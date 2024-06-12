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    «Ботафого» завоюет три очка?

    «Ботафого» — «Флуминенсе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Бразилии, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Флуминенсе»
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    «Ботафого»
    12 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск. «Ботафого» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июня 2024 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» в таблице находится в топ-3. Команда набрала 13 очков в семьи встречах. Клуб забил 13 голов и пропустил 7 мячей.

    Последние матчи: «Ботафого» в мае провел семь матчей. Команда уступила только один раз. 6 мая клуб уступил «Байи» со счетом 1:2.

    В текущем месяце «Ботафого» уже одержал одну победу. 2 июня со счетом 1:0 был обыгран «Коринтианс».

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    • Состояние команды: «Ботафого» хорошо играет на своем поле. Команда редко теряет очки в родных стенах. В последних 10 домашних матчах клуб потерпел два поражения.

    Букмекеры выделили фаворита перед предстоящей игрой. У «Ботафого» больше шансов добиться победы.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» плохо начал сезон. Команда находится во второй части таблицы.

    На данный момент «Флуминенсе» занимает 15-е место в таблице. Набрано 6 очков в семи встречах.

    Последние матчи: «Флуминенсе» в мае из семи матчей уступил только однажды. 14 мая команда в гостях потерпела поражение от «Сан-Паулу» со счетом 1:2.

    В июне «Флуминенсе» уже провел одну встречу. Клуб на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» (1:1).

    Состояние команды: «Флуминенсе» плохо стартовал в нынешнем сезоне. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.

    В мае «Флуминенсе» из трех гостевых матчей выиграл два. Клуб нанес поражение «Сампайо Корреа» и «Коло Коло». Также «Флуминенсе» на выезде уступил «Сан-Паулу».

    Последний раз команды играли друг с другом 3 марта. «Ботафого» в гостях победил «Флуминенсе» со счетом 4:2.

    Статистика для ставок

    • В мае «Ботафого» из семи матчей проиграл только один

    • «Флуминенсе» на данный момент находится лишь на 15-м месте в таблице

    • 3 марта «Ботафого» в гостях победил «Флуминенсе» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 2.05, а на «Флуминенсе» — 3.84, ничью букмекеры оценивают в 3.36.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.75, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.04.

    Прогноз: «Ботафого» является фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.

    Ставка: победа «Ботафого» за 2.05.

    Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что одна из команд не сможет забить.

    Ставка: обе не забьют за 1.91.

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    «Ботафого» — «Флуминенсе». 12 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Флуминенсе» с коэффициентом 2.05.
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