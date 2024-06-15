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    Букмекеры недооценивают сборную Хорватии

    Испания — Хорватия. Ставка (к. 1.94) на фору 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Хорватия
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    Лука Модрич
    15 июня в Берлине на Олимпийском стадионе пройдет поединок первого тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Испании и Хорватии. Начало — в 19:00 по мск. Испания — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 15 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 19:00 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Испания

    Турнирное положение: Национальная команда Испании без проблем завоевала билет в Германию, выиграв свою отборочную группу, набрав 21 балл из 24 возможных.

    «Красная Фурия» смогла выиграть семь встреч квалификации из восьми при одном фиаско, забила 25 голов, а пропустила в свои ворота лишь пять мячей.

    Испания — Хорватия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 испанцы провели два товарищеских поединках, в которых добыли две уверенные победы. Сперва они разгромили со счетом 5:0 карликовую Андорру, а затем покуражились и над Северной Ирландией — 5:1.

    Не сыграют: Защитник Эмерик Лапорт может пропустить данный поединок из-за небольшого повреждения.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Состояние команды: За минувшие 12 матчей с учетом всех турниров сборная Испании потерпела только одну неудачу, проиграв 0:1 Колумбии в товарняке в марте этого года.

    В остальных же 11 играх данного периода времени испанцы дважды сыграли вничью и девять раз побеждали, причем в семи случаях с разницей в два и более мячей.

    Хорватия

    Турнирное положение: Сборная Хорватии смогла пробиться в финальный турнир предстоящего чемпионата Европы со второго места в своей отборочной группе.

    В восьми проведенных встречах квалификации «шашечные» отпраздновали пять викторий, один поединок свели вничью и дважды уступили, забили 13 голов, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

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    • Последние матчи: При подготовке к данному турниру хорваты провели два товарищеских матча в этом месяце и оба их выиграли. Сперва они не имели проблем с Северной Македонией, разгромив ее со счетом 3:0, а затем одолели крепкую Португалию со счетом 2:1. причем победив ее в гостевой встрече.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: К данному поединку сборная Хорватии подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период она расписала одну мировую и добилась пяти викторий.

    Причем в четырех поединках этого отрезка хорваты сохранили свои ворота на замке. А уступили же они в основное время только дважды за прошедшие 15 игр.

    Статистика для ставок

    • В девяти поединках между собой четыре раза победу праздновали испанцы и дважды сильнее оказались хорваты

    • Две последние очные встречи между этими сборными завершились вничью по итогам основного времени

    • Летом 2023 года Испания обыграла Хорватию в финале Лиги наций в серии послематчевых пенальти

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Испанию букмекеры дают коэффициент 1.99. Ничья оценена в 3.49, а победа Хорватию оценена в 4.41.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Букмекеры явно недооценивают Хорватию в этом поединке, а ведь она обладает вполне приличным составом и должна дать бой более именитым испанцам, и наверняка сможет добыть приемлемый для себя результат.

    К тому же два последних противостояния этих команд в основное время завершились вничью. В общем, рекомендуем ставить на хорватов с форой +0,5.

    Рекомендуемая ставка: победа сборной Хорватии с форой (+0,5) за 1.94.

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    Испания — Хорватия. 15 июня в Берлине на Олимпийском стадионе пройдет поединок первого тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в котором сыграют сборные Испании и Хорватии. Начало — в 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Испания — Хорватия с коэффициентом 1.94.
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