Монако
Нант
«Монако»
Турнирное положение: Перед заключительным туром клуб из княжества находится на второй строке таблицы с 64 очками, где уже точно и финиширует и получит билет в Лигу чемпионов.
«Монако» за всю дистанцию смог отпраздновать 19 викторий, а также по семь раз еще уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 64:42.
Монако — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На прошлых выходных монегаски на выезде одолел со счетом 2:0 «Монпелье», а туром ранее он в родных стенах разгромил «Клермон», который следующий сезон будет проводить в Лиге 2.
Не сыграют: Денис Закария и Александр Головин находятся в лазарете команды.
Состояние команды: «Монако» неплохо проводит свой финишный отрезок чемпионата, проиграв только один матч из десяти последних. Помимо этого «красно-белые» еще два матча свели вничью и добились семи выигрышей. И за весь этот период времени они не смогли отличиться всего лишь в одном случае.
«Нант»
Турнирное положение: Данная команда идет в нижней части турнирки, но смогла сохранить свою прописку в элите. За тур до финиша она с 33 очками идет 14 и на четыре пункта опережает красную зону.
«Нант» в текущем первенстве смог выиграть только девять встреч из 33 проведенных, шесть игр свел вничью и 18 раз уступал, разница мячей составляет 30:51.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «канарейки» на своем поле проиграли «Лиллю» со счетом 1:2, а до этого поочередно поделили очки с «монпелье» 1:1 и «Брестом» 0:0 в гостевых поединках.
Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки далекие от основы.
Состояние команды: «Нант» слабо проводит свой финишный отрезок, выиграв только два поединка из десяти предыдущих при шести фиаско и двух мировых.
К данной же встречи коллектив и вовсе подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды уступал. И в четырех из десяти матчей данного отрезка он не смог забить.
Статистика для ставок
- «Монако» дома выиграл свои три предыдущие игры
- «Нант» в гостях не уступает на протяжении четырех последних игр, выиграв две из них
- «Монако» выиграл у «Нанта» в четырех из пяти последних противостояниях при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.45, победа «Нанта» — 7.08, ничья — 5.16.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.88 соответственно.
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Прогноз: При своих зрителях в заключительном поединке сезона монегаски должны обыгрывать такого удобного для себя соперника, который к тому же очень неубедительно смотрится на финишном отрезке.
Рекомендуемая ставка: победа «Монако» с форой (-1,5) за 2.06.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится очень результативным, так как обе команды уже решили свои турнирные задачи и смогут позволить себе сыграть в свое удовольствие.
Ставка: ТБ 3,5 за 2.10.