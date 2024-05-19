В воскресенье, 19 мая, в заключительном 34-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле сыграет против «Нанта». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Монако» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Перед заключительным туром клуб из княжества находится на второй строке таблицы с 64 очками, где уже точно и финиширует и получит билет в Лигу чемпионов.

«Монако» за всю дистанцию смог отпраздновать 19 викторий, а также по семь раз еще уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 64:42.

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Последние матчи: На прошлых выходных монегаски на выезде одолел со счетом 2:0 «Монпелье», а туром ранее он в родных стенах разгромил «Клермон», который следующий сезон будет проводить в Лиге 2.

Не сыграют: Денис Закария и Александр Головин находятся в лазарете команды.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Монако» неплохо проводит свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только один матч из десяти последних. Помимо этого «красно-белые» еще два матча свели вничью и добились семи выигрышей. И за весь этот период времени они не смогли отличиться всего лишь в одном случае.

«Нант»

Турнирное положение: Данная команда идет в нижней части турнирки, но смогла сохранить свою прописку в элите. За тур до финиша она с 33 очками идет 14 и на четыре пункта опережает красную зону.

«Нант» в текущем первенстве смог выиграть только девять встреч из 33 проведенных, шесть игр свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 30:51.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «канарейки» на своем поле проиграли «Лиллю» со счетом 1:2, а до этого поочередно поделили очки с «монпелье» 1:1 и «Брестом» 0:0 в гостевых поединках.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки далекие от основы.

Состояние команды: «Нант» слабо проводит свой финишный отрезок, выиграв только два поединка из десяти предыдущих при шести фиаско и двух мировых.

К данной же встречи коллектив и вовсе подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступал. И в четырех из десяти матчей данного отрезка он не смог забить.

Статистика для ставок

«Монако» дома выиграл свои три предыдущие игры

«Нант» в гостях не уступает на протяжении четырех последних игр, выиграв две из них

«Монако» выиграл у «Нанта» в четырех из пяти последних противостояниях при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.45, победа «Нанта» — 7.08, ничья — 5.16.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.

Прогноз: При своих зрителях в заключительном поединке сезона монегаски должны обыгрывать такого удобного для себя соперника, который к тому же очень неубедительно смотрится на финишном отрезке.

Рекомендуемая ставка: победа «Монако» с форой (-1,5) за 2.06.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится очень результативным, так как обе команды уже решили свои турнирные задачи и смогут позволить себе сыграть в свое удовольствие.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.10.