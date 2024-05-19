Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» давно обеспечили себе вылет из элиты. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь в 3 матчах АПЛ. Да и набрать команде удалось всего лишь 16 очков.
Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Шеффилд Юнайтед» уступил «Эвертону» (0:1).
Вообще, в 6 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражения. Да и пропустили «клинки» уже 101 мяч.
Более того, команда проиграла в 27 матчах из 37. Так что вылет в Чемпионшип стал абсолютно справедливым по всем статьям.
Не сыграют: Джордж Болдок, Дэниэл Джеббисон, Оливер МакБерни — травмированы.
Состояние команды: ныне команда выглядит слабее всех в лиге. Да и лазарет «Шеффилд Юнайтед» при этом почти никогда не пустеет.
Матчи против «шпор» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Шеффилд Юнайтед» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.
Наверняка хозяева постараются дать бой лондонцам. Вот только слабая оборона «клинков» все чаще дает сбои…
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» провели весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
Команда крайне слабо обороняется, пропустив 61 раз в 37 матчах. Именно проблемы с надежностью тылов помешали команде попасть в зону Лиги чемпионов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:2).
В пяти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.
При этом в последнее время «шпоры» явно не преуспевали в плане результатов. Лондонцы сумели обыграть лишь слабенький «Бернли» (2:1).
Не сыграют: Тимо Вернер, Ив Биссума, Бен Дэвис, Ришарлисон, Манор Соломон, Дестини Удогие — травмированы.
Состояние команды: лондонцы погрязли в кадровых проблемах. Сразу несколько ведущих игроков не поможет команде в этой встрече.
А вот с атакой у команды относительный порядок. «Шпоры» отличились 71 забитым мячом в 37 поединках АПЛ.
Привычно результативен Сон Хын Мин. Кореец в чемпионате настрелял 17 мячей при 9 ассистах.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Тоттенхэм» на две головы сильнее беспросветного аутсайдера.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» обыграл «клинков» в 2 последних очных поединках в рамках АПЛ
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 6 своих последних матчах
- «Шеффилд Юнайтед» не знает радости побед 3 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 6.34, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.21 и 3.74.
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.65Динамо Махачкала — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Шпоры» явно хотят завершить сезон успешно, к тому же оппонент слишком часто пропускает.
«Клинки» выглядят слабее всех в лиге, к тому же проиграли в 6 своих последних поединках.
Ставка: Фора «Тоттенхэма» -2.5 за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.70