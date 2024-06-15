15 июня в Берлине на Олимпийском стадионе пройдет поединок первого тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Испании и Хорватии. Начало — в 19:00 по мск. Испания — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания

Турнирное положение: Национальная команда Испании без проблем завоевала билет в Германию, выиграв свою отборочную группу, набрав 21 балл из 24 возможных.

«Красная Фурия» смогла выиграть семь встреч квалификации из восьми при одном фиаско, забила 25 голов, а пропустила в свои ворота лишь пять мячей.

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Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 испанцы провели два товарищеских поединках, в которых добыли две уверенные победы. Сперва они разгромили со счетом 5:0 карликовую Андорру, а затем покуражились и над Северной Ирландией — 5:1.

Не сыграют: Защитник Эмерик Лапорт может пропустить данный поединок из-за небольшого повреждения.

Календарь и таблица Евро-2024

Состояние команды: За минувшие 12 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

В остальных же 11 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и девять раз побеждали, причем в семи случаях с разницей в два и более мячей.

Хорватия

Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы со второго места в своей отборочной группе.

В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

Последние матчи: При подготовке к данному турниру хорваты провели два товарищеских матча в этом месяце и оба их выиграли. Сперва они не имели проблем с Северной Македонией, разгромив ее со счетом 3:0, а затем одолели крепкую Португалию со счетом 2:1. причем победив ее в гостевой встрече.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: К данному поединку сборная Хорватии подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период она расписала одну мировую и добилась пяти викторий.

Причем в четырех поединках этого отрезка хорваты сохранили свои ворота на замке. А уступили же они в основное время только дважды за прошедшие 15 игр.

Статистика для ставок

В девяти поединках между собой четыре раза победу праздновали испанцы и дважды сильнее оказались хорваты

Две последние очные встречи между этими сборными завершились вничью по итогам основного времени

Летом 2023 года Испания обыграла Хорватию в финале Лиги наций в серии послематчевых пенальти

Ставка

Коэффициенты букмекеров: На Испанию букмекеры дают коэффициент 1.99. Ничья оценена в 3.49, а победа Хорватию оценена в 4.41.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Букмекеры явно недооценивают Хорватию в этом поединке, а ведь она обладает вполне приличным составом и должна дать бой более именитым испанцам, и наверняка сможет добыть приемлемый для себя результат.

К тому же два последних противостояния этих команд в основное время завершились вничью. В общем, рекомендуем ставить на хорватов с форой +0,5.

Рекомендуемая ставка: победа сборной Хорватии с форой (+0,5) за 1.94.