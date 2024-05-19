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    «Монако» вновь одолеет удобного для себя соперника

    «Монако» — «Нант». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Нант»
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    «Монако»
    В воскресенье, 19 мая, в заключительном 34-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле сыграет против «Нанта». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Монако» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 22:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Турнирное положение: Перед заключительным туром клуб из княжества находится на второй строке таблицы с 64 очками, где уже точно и финиширует и получит билет в Лигу чемпионов.

    «Монако» за всю дистанцию смог отпраздновать 19 викторий, а также по семь раз еще уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 64:42.

    Монако — Нант: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На прошлых выходных монегаски на выезде одолел со счетом 2:0 «Монпелье», а туром ранее он в родных стенах разгромил «Клермон», который следующий сезон будет проводить в Лиге 2.

    Не сыграют: Денис Закария и Александр Головин находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Монако» неплохо проводит свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только один матч из десяти последних. Помимо этого «красно-белые» еще два матча свели вничью и добились семи выигрышей. И за весь этот период времени они не смогли отличиться всего лишь в одном случае.

    «Нант»

    Турнирное положение: Данная команда идет в нижней части турнирки, но смогла сохранить свою прописку в элите. За тур до финиша она с 33 очками идет 14 и на четыре пункта опережает красную зону.

    «Нант» в текущем первенстве смог выиграть только девять встреч из 33 проведенных, шесть игр свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 30:51.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «канарейки» на своем поле проиграли «Лиллю» со счетом 1:2, а до этого поочередно поделили очки с «монпелье» 1:1 и «Брестом» 0:0 в гостевых поединках.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки далекие от основы.

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    Состояние команды: «Нант» слабо проводит свой финишный отрезок, выиграв только два поединка из десяти предыдущих при шести фиаско и двух мировых.

    К данной же встречи коллектив и вовсе подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступал. И в четырех из десяти матчей данного отрезка он не смог забить.

    Статистика для ставок

    • «Монако» дома выиграл свои три предыдущие игры

    • «Нант» в гостях не уступает на протяжении четырех последних игр, выиграв две из них

    • «Монако» выиграл у «Нанта» в четырех из пяти последних противостояниях при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.45, победа «Нанта» — 7.08, ничья — 5.16.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

    Прогноз: При своих зрителях в заключительном поединке сезона монегаски должны обыгрывать такого удобного для себя соперника, который к тому же очень неубедительно смотрится на финишном отрезке.

    Рекомендуемая ставка: победа «Монако» с форой (-1,5) за 2.06.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится очень результативным, так как обе команды уже решили свои турнирные задачи и смогут позволить себе сыграть в свое удовольствие.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.10.

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    «Монако» — «Нант». В воскресенье, 19 мая, в заключительном 34-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле сыграет против «Нанта». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 2.06.
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