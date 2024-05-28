28 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии Серия В по футболу сыграют «Коритиба» Парана — «Операрио» Ферровиарио Начало игры — в 1:00 мск. «Коритиба» Парана — «Операрио» Ферровиарио: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Коритиба» Парана

Турнирное положение: после шести матчей «Коритиба» занимает пока только 12-е место в таблице чемпионата Бразилии Серия В с 8 очками. Напомним, в прошлом сезоне команда играла в Серии А.

Последние матчи: в шестом туре подопечные Жуниора Фрейтаса сыграли нулевую ничью в гостях с амбициозным «Новоризонтино». Игра получилась очень скучной и почти без голевых моментов.

Ранее «Коритиба» нанесла дома поражение «Гуарани» (1:0) и проиграла в гостях «Аваи» (0:1).

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Не сыграют: травмирован только полузащитник Робсон, который не имеет постоянного места в основе.

Состояние команды: после вылета из Серии А из «Коритибы» ушло большинство ведущих футболистов и сейчас она ничем не выделяется от большинства других команд Серии В. Хотя по именам там есть серьезные фигуры. Например, 34-летний нападающий Леандро Дамиао, который был звездой молодежной сборной Бразилии и котировался на уровне Гансо и Неймара, но так и не смог раскрыть свой недюжинный талант. В этом сезоне у него пока нет результативных действий.

«Операрио» Ферровиарио

Турнирное положение: команда «Операрио» лишь в этом сезоне поднялась в Серию В и сейчас идет на девятом месте с 9 очками, что для нее является неплохим результатом.

Последние матчи: в шестом туре подопечные Рафаэля Гуананеса на своем поле сыграли вничью с одним из фаворитов турнира «Сеарой» (0:0). Причем, по игре ничуть не уступали.

Ранее команда на выезде сыграла вничью с «Бруской» (0:0) и на своем поле с «Понте Претой» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе «Операрио» нет.

Состояние команды: новичок Серии В играет в довольно закрытый футбол, очень мало пропускает, не так ярок и в атаке. Состав у «Операрио» довольно скромный, там мало даже известных игроков даже по Серии В. В основном очки добываются сумасшедшей самоотдачей и отлаженными командными взаимодействиями.

Статистика для ставок

В Кубке штата Паранаэнсе в прошлом году «Коритиба» разгромила «Операрио» со счетом 4:0

«Коритиба» имеет разницу 3-3 и в пяти последних матчах забила всего два мяча

«Операрио» пропустил всего два гола, а забил только четыре, команда идет серией из трех ничьих кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коритибы» дают 1,88, а на «Операрио» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,50.

Прогноз: несмотря на не лучший старт в чемпионате, «Коритиба» гораздо более мастеровитая команда, к тому же она играет на своем поле. Соперник может противопоставить только жесткую дисциплину на поле, но хозяева найдут возможность хотя бы вскрыть оборону.

Ставка: победа «Коритибы» за 1,88.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант с высокой результативностью в матче, он более рисковый, но имеет право на жизнь. Рано или поздно команды должно прорвать в атаке.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2,50.