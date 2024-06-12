12 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:00 мск. «Ботафого» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» в таблице находится в топ-3. Команда набрала 13 очков в семьи встречах. Клуб забил 13 голов и пропустил 7 мячей.

Последние матчи: «Ботафого» в мае провел семь матчей. Команда уступила только один раз. 6 мая клуб уступил «Байи» со счетом 1:2.

В текущем месяце «Ботафого» уже одержал одну победу. 2 июня со счетом 1:0 был обыгран «Коринтианс».

Состояние команды: «Ботафого» хорошо играет на своем поле. Команда редко теряет очки в родных стенах. В последних 10 домашних матчах клуб потерпел два поражения.

Букмекеры выделили фаворита перед предстоящей игрой. У «Ботафого» больше шансов добиться победы.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» плохо начал сезон. Команда находится во второй части таблицы.

На данный момент «Флуминенсе» занимает 15-е место в таблице. Набрано 6 очков в семи встречах.

Последние матчи: «Флуминенсе» в мае из семи матчей уступил только однажды. 14 мая команда в гостях потерпела поражение от «Сан-Паулу» со счетом 1:2.

В июне «Флуминенсе» уже провел одну встречу. Клуб на своем поле сыграл вничью с «Жувентуде» (1:1).

Состояние команды: «Флуминенсе» плохо стартовал в нынешнем сезоне. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.

В мае «Флуминенсе» из трех гостевых матчей выиграл два. Клуб нанес поражение «Сампайо Корреа» и «Коло Коло». Также «Флуминенсе» на выезде уступил «Сан-Паулу».

Последний раз команды играли друг с другом 3 марта. «Ботафого» в гостях победил «Флуминенсе» со счетом 4:2.

Статистика для ставок

В мае «Ботафого» из семи матчей проиграл только один

«Флуминенсе» на данный момент находится лишь на 15-м месте в таблице

3 марта «Ботафого» в гостях победил «Флуминенсе» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 2.05, а на «Флуминенсе» — 3.84, ничью букмекеры оценивают в 3.36.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.75, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.04.

Прогноз: «Ботафого» является фаворитом предстоящего матча. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.

Ставка: победа «Ботафого» за 2.05.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что одна из команд не сможет забить.

Ставка: обе не забьют за 1.91.