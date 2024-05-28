В третьем туре чемпионата Аргентины по футболу сезона 2024 «Унион» из Санта-Фе дома сыграет против «Барракас Сентраль». Матч пройдет в ночь на 28 мая и начнется в 01:00 по мск. «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Унион» Санта-Фе

Турнирное положение: Клуб из города Санта-Фе, который в прошлом чемпионате стал лишь 20-м, в этом пока идет в середине таблицы с 4 очками.

«Унион» в текущем первенстве выиграл один поединок и расписал одну мировую, забил два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: Начал коллектив новый чемпионат с домашней минимальной виктории над «Банфилдом» со счетом 1:0, а во втором туре он поделил очки на выезде с «Институто» — 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В текущем сезоне за восемь предыдущих встреч с учетом всех турниров «Унион» смог одержать только две виктории. Также за это время он расписал три мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И за весь этот период команда неизменно забивала в каждом матче.

«Барракас Сентраль»

Турнирное положение: Коллектив из юго-восточной части города Буэнос-Айрес занял 15 место в прошлогоднем чемпионате. А в этом с 4 очками идет пока в середине таблицы.

«Барракас Сентраль» в новом первенстве отпраздновал одну викторию и расписал одну ничью, забил два гола, пропустил — один.

Последние матчи: В первом круге первенства «красно-белые» на выезде одолели «Годой Крус» со счетом 1:0, после чего на своей территории поделили очки с «Сармьенто Жунин» — 1:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Барракас Сентраль» за минувшие восемь встреч в новом сезоне с учетом всех турниров потерпел только одно поражение, три поединка он еще свел миром и одержал четыре виктории. И за весь этот период коллектив дважды уходил с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели только три очные игры, в которых по разу обыграли друг друга при одной мировой

В двух из трех очных матчей они забивали друг другу

Только в одном поединке между собой они превысили верховой тотал

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Униона» — 2.00, победа «Барракас Сентраль» — 4.25, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.57 и 1.51 соответственно.

Прогноз: «Барракас Сентраль» лучше проводит свой старт сезона и не должен проиграть здесь. К тому же на это еще указывает неплохая статистика игр против «Униона».

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.86.

Прогноз: И также еще ставим здесь на обмен голами, ведь в очных противостояниях они зачастую забивали друг другу, да и в своих предыдущих поединках отличались почти в каждом матче.

Ставка: обе забьют за 2.22.