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    «Барракас Сентраль» может рассчитывать на очки

    «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль»
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    «Барракас Сентраль»
    В третьем туре чемпионата Аргентины по футболу сезона 2024 «Унион» из Санта-Фе дома сыграет против «Барракас Сентраль». Матч пройдет в ночь на 28 мая и начнется в 01:00 по мск. «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 28 Мая 2024 года

    Унион Санта-Фе

  • Санта-Фе
    •  Унион Санта-Фе 01:00 Барракас Сентраль

    Барракас Сентраль

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Унион» Санта-Фе

    Турнирное положение: Клуб из города Санта-Фе, который в прошлом чемпионате стал лишь 20-м, в этом пока идет в середине таблицы с 4 очками.

    «Унион» в текущем первенстве выиграл один поединок и расписал одну мировую, забил два гола при одном пропущенном.

    Последние матчи: Начал коллектив новый чемпионат с домашней минимальной виктории над «Банфилдом» со счетом 1:0, а во втором туре он поделил очки на выезде с «Институто» — 1:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В текущем сезоне за восемь предыдущих встреч с учетом всех турниров «Унион» смог одержать только две виктории. Также за это время он расписал три мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И за весь этот период команда неизменно забивала в каждом матче.

    «Барракас Сентраль»

    Турнирное положение: Коллектив из юго-восточной части города Буэнос-Айрес занял 15 место в прошлогоднем чемпионате. А в этом с 4 очками идет пока в середине таблицы.

    «Барракас Сентраль» в новом первенстве отпраздновал одну викторию и расписал одну ничью, забил два гола, пропустил — один.

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    • Последние матчи: В первом круге первенства «красно-белые» на выезде одолели «Годой Крус» со счетом 1:0, после чего на своей территории поделили очки с «Сармьенто Жунин» — 1:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: «Барракас Сентраль» за минувшие восемь встреч в новом сезоне с учетом всех турниров потерпел только одно поражение, три поединка он еще свел миром и одержал четыре виктории. И за весь этот период коллектив дважды уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели только три очные игры, в которых по разу обыграли друг друга при одной мировой

    • В двух из трех очных матчей они забивали друг другу

    • Только в одном поединке между собой они превысили верховой тотал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Униона» — 2.00, победа «Барракас Сентраль» — 4.25, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.57 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: «Барракас Сентраль» лучше проводит свой старт сезона и не должен проиграть здесь. К тому же на это еще указывает неплохая статистика игр против «Униона».

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.86.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на обмен голами, ведь в очных противостояниях они зачастую забивали друг другу, да и в своих предыдущих поединках отличались почти в каждом матче.

    Ставка: обе забьют за 2.22.

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    «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль». В третьем туре чемпионата Аргентины по футболу сезона 2024 «Унион» из Санта-Фе дома сыграет против «Барракас Сентраль». Матч пройдет в ночь на 28 мая и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Унион» Санта-Фе — «Барракас Сентраль» с коэффициентом 1.86.
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