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    «Тоттенхэм» напоследок унизит аутсайдера

    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 мая 2024 года

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    19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» давно обеспечили себе вылет из элиты. На текущий момент команда находится на 20 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» выиграл лишь в 3 матчах АПЛ. Да и набрать команде удалось всего лишь 16 очков.

    Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Шеффилд Юнайтед» уступил «Эвертону» (0:1).

    Вообще, в 6 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражения. Да и пропустили «клинки» уже 101 мяч.

    Более того, команда проиграла в 27 матчах из 37. Так что вылет в Чемпионшип стал абсолютно справедливым по всем статьям.

    Не сыграют: Джордж Болдок, Дэниэл Джеббисон, Оливер МакБерни — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне команда выглядит слабее всех в лиге. Да и лазарет «Шеффилд Юнайтед» при этом почти никогда не пустеет.

    Матчи против «шпор» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Шеффилд Юнайтед» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Наверняка хозяева постараются дать бой лондонцам. Вот только слабая оборона «клинков» все чаще дает сбои…

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» провели весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 61 раз в 37 матчах. Именно проблемы с надежностью тылов помешали команде попасть в зону Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» (0:2).

    В пяти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.

    При этом в последнее время «шпоры» явно не преуспевали в плане результатов. Лондонцы сумели обыграть лишь слабенький «Бернли» (2:1).

    Не сыграют: Тимо Вернер, Ив Биссума, Бен Дэвис, Ришарлисон, Манор Соломон, Дестини Удогие — травмированы.

    Состояние команды: лондонцы погрязли в кадровых проблемах. Сразу несколько ведущих игроков не поможет команде в этой встрече.

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    А вот с атакой у команды относительный порядок. «Шпоры» отличились 71 забитым мячом в 37 поединках АПЛ.

    Привычно результативен Сон Хын Мин. Кореец в чемпионате настрелял 17 мячей при 9 ассистах.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Тоттенхэм» на две головы сильнее беспросветного аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» обыграл «клинков» в 2 последних очных поединках в рамках АПЛ

    • «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 6 своих последних матчах

    • «Шеффилд Юнайтед» не знает радости побед 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 6.34, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.21 и 3.74.

    Прогноз: «Шпоры» явно хотят завершить сезон успешно, к тому же оппонент слишком часто пропускает.

    «Клинки» выглядят слабее всех в лиге, к тому же проиграли в 6 своих последних поединках.

    Ставка: Фора «Тоттенхэма» -2.5 за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.70

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». 19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.65.
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