ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева ХавиУход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами Эрик тен ХагВремя тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца
  • 08:25
    • Ассист Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду» и сравнять счет в серии
  • 08:11
    • «Даллас» минимально обыграл «Миннесоту» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    «Форталеза» привычно одолеет «Спорт Ресифи»

    «Спорт Ресифи» — «Форталеза». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Копа де Нордесте, 27 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Спорт Ресифи» — «Форталеза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Форталеза»
    27 мая в 1/2 финала плей-офф Копа де Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Форталеза». Начало игры — в 00:00 мск. «Спорт Ресифи» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Спорт Ресифи»

    Турнирное положение: «Спорт Ресифи» выступает в Серии B. Там команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спорт Ресифи» в 6 матчах выиграл 4 раза. Да и уровень реализации достаточно неплохой: забитых 11 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Спорт Ресифи» в Кубке Бразилии минимально одолел «Атлетико Минейро».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Более того, команде тяжеловато бороться на нескольких фронтах. Да и вообще, в среднем она пропускает гол за матч.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.

    Матчи против «Форталезы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Наверняка хозяева будут пытаться дать бой полпреду элиты. Вот только «Форталезу» они не побеждали больше 3 лет.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» не столь ярко стартовала в чемпионате Бразилии. Команда нынче расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Форталеза» в 5 стартовых турах выиграла лишь 1 раз. Забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата Бразилии команда расписала мировую. «Форталеза» не смогла одолеть «Ботафого» (1:1).

    В пяти последних матчах «Форталеза» проиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    А вот в Южноамериканском Кубке команда прошла в плей-офф. В 5 матчах группового турнира она выиграла 3 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Форталеза» выглядит не столь уверенно. Зато в чемпионате Бразилии команда еще не проигрывала.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Форталеза» драматично вылетела из Кубка Бразилии. В серии пенальти команда уступила «Васко да Гама».

    Команда выигрывает с огромной натугой. Да и голы даются сложно, хоть по именам у «Форталезы» неплохой состав.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Форталеза» явно постарается сыграть на классе.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» более 3 лет не проигрывает «Спорт Ресифи»

    • «Форталеза» не побеждает 7 матчей подряд

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.14 и 1.65.

    Прогноз: «Форталеза» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирована выиграть турнир.

    Гости имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей, тогда как «Спорт Ресифи» крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Форталезы» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Шинник — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Химки — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шериф — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спорт Ресифи» — «Форталеза». 27 мая в 1/2 финала плей-офф Копа де Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Форталеза». Начало игры — в 00:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Спорт Ресифи» — «Форталеза» с коэффициентом 2.29.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры