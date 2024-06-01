В субботу, 1 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Пари НН». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Арсенал» Тула — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал» Тула

Путь к стыковым матчам: По итогам сезона 2023/2024 Первой лиги «Арсенал» занял 4-е место в таблице с 55-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей.

Команда на флажке опередила «Родину», которая финишировала с тем же количеством очков.

Последние матчи: В 1-м стыковом матче «Арсенал» неожиданно обыграл на чужом поле «Пари НН» со счетом 2:1, забив все голы уже к 33-й минуте и пропустив единственный гол на 8-й минуте.

В последних 5-и матчах у «Арсенала» только одно поражение от «Шинника» со счетом 0:1, 3 победы и 1 ничейный результат. За этот период тульская команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

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Состояние команды: «Арсенал» очень здорово выглядел в 1-м стыковом матче, выступая с «Пари НН» на равных. К тому же, тульчане заняли 2-е место в Первой лиге по результатам домашних встреч.

Стоит отметить, что у «Арсенала» есть яркий нападающий, который точно может помочь команде. Джонатан Окоронкво занял 1-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги с 17-ю забитыми мячами в 30-и встречах.

«Пари НН»

Путь к стыковым матчам: Команда полностью провалила концовку Премьер-лиги. «Пари НН» занял 13-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе, войдя в зону стыковых матчей.

Стоит отметить, что нижегородцы заняли предпоследнее 15-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 6 очков из 45-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В 1-м стыковом матче «Пари НН» умудрился проиграть «Арсеналу» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в последнем туре РПЛ.

Нижегородцы не могут победить на протяжении 11-и последних матчей в РПЛ. За последние 5 матчей «Пари НН» умудрился пропустить 15 голов при 5-и забитых.

Не сыграют: Илья Жигулев, Константин Марадишвили и Мамаду Маига (у всех — травмы).

Состояние команды: «Пари НН» очень плох в последнее время, команде совсем не помогла отставка Сергея Юрана с поста главного тренера, Саша Илич очевидно не справился со своими обязанностями.

К тому же, «Пари НН» ни разу не обыгрывал тульский «Арсенал» в очных противостояниях. Команда дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью.

Статистика для ставок

У «Пари НН» продолжается серия без побед, которая насчитывает 11 матчей

В последних 10-и матчах «Арсенал» проиграл только 1 раз

«Арсенал» ни разу не проигрывал «Пари НН» в очных встречах (2 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.35, победа «Пари НН» — 3.05, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Пари НН» сделает все возможное, чтобы не провалиться в этом матче.

Ставка: Фора «Пари НН» 0 за 2.15.

Прогноз: Обе команды точно должны забить минимум по голу.

Ставка: Обе забьют за 1.80.