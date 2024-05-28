28 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии Серия В по футболу сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Новоризонтино». Начало игры — в 3:00 мск. «Ботафого» Сан-Паулу — «Новоризонтино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: команда неожиданно слабо начала чемпионат и сейчас занимает лишь 17-е место с 4 очками. Хотя амбиции «Ботафого» Сан-Паулу простираются выше, там хороший бюджет и руководство грезит повышением в классе.

Последние матчи: в шестом туре «Ботафого» потерпел болезненный разгром со счетом 0:4 от главного фаворита «Гойяс». Соперник был на голову выше и ничего не позволил сделать на футбольном поле.

До этого была ничья дома с «Шапекоэнсе» (0:0) и поражение в гостях от «Гуарани» (0:2).

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу ужасно начал чемпионат, очень мало забивает, но пока главный тренер португалец Пауло Гомеш продолжает работу с командой. У руководителей клуба есть выдержка, что нечасто происходит в бразильских клубах. Тем не менее, состав у команды довольно приличный, особенно в атакующей и средней линии.

Подъем вверх по турнирной таблице является лишь делом времени.

«Новоризонтино»

Турнирное положение: сейчас «Новоризонтино» идет на 13-м месте с бразильской Серии В с 7 очками, но команда лелеет надежду подняться в элитный дивизион. В прошлом сезоне она шла долгое время вверху таблицы, но провалила финиш и заняла лишь пятое место.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре дружина Эдуардо Баптисты сыграла на своем поле вничью с «Куритибой» (0:0). Хозяева играли чуть лучше, но не смогли реализовать свои моменты.

Ранее «Новоризонтино» уступил в гостях «Виле Нове» (1:2) и дома «Сеаре» (0:3).

Не сыграют: все основные игроки в строю и готовятся к матчу.

Состояние команды: команда не лучшим образом стартовала, но постепенно должна набрать ход и войти в группу лидеров. Для этого у «Новоризонтино» все есть. Тренер Батиста один из сильнейших в лиге, состав также довольно качественный и что немаловажно довольно молодой и голодный до побед.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Ботафого» (1:0, 2:0)

«Ботафого» не выигрывает в чемпионате уже на протяжении 7 туров

«Новоризонтино» также три последних матча не знает успеха и набрал всего одно очко

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 3,10, а на «Новоризонтино» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 2,85.

Тотал меньше 2 идет за 1,72, а тотал больше 2 можно взять за 2,05.

Прогноз: оба клуба очень амбициозны, но стартовали не лучшим образом. У них есть яркие по меркам Серии В игроки в атаке, поэтому голы должны быть с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 2,28.

Прогноз: также можно рискнуть и взять победу гостей, сейчас они выглядят гораздо лучше.

Ставка: победа «Новоризонтино» за 2,65.