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    «Овьедо» отправит «Андорру» в третью лигу

    «Овьедо» — «Андорра». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Андорра»
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    «Овьедо»
    «Овьедо» на своем поле сыграет против «Андорры» в 41-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 26 мая и начнется в 19:30 по мск. «Овьедо» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Мая 2024 года

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 19:30 ФК Андорра

    ФК Андорра

  • Испания. Сегунда
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    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы с 61 баллом на текущий момент в таблицы разместились на шестой позиции, дающей билет в плей-офф. Но седьмую сторку опережают лишь на два пункта

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 49:35.

    Овьедо — ФК Андорра: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Карбайонцы» в минувшем туре потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. До этого же они отлично провели две игры чемпионата, выиграв их обе без пропущенных мячей. Они смогли одолеть в гостях со счетом 2:0 «Уэску» и на своем поле «Сарагосу» 1:0 в прошлом туре.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Овьедо» проиграл свой последний матч, но перед этим вышел победителем из своих двух минувших встреч первенства и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    «Андорра»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет за два тура до финиша на вылет, находясь на предпоследнем месте в таблице. У него на счету 40 баллов и отставание от безопасной строки в пять пунктов.

    «Андорра» за 40 проведенных встреч отпраздновала 10 викторий, 10 раз сыграла вничью и 20 матчей проиграла, забила 32 мяча при 50 пропущенных.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных «трехцветные» на своем поле смогли минимально переиграть «Бургос» со счетом 1:0, а туром ранее они в Хихоне крупно проиграли «Спортингу» со счетом 2:5.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: «Андорра» вышла победителем из своего последнего проведенного поединка. И данной викторий команда прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпела три проигрыша и дважды сыграла вничью. А забивал коллектив в шести из восьми предыдущих встреч.

    Статистика для ставок

    • «Овьедо» дома выиграл четыре игры из семи предыдущих при одном фиаско

    • У «Андорры» в гостях лишь одна виктория за минувшие десять игр и пять проигрышей

    • «Андорра» выиграла у «Овьедо» во всех трех очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Овьедо» — 1.65, победа «Андорры» — 5.10, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем, что «Овьедо» наконец-то прервет неудачную серию игр с предстоящим противником и обыграет его, тем самым отправив «Андорру» в третью лигу.

    Рекомендуемая ставка: победа «Овьедо» с форой (-1) за 2.03.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом противостоянии будет то, что хозяева смогут отличиться в воротах аутсайдера в каждом из таймов.

    Ставка: «Овьедо» забьет в каждом из таймов за 2.29.

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    «Овьедо» — «Андорра». «Овьедо» на своем поле сыграет против «Андорры» в 41-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 26 мая и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Андорра» с коэффициентом 2.03.
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