. 21-летний форвард отличился уже 4 голами в текущем чемпионате страны.
Нет сомнений, что «Актобе» понесется в атаку. Да и оборона команды — настоящий бетон. Не пропускает лидер уже в 5 поединках подряд.
Статистика для ставок
- «Актобе» выиграл в 3 своих последних матчах
- «Актобе» забивает чаще всех в лиге — 15 мячей
- «Елимай» не побеждает в 2 матчах кряду
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 2.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.
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Прогноз: «Актобе» сейчас на подъеме, и явно будет действовать с позиции силы.
Номинальные гости наверняка постараются оторваться от конкурентов, к тому же в последних пяти матчей оставляли свои ворота на замке.
Ставка: Победа «Актобе» за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.
Ставка: Обе забьют за 2.21