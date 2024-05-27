«Спорт Ресифи»
Турнирное положение: «Спорт Ресифи» выступает в Серии B. Там команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Спорт Ресифи» в 6 матчах выиграл 4 раза. Да и уровень реализации достаточно неплохой: забитых 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Спорт Ресифи» в Кубке Бразилии минимально одолел «Атлетико Минейро».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Более того, команде тяжеловато бороться на нескольких фронтах. Да и вообще, в среднем она пропускает гол за матч.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.
Матчи против «Форталезы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» проиграл 3 раза при 2 паритетах.
Наверняка хозяева будут пытаться дать бой полпреду элиты. Вот только «Форталезу» они не побеждали больше 3 лет.
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» не столь ярко стартовала в чемпионате Бразилии. Команда нынче расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Форталеза» в 5 стартовых турах выиграла лишь 1 раз. Забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата Бразилии команда расписала мировую. «Форталеза» не смогла одолеть «Ботафого» (1:1).
В пяти последних матчах «Форталеза» проиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
А вот в Южноамериканском Кубке команда прошла в плей-офф. В 5 матчах группового турнира она выиграла 3 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Форталеза» выглядит не столь уверенно. Зато в чемпионате Бразилии команда еще не проигрывала.
При этом «Форталеза» драматично вылетела из Кубка Бразилии. В серии пенальти команда уступила «Васко да Гама».
Команда выигрывает с огромной натугой. Да и голы даются сложно, хоть по именам у «Форталезы» неплохой состав.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Форталеза» явно постарается сыграть на классе.
Статистика для ставок
- «Форталеза» более 3 лет не проигрывает «Спорт Ресифи»
- «Форталеза» не побеждает 7 матчей подряд
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.14 и 1.65.
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Прогноз: «Форталеза» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирована выиграть турнир.
Гости имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей, тогда как «Спорт Ресифи» крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Форталезы» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14